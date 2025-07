TIS bị phạt và truy thu tới 225,5 tỷ đồng vi phạm hành chính

CTCP Gang thép Thái Nguyên - Tisco (mã TIS-UPCoM) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Theo đó, TIS công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Thuế khu vực VII do đã có hành vi kê khai không đúng phí bảo vệ môi trường đối với quặng nghèo nguyên khai đã khai thác từ năm 2017-2024.

Cụ thể: chi nhánh CTCP Gang Thép Thái Nguyên – Mỏ sắt Tiến Bộ được Tisco thành lập để khai thác quặng sắt tại Mỏ sắt Tiến Bộ đã không khai đúng loại tài nguyên quặng nghèo nên dẫn đến xác định sai mức phí bảo vệ môi trường phải nộp tại tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/bảo vệ môi trường và 02/PBVMT nộp theo các thông tư của Bộ Tài chính từ năm 2017 đến nay đều không phản ánh đúng thực tế.

Cơ quan thuế xác định Tisco có 1 tình tiết tăng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần.

Do đó, Tisco bị phạt hành chính 9 triệu đồng, buộc nộp đủ số tiền phí bảo vệ môi trường thiếu vào Ngân sách nhà nước là 151,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền phí bảo vệ môi trường là gần 74 tỷ đồng.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền phí bảo vệ môi trường truy thu và tiền chậm nộp phí bảo vệ môi trường là 225,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/1025, TIS ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng quý 1/2025 tăng lỗ 14,884 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 tăng lỗ 15,135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế kỳ này lỗ, chuyển lãi từ báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ: Cụ thể:

Trên báo cáo tài chính riêng quý 1/2025 lỗ 9,203 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước lãi 5,680 tỷ đồng.

Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 lỗ 9,167 tỷ đồng - cùng kỳ trước lãi 5,968 tỷ đồng.

TIS cho biết trong quý 1/2025 thị trường cạnh tranh khốc liệt, thị trường thép thành phẩm duy trì ở mức thấp. Khoảng cách giữa giá bán và giá vốn bị thu hẹp hơn so với cùng kỳ;

Đồng thời, giá bán bình quân quý 1/2025 giảm 1.099.692 đồng/tấn, tương đương giảm 8% so với cùng kỳ; Giá vốn bình quân quý 1/2025 giảm 916.094 đồng/tấn - tương đương giảm 7% so với cùng kỳ; Ngoài ra, do kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi giữa các chủng loại so với cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu TIS bị duy trì diện cảnh báo do Báo cáo tài chính năm 2024 bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. Cụ thể:

Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến dự án Giai đoạn II:

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II Gang thép Thái Nguyên được khởi công xây dựng từ năm 2007, do nhiều nguyên nhân, dự án bị chậm tiến độ so với dự kiến.

Tháng 2/2017, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện dự án, đến tháng 2/2019 Thanh tra Chính phủ có kết luận số 167/KL-TTCP về Dự án mở rộng sản xuất Giai đoạn II.

Tiếp đến, ngày 11/11/2021, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Bản án số 531/2021/HS-PT liên quan đến dự án. Các cơ quan chức năng, Tisco đang trong quá trình thực hiện kết luận của thanh tra và bản án nói trên. Hiện tại dự án đang dở dang chưa hoàn thành. Hiện nay, các cấp có thẩm quyền đang tích cực giải quyết tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Theo giải trình từ TIS, hiện nay, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng EPC với nhà thầu MCC theo thỏa thuận thực tế, Tisco đã và đang tích cực nghiêm túc thực hiện, bố trí nhân lực làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ với MCC, Tư vấn giám sát và nhà thầu phụ thi công phần C để rà soát, ghi nhận hiện trạng thực tế, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với ý kiến ngoại trừ về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

Tisco đã hạch toán vào chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sàn theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2018 và hướng dẫn tại Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo TIS, công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số khu vực mỏ của Mỏ than Phấn Mễ đến tháng 5/2022. Căn cứ vào sản lượng tài nguyên khai thác thực tế đến 31/12/2024 đã quyết toán thuế và các quy định của pháp luật về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Tisco hoàn nhập phần chênh lệch đã hạch toán quá vào chi phí từ các năm trước vào thu nhập năm 2024.

Hiện tại, Tisco đang tích cực làm việc với Bộ Tài Nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để sớm được cấp đổi giấy phép khai thác đối với khu vực Nam Làng cẩm và được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ lượng còn lại của khu vực Nam Làng cẩm và dự kiến trong tháng 4/2025 công ty sẽ được phê duyệt tiền cấp quyền của khu vực Nam Làng Cẩm.