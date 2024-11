Thị trường chung cư Hà Nội và TP.HCM đang đảo chiều

Tại Diễn đàn đầu tư Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết nếu trước đây TP.HCM luôn đi đầu về nguồn cung và giá thì trong 9 tháng đầu năm nay, Hà Nội lại có xu hướng phát triển hơn.

Trong quý 3/2024, Hà Nội có hơn 8.200 sản phẩm căn hộ, còn TP.HCM có 127 sản phẩm mở bán - mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Ngoài ra, đối với sức mua, trước đây, TP.HCM luôn có mức độ hấp thụ căn hộ tốt. Trong khi Hà Nội cách đây 5 - 6 năm, mức độ hấp thụ chỉ 40 - 50%, nhưng đến thời điểm này, mức độ hấp thụ ở thị trường Hà Nội hầu như đạt 80 - 90%.

Đặc biệt, vấn đề đang thu hút được sự quan tâm nhất là giá căn hộ chung cư. Hiện tại, mặt bằng giá hai miền Nam - Bắc đã có sự khác nhau. Khoảng 3-5 năm trước, mặt bằng giá căn hộ ở TP.HCM cao hơn 15-20% so với Hà Nội, song hiện nay, khoảng cách giá đang dần thu hẹp trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, còn 3% - 4% (tương đương 2 triệu đồng/m2).

Trong khi đó, xét đến tốc độ tăng giá, ở thị trường Hà Nội nhanh hơn nhiều so với TP.HCM. Mức giá của Hà Nội hiện cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước, trong khi TP.HCM là 4 - 8%. Theo ông Kiệt, điều này do vấn đề nguồn cung nên TP.HCM rất khó có dư địa thay đổi giá nhiều, nhưng Hà Nội nhờ có nguồn cung ổn định, cùng với sự dịch chuyển của nhiều chủ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân ra khu vực phía bắc nên tốc độ tăng giá nhanh.

Đại diện CBRE dự báo trong vòng 1 - 2 quý tới, mặt bằng giá chung cư Hà Nội có thể vượt TP.HCM. “Dù mặt bằng giá thị trường thứ cấp của TP.HCM vẫn nhỉnh hơn Hà Nội, nhưng trong xu hướng tương lai, nếu thị trường sơ cấp Hà Nội vượt TP.HCM thì thị trường thứ cấp cũng vượt theo. Thực tế, tốc độ tăng giá chung cư ở Hà Nội rất cao, giai đoạn từ quý 1 đến quý 3, trung bình mỗi quý tăng 8 - 26%”, ông Kiệt nói.

Cũng chia sẻ tại diễn đàn, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), nhận định thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, thị trường mới khôi phục một phần chứ chưa thực sự phục hồi như giai đoạn bình thường.

Theo chuyên gia phân tích, giai đoạn vừa qua, thị trường bất động sản gần như tê liệt, nguyên nhân chính đến từ thể chế và nguồn vốn, nhưng Chính phủ đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và tiến hành đẩy mạnh cải cách. Cụ thể, 4 bộ luật quan trọng được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng. Qua đó, giúp thị trường lấy lại niềm tin và nhiều hoạt động bắt đầu triển khai trở lại. Những dấu hiệu phục hồi cả cung, cầu lẫn giao dịch ngày càng rõ ràng hơn. Trong đó, thị trường Hà Nội đang hứa hẹn sự “nóng bỏng” và cơ hội ở các tháng cuối năm 2024.