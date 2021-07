TP.HCM: Nhiều siêu thị đóng cửa trước 17h, mở cửa sớm hơn 1 giờ hàng ngày

Quy định tăng cường các biện pháp thắt chặt di chuyển và quy định đối tượng, nhiệm vụ, thời gian di chuyển ngoài đường của UBND TP.HCM chính thức có hiệu lực từ 18h ngày 26/7 đến 1/8. Theo đó, người dân TP.HCM tuyệt đối không được ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối phòng chống dịch bệnh.

Tuân thủ theo quy định này, nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm trong TP.HCM đã thông báo điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ và đồng loạt đóng cửa trước 17h.

Việc điều chỉnh này được cho là nhằm phù hợp với quy định người dân không ra ngoài sau 18h của TP.HCM áp dụng chính thức từ ngày 26/7. Các nhà bán lẻ cho biết siêu thị đóng cửa sớm cũng nhằm đảm bảo cho nhân viên về nhà theo đúng giờ quy định của thành phố.

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết đã thông báo đến khách hàng về việc đẩy thời gian đóng cửa sớm để khách hàng lẫn nhân viên có thể về nhà trước 18h. Nhắc nhở tới khách hàng luôn mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, để cung cấp và được duyệt đi lại tại các chốt kiểm tra. Đồng thời, khai báo y tế đầy đủ, mang theo phiếu đi siêu thị hoặc đi chợ (nếu có) theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, siêu thị Aeon Tân Phú và Bình Tân từ ngày 26/7 mở cửa từ 8h đến 16h. Đối với người dân mua sắm tại Aeon Tân Phú cũng được phát phiếu mua hàng vào siêu thị mới qua được chốt để vào mua sắm. Phía Aeon cũng đã thông báo tạm thời dừng các hoạt động mua sắm online qua các app của siêu thị và ứng dụng Grab, Now.

Hệ thống siêu thị, cửa hàng thuộc Tổng Công ty Thương mại TP.HCM gồm Satra Phạm Hùng, siêu thị Sài Gòn, cửa hàng Satra Foods cũng ngưng nhận khách và đóng cửa sớm từ 16h, bắt đầu từ ngày 26/7.

Tương tự, MM Mega Market Việt Nam cũng cho biết sẽ đóng cửa trước 17h. Đại diện siêu thị cho biết thông thường siêu thị sẽ mở cửa lúc 6h nhưng với quy định mới, giờ mở cửa được điều chỉnh sang 6h30 sáng.

Hệ thống siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+ cũng vừa xác nhận điều chỉnh giờ hoạt động từ 7h - 17h bắt đầu từ ngày 26/7 cho địa bàn TP.HCM. Bình thường các siêu thị của hệ thống này hoạt động từ 8h đến 22h, cửa hàng VinMart+ hoạt động từ 6h đến 22h.

Hệ thống Big C, Top Market, Go! cũng ra thông báo thay đổi thời gian hoạt động từ 7h đến 17h. Riêng Big C An Lạc (quận Bình Tân) sẽ đóng cửa trước 14h.

Trong sáng 26/7, một số nhà bán lẻ đã phản ánh tình trạng nhân viên của họ không đến được nơi làm việc do khác quận, khu vực. Ngay cả các shipper cũng gặp khó trong việc giao hàng ra khỏi khu vực. Nhiều đơn hàng được nhà bán hàng soạn sẵn, chờ shipper nhưng đã không được giao khiến việc mua bán online hàng hóa thiết yếu cũng trắc trở hơn.

Hiện, các siêu thị cũng tính toán đến phương án sẽ tăng cường bán hàng lưu động trong ngày, mở nhận đơn hàng online nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.