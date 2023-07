Thu hơn 164.000 tỷ trong 6 tháng, ngành thuế thành phố Hồ Chí Minh chạy "nước rút" về đích

Chiều 19/7, Cục Thuế TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, ngành thuế TP.HCM trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ngân sách nhà nước thực hiện được 164.290 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán năm, bằng 94,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu thô được 151.603 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán năm, bằng 95% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô được 12.687 tỷ đồng, đạt 79,3% dự toán năm, bằng 91,5% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ dầu thô, trừ xổ số kiến thiết, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại, ước thu được 143.905 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán năm, bằng 97,5% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ước thu được 98.232 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, thu thuế giá trị gia tăng đạt 34.080 tỷ đồng, đạt 41,1% dự toán pháp lệnh, bằng 87,2% so với cùng kỳ. Đối với thuế tiêu thụ đặc thù, Cục Thuế Thành phố thu được 10.341 tỷ đồng, đạt 43,1% dự toán pháp lệnh, bằng 83,3% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 47.373 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra hơn 6.868 tỷ đồng, trong đó thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 2.000 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 189,3 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 4.701 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành thuế Thành phố đã tăng cường công tác triển khai rà soát, xử lý thuế đới với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật. Vừa qua, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành thông báo cho hơn 21.000 doanh nghiệp để thực hiện rà soát, giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn liên quan đến các doanh nghiệp mà cơ quan chức năng đang xử lý về hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật. Đồng thời, ngành thuế cũng đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn dựa trên kết quả phân tích rủi ro, xác định người nộp thuế có dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra.

Thời gian qua, Cục Thuế Thành phố đã áp dụng chức năng kiểm soát hóa đơn điện tử ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống trên ứng dụng hóa đơn điện tử, thực hiện lọc danh sách người nộp thuế thuộc diện giám sát hóa đơn vượt ngưỡng an toàn, phân công các chi cục thuế kiểm tra người nộp thuế theo quy định.

Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết, tính đến 3/7/2023, người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có hơn 3.270 hồ sơ, trong đó có 2.481 doanh nghiệp và 794 hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, Cục Thuế TP.HCM đang triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2 đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Cụ thể, triển khai giai đoạn 2 với 4.123 doanh nghiệp và 1.303 hộ kinh doanh.

Cục Thuế Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh có mã ngành đăng ký kinh doanh trên Hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để tiếp tục đưa vào kế hoạch triển khai. Số liệu đang rà soát cho thấy có 22.508 doanh nghiệp và 2.614 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế Thành phố và đề nghị ngành thuế tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn; Tập trung giải quyết các chính sách thuế phải kịp thời, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp; Tuyên truyền để người nộp thuế hiểu và ủng hộ; Giải quyết thủ tục thuế, nhất là thủ tục hoàn thuế…

“Đối với những trường hợp thu chưa đủ, ngành thuế cần phải tính toán như kinh doanh trên nền tảng số; thương mại điện tử… những nơi này doanh thu phát sinh lớn, nhưng chưa được thu thuế, hoặc thu chưa đủ. Do đó, ngành thuế cần phải rà soát, tham mưu, phối hợp giữa các sở, ngành, các địa phương để làm tốt công tác thu và ngăn ngừa lợi dụng trốn thuế, gian lận thuế”, ông Mãi nhấn mạnh.

Năm 2023, Cục thuế TP.HCM được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hơn 323 ngàn tỷ đồng. Lãnh đạo Cục Thuế Thành phố cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, tăng cường quản lý tốt mọi nguồn thu; triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách thuế mới; đẩy mạnh công nghệ thông tin, ứng dụng cải cách hành chính thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện tích cực chủ đề năm của thành phố và tiếp tục thực hiện tốt công tác nội ngành.