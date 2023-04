TP.HCM cần đến 73.00 lao động trong quý 2/2023

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, trong quý 1/2023, số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 32.355 người, trong đó có 28.618 trường hợp được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 1.244 người so với cùng kỳ, tương đương giảm khoảng 4,17% .

Để có đánh giá chính xác về tình hình lao động của thành phố trong quý 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM đã thực hiện khảo sát ở 3.917 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, tỉ lệ doanh nghiệp giảm lao động chiếm 31% với tổng số lao động giảm là 19.524 người, số doanh nghiệp có tăng lao động chiếm 18% với 5.239 lao động.

Nhận định về tình hình lao động của thành phố trong quý 1, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội TP.HCM, cho biết, thị trường lao động trong quý vừa qua có nhiều biến động trước và sau Tết Nguyên Đán do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới dẫn đến một số doanh nghiệp giảm giờ làm việc, không được tăng ca khiến thu nhập của người lao động bị giảm. Trong đó, nhóm doanh nghiệp có số lượng cắt giảm lao động nhiều nhất hoạt động trong lĩnh vực giày da, dệt may, xây dựng và chế biến lương thực thực phẩm.

Theo dự báo của các chuyên gia, mặc dù kinh tế quý 1 của TP.HCM đang đang ở mức thấp và giảm sâu, nhưng vẫn có dấu hiệu đang phục hồi. Trong đó, sức mua và mức sống của người tiêu dùng tại một trong những thành phố đông dân nhất cả nước lại ngày càng cao. Ngành hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe vẫn là những ngành hoạt động tốt với nhu cầu ổn định, thậm chí ngày càng tăng cao.

Bước vào đầu quý 2, Sở Lao động, Thương binh và xã hội TP.HCM cũng đã tiến hành khảo sát ở các doanh nghiệp, trong đó có khoảng 71,78% doanh nghiệp sẽ cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lực lượng lao động, khoảng 20,95% doanh nghiệp dự kiến tăng lao động. Số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động chiếm tỷ lệ thấp với khoảng 7,27%. Nguyên nhân giảm lao động chủ yếu là do thiếu đơn hàng chiếm khoảng 41,05%, không tái ký hợp đồng lao động do hết hạn chiếm 46,14% và một số lý do khác.

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, dự kiến trong quý 2/2023, nhu cầu nhân lực của Thành phố cần khoảng 67.000 - 73.000 chỗ làm việc. Trong đó, nhu cầu nhân lực cao nhất nằm ở 9 nhóm ngành dịch vụ với khoảng 38.800 - 42.000 lao động, chiếm 58%.

Cụ thể là các ngành như thương mại; vận tải kho bãi; du lịch; bưu chính, viễn thông và thông tin truyền thông; tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; dịch vụ thông tin tư vấn - khóa học công nghệ; giáo dục - đào tạo; y tế. Ngoài ra, nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu gồm các ngành như cơ khí; điện tử - công nghệ, thông tin; chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống; hóa dược - nhựa - cao su cũng được dự kiến với khoảng 14.000 - 15.000 chỗ làm việc, chiếm 21% tổng nhu cầu nhân lực.

“Trong vấn đề tuyển dụng lao động, bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn, nhà tuyển dụng còn đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ đối với một số nhóm ngành”, ông Lâm thông tin thêm.

Nhằm ổn định tình hình kinh tế và thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lao động, trong quý 2/2023 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức 47 phiên, sàn giao dịch việc làm. Ngoài ra, 3 sàn giao dịch việc làm trực tuyến phối hợp với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ cũng sẽ được triển khai.

Đáng chú ý, nằm trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TP.HCM năm 2023, vào sáng ngày 7/4, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức “Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch TP.HCM năm 2023”, dự kiến có hơn 1.000 cơ hội việc làm dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp cũng như người lao động khi đến tham gia tuyển dụng.

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố trước đó đã tổ chức 25 phiên, sàn giao dịch việc làm trực tuyến, tư vấn giới thiệu việc làm cho 41.163 lượt người. Ngoài ra, trung tâm cũng đã tư vấn và hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 157 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp để chuyển đổi việc làm.