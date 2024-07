Thiếu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, HPG bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, HPG bị phạt 112,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cụ thể: đến thời điểm tháng 5/2024, Công ty có 09 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chỉ có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Mới đây, Hòa Phát đã ký kết biên bản ghi nhớ xuất khẩu thép xây dựng với Tập đoàn Chip Mong, Campuchia trong giai đoạn từ 1/7/2024-31/12/2025. Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng đã chia sẻ: Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam hoạt động trong 5 lĩnh vực chính gang thép, sản phẩm thép, nông nghiệp, bất động sản và điện máy gia dụng. Với phương châm hòa hợp cùng phát triển, Hòa Phát luôn đồng hành cùng đối tác, khách hàng, đặc biệt những đối tác lâu năm như Tập đoàn Chip Mong.

Hòa Phát đã xuất khẩu thép tới 5 châu với gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đối với thị trường Campuchia, Hòa Phát cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu các sản phẩm thép xây dựng cho đối tác để cung cấp cho quốc gia láng giềng.

Ngoài lĩnh vực thép, thông qua lễ ký kết này Hòa Phát tin tưởng rằng hai bên sẽ hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và cung cấp các sản phẩm của Hòa Phát cho hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị bán lẻ của Chip Mong tại thị trường Campuchia.

Kết thúc quý 1/2024, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 31.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.869 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 140.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 47% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, HPG đã thực hiện 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Trong báo cáo mới đây, MBS dự phóng lợi nhuận quý 2 của Hòa Phát sẽ tăng vọt 127% so với cùng kỳ năm ngoái, so sản lượng bán hàng của HPG dự báo tăng trưởng 20% QoQ và 22% yoy nhờ ngành xây dựng khả quan kéo theo tiêu thụ thép xây dựng tăng 28% so với cùng kỳ.



Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu giảm 15% so với cùng kỳ tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp và chi phí tài chính giảm nhẹ trong bối cảnh lãi vay và tỷ giá hạ nhiệt.