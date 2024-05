Thị trường giao dịch hàng hóa sẽ tiếp tục sôi động trong 6 tháng cuối năm

Đây là sự kiện thường niên được đồng tổ chức bởi hai Sở, với gần 200 đại biểu, khách mời tham dự trực tiếp và được phát trực tuyến trên các nền tảng số, với hàng nghìn người tham gia.

Về phía Việt Nam, có sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương và các Bộ, Ban, Ngành liên quan; Ban lãnh đạo MXV và các thành viên thị trường.

Về phía CME Group, có ông Erik Norland, Giám đốc điều hành, Chuyên gia kinh tế cấp cao; ông Sachin Patel, Giám đốc điều hành sản phẩm kim loại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa.

Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các Hiệp hội ngành nghề, các trường Đại học/Học viện, các doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

Quang cảnh Hội thảo.

THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH HÀNG HÓA LÀ ĐIỂM SÁNG CỦA NỀN KINH TẾ

Tại hội thảo, các chuyên gia của CME Group đều đưa ra dự báo kinh tế thế giới trong năm 2024 sẽ đứng trước kịch bản “hạ cánh mềm”, giá hàng hóa nguyên liệu sẽ tiếp tục biến động mạnh.

Dòng tiền đầu tư được kỳ vọng sẽ chuyển dịch từ các kênh đầu tư truyền thống sang thị trường hàng hóa, nơi có tỉ suất lợi nhuận tốt hơn với các xu hướng tăng, giảm mạnh của các mặt hàng quan trọng.

Ông Erik Norland cho biết: “Càng về nửa cuối năm 2024, bức tranh của nền kinh tế sẽ trở nên rõ nét hơn sau các số liệu kinh tế vĩ mô của 2 quý đầu năm. Điều này sẽ tạo ra các xu hướng lớn trên thị trường giao dịch hàng hóa, đặc biệt là nhóm năng lượng và kim loại quý”.

Ông Erik Norland - Giám đốc điều hành, Chuyên gia kinh tế cấp cao, CME Group.

Tại Việt Nam, thị trường giao dịch hàng hóa cũng diễn ra rất sôi động trong 4 tháng đầu năm. Khối lượng giao dịch hàng hóa tại MXV trong tháng 4/2024 tăng 18,4% so với tháng 3/2024 và tăng 65% so với tháng 4/2023. Khối lượng giao dịch lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 tại MXV tăng trưởng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị giao dịch trung bình đạt 6.983 tỷ đồng/ngày. Trong đó, ngày 19/4 ghi nhận giá trị giao dịch lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay, đạt gần 11.000 tỷ đồng

“Khối lượng giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm”, ông Erik Norland dự báo.

TIỀM NĂNG GIAO DỊCH CÁC MẶT HÀNG KIM LOẠI

Hiện tại, MXV đang liên thông giao dịch với CME Group các mặt hàng trong nhóm kim loại như: bạc, bạch kim, đồng. Khối lượng giao dịch các mặt hàng này vẫn tăng trưởng đều đặn, luôn nằm trong top các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam trong các quý gần đây.

Trong tháng 4, bạch kim là mặt hàng được giao dịch nhiều thứ hai tại MXV, chiếm 3,8% tổng khối lượng giao dịch.

Nếu như các thị trường như nông sản, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng cần sự nghiên cứu sâu về đặc tính sản phẩm, cơ cấu cung - cầu và các thông tin liên quan đến thời tiết, mùa vụ; thì kim loại được đánh giá là thị trường tương đối dễ giao dịch đối với các nhà đầu tư.

Ông Sachin Patel cho biết: “Các thông tin về kinh tế vĩ mô thường được cập nhật rất nhanh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bức tranh kinh tế thường được dự báo trước từ nhiều tháng và không có sự thay đổi một cách đột ngột, nên giao dịch các mặt hàng kim loại sẽ mang đến sự an toàn và ổn định cao hơn so với các thị trường khác”.

Ông Sachin Patel - Giám đốc điều hành sản phẩm kim loại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, CME Group.

Bên cạnh đó, các mặt hàng kim loại quý như vàng, bạc còn đóng vai trò trú ẩn an toàn khi nền kinh tế rơi vào suy thoái. Nếu như trước kia, nhà đầu tư cần tới 8.250 USD để có thể giao dịch 1 hợp đồng bạc tiêu chuẩn, thì hiện nay, các hợp đồng bạc mini và bạc micro chỉ yêu cầu mức ký quỹ lần lượt là 4.125 và 1.650 USD/hợp đồng. Đây sẽ là tâm điểm trong hoạt động giao dịch và trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết: “Trên thế giới, nhóm kim loại quý bao gồm các mặt hàng như vàng, bạc, bạch kim đều được giao dịch trên các Sở Giao dịch hàng hóa giống như các loại hàng hóa khác. Trong bối cảnh giá vàng tăng cao như hiện nay, nhu cầu giao dịch các mặt hàng kim loại quý sẽ ngày càng lớn hơn”.