Từ ngày 31/1, cổ phiếu KLF bị huỷ niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày 31/01/2024 là ngày hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

Theo đó, hơn 165 triệu cổ phiếu KLF sẽ giao dịch ngày cuối cùng tại HNX vào 30/1/2024 và hủy niêm yết vào 31/1/2024. Tổng giá trị hủy niêm yết tính trên mệnh giá là 1.653,6 tỷ đồng. Lý do là công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, KLF bị phạt 242,5 triệu đồng, trong đó, 92,5 triệu đồng là lỗi do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và 150 triệu đồng do hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và 2023; Báo cáo thường niên 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023;

Năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan là Công ty TNHH Hải Châu, CTCP Nông dược HAI, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Tuy nhiên, tại mục VII.2 – giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty nêu “không có phát sinh giao dịch”.

Trước đó, HNX thông báo về việc duy trì diện bị đình chỉ giao dịch và duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KLF. Theo đó, duy trì diện bị đình chi giao dịch đối với cổ phiếu KLF, từ ngày 12/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tải chính năm 2000 đã được kiêm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 0000 đã được soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định;

Duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 0002 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định;

Cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chi giao dịch áp dụng theo Điểm a khoản 1 Điều 29 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.