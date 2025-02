Trái cây ngoại nhập giá rẻ tràn ngập thị trường

Bên cạnh nhóm mặt hàng trái cây nội địa như dưa hấu ruột đỏ, dưa lưới vỏ xanh, bưởi da xanh, sầu riêng, bơ, chanh dây, xoài, chôm chôm,… nhóm mặt hàng trái cây ngoại có nguồn cung không kém dồi dào và mức giá cũng rẻ đáng kể so cùng kỳ năm ngoái.

Chẳng hạn tại siêu thị MM Mega Market An Phú (TP. Thủ Đức) hiện bán nhiều loại táo nhập khẩu từ Pháp với giá chỉ 49.000 đồng/kg. Trong đó, loại táo có màu nhạt được chuộng hơn bởi giòn, chua ngọt, trong khi táo đỏ đậm ngọt nhẹ nhưng xốp. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc marketing MM Mega Market, cho biết trong các đợt khuyến mãi lớn, giá táo nhập từ Mỹ, châu Âu thậm chí còn dưới 40.000 đồng/kg nên tiêu thụ rất mạnh.

Theo số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2024, táo là loại trái cây tươi được nhập khẩu nhiều nhất với giá trị 275,3 triệu USD, tăng 18% so với năm 2023. Như vậy, bình quân mỗi tháng, người Việt chi đến 23 triệu USD (hơn 576 tỷ đồng) để dùng táo nhập khẩu. Các loại trái cây nhập khẩu xếp sau đó là nho (161,2 triệu USD), quýt (90,9 triệu USD), lê (53,3 triệu USD) và cherry (48,5 triệu USD).

Táo là loại trái cây tươi được nhập khẩu nhiều nhất tại Việt Nam năm 2024.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Tổng Giám đốc Klever Fruit, cho rằng táo hội đủ các yếu tố làm nên sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Theo đó, táo là loại quả phổ thông, gần như ai cũng ăn được và được trồng rất nhiều trên thế giới với sản lượng rất lớn. Táo có công nghệ bảo quản tốt, có thể "ngủ đông" 6 - 8 tháng mà vẫn giữ chất lượng như mới hái nên được bán quanh năm, được vận chuyển bằng đường tàu biển với chi phí thấp.

Những ngày gần đây, cherry, vốn được xem là "nữ hoàng" của các loại trái cây nhập khẩu, đang chứng kiến một sự đảo lộn ngoạn mục về giá. Người tiêu dùng Việt không khỏi ngạc nhiên khi loại trái cây "xa xỉ" này được bày bán rộng rãi với mức giá "mềm" chưa từng có. Không chỉ các siêu thị và cửa hàng chuyên doanh trái cây nhập khẩu, mà ngay cả trên các "chợ mạng", cherry Chile xuất hiện tràn ngập với mức giá chỉ nhỉnh hơn 100.000 đồng/kg.

Theo lời anh Hoàng Tiến, người đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trái cây nhập khẩu, đây là năm đầu tiên anh chứng kiến cherry có mức giá "hấp dẫn" đến vậy. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, so với các dòng cherry nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand hay Australia, cherry Chile có phần kém hơn về hình thức và hương vị. "Cherry Chile thường không có vẻ ngoài bóng bẩy và hương vị cũng không đậm đà bằng", anh cho biết.

Cherry Chile được bày bán rộng rãi với mức giá "mềm" chưa từng có.

Trao đổi về lý do giá cherry Chile "lao dốc" trong thời gian gần đây, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết trước đó, tàu Saltoro mang theo1.300 container cherry từ Chile khởi hành đến Trung Quốc với mục tiêu phục vụ nhu cầu tiêu thụ khổng lồ của thị trường tỷ dân trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn đã xảy ra, khiến con tàu chậm trễ và chỉ có thể cập bến Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ quan trọng này.

"Chính sự cố này đã khiến một lượng lớn cherry Chile ồ ạt tràn vào thị trường Trung Quốc, gây ra tình trạng dư thừa. Một phần trong số đó đã được nhập khẩu vào Việt Nam, góp phần đẩy giá mặt hàng này xuống mức siêu rẻ như hiện nay", ông Nguyên giải thích.

Bên cạnh yếu tố khách quan, ông Nguyên cũng lưu ý đến động thái chủ động từ phía người bán. Sau Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng giảm sút, các nhà kinh doanh đã liên tục tung ra các chương trình giảm giá sâu nhằm nhanh chóng giải phóng lượng hàng tồn kho, tránh tình trạng hư hỏng.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong năm 2024, Việt Nam đã chi tới gần 48,5 triệu USD để nhập khẩu cherry. Ông Nguyên nhận định rằng cherry nhập khẩu, với hương vị thơm ngon đặc trưng và sự mới lạ, luôn nhận được sự yêu thích đặc biệt từ người tiêu dùng Việt Nam mỗi khi vào mùa. So với các loại trái cây ngoại nhập khác như kiwi (21,9 triệu USD) hay dâu tây (11,9 triệu USD), con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của cherry trên thị trường Việt.

Đây là năm đầu tiên người tiêu dùng chứng kiến mức giá "hấp dẫn" đến vậy.

Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống siêu thị này đã bán được khoảng 100 tấn cherry Chile trong gần 1 tháng từ ngày 17/1 đến 14/2. Trong đó, cherry được bán với giá 199.000 đồng/kg với nhiều trọng lượng cho khách hàng lựa chọn từ 300 gr đến 2,5 kg, 5 kg. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với các loại cherry nhập khẩu từ Australia, New Zealand hay Mỹ.

Tương tự, dạo quanh các sạp trái cây chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), người dân gần đây đã bị thu hút bởi loại cam quýt Australia được bày bán la liệt với giá dao động chỉ 35.000 - 40.000 đồng/kg. Lý giải về mức giá rẻ "giật mình" này, một tiểu thương cho biết đây là cam quýt giống Australia nhưng được trồng ở Việt Nam. Ngoài ra, do đang vào mùa nên cam quýt Australia có giá siêu rẻ. Thậm chí, một số trái bị rụng cuống hoặc có lớp vỏ không đẹp còn được "sale" với giá chỉ 25.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) khẳng định không có loại quýt Australia trồng ở Việt Nam nhập về chợ. Theo đó, loại quýt nhỏ, vỏ màu cam đẹp mắt được bày bán tại các chợ truyền thống là quýt Australia trồng tại Trung Quốc và được đưa về Việt Nam.

Vị đại diện này thông tin khoảng 1 - 2 tháng trở lại đây, quýt Australia nhập từ Trung Quốc đang vào mùa nên số lượng đổ về chợ đầu mối rất lớn. "Dù nhập từ Trung Quốc nhưng mặt hàng này đều có giấy tờ cũng như xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng", vị đại diện cho biết thêm.

Hiện, nhu cầu trái cây phục vụ cho các sự kiện, tiệc tùng cũng giảm so với những tháng trước.

Ở những điểm bán lẻ khác trên địa bàn TP.HCM, một số mặt hàng trái cây nhập khẩu có thể kể đến là nho đỏ khuyến mãi còn 169.000 đồng/kg; nho đen không hạt 179.000 đồng/kg; táo gala 49.000 đồng/kg… Riêng tại hệ thống trung tâm MM Mega Market đang tổ chức Lễ hội kiwi, với kiwi xanh có giá ưu đãi từ 45.000 - 69.000 đồng/kg; kiwi vàng 65.000 – 109.000 đồng/kg…

Dù giá nhiều loại trái cây đang giảm thấp nhưng ghi nhận tại các hệ thống siêu thị và chợ truyền thống cho thấy sức mua vẫn khá chậm. Nguyên nhân do nhiều người tiêu dùng tiết kiệm trong chi tiêu, cũng như do người tiêu dùng giảm nhu cầu mua trái cây để trưng và cúng Tết. Hiện nhu cầu trái cây phục vụ cho các sự kiện, tiệc tùng cũng giảm so với những tháng trước.

Với quy mô 454 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc hiện đang áp đảo hoàn toàn so với các thị trường khác. Trong cơ cấu nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc, người dùng Việt Nam chủ yếu tiêu thụ nấm các loại, táo, quýt, nho và cà rốt. Giá một số loại trái cây từ Trung Quốc cũng cạnh tranh hơn hẳn hàng nhập khẩu từ nhiều thị trường còn lại.