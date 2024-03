VN-Index vượt đỉnh cũ, giá nhiều cổ phiếu đắt đỏ, chọn mã nào tiềm năng về kết quả kinh doanh?

Trong tháng 02/2024, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một nhịp tăng điểm tích cực, tương đồng với diễn biến chung của thị trường chứng khoán Châu Á khi đóng cửa tại mức 1.152 điểm. Mặc dù là tháng giao dịch có dịp nghỉ tết dài ngày nhưng dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán vẫn tương đối mạnh mẽ với nhiều phiên giao dịch có thanh khoản trên 1 tỷ USD.

Bước sang tháng 3, Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh Quý I sẽ có sự tăng trưởng khả quan trên cơ sở mức nền thấp của năm 2023 khi các tín hiệu phục hồi đã xuất hiện rõ nét hơn từ Quý IV 2023. Đây sẽ là động lực chính hỗ trợ đà tăng của thị trường, bên cạnh các yếu tố như lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp,....

Mặc dù vậy, nhìn một cách tổng thể, VN-Index đã tăng khá mạnh kể từ đầu năm (+11% từ đầu năm), khiến cho giá của nhiều cổ phiếu đang ở trạng thái tương đối đắt đỏ. Do đó, diễn biến của thị trường trong giai đoạn tới dự báo sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngành và giữa các mã cổ phiếu cùng ngành. Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan cùng với câu chuyện riêng được kỳ vọng sẽ có diễn biến khởi sắc hơn so với thị trường chung.

Xét trên góc nhìn kỹ thuật, xu hướng tăng điểm trong trung và dài hạn của chỉ số tiếp tục được bảo lưu với điểm đỡ đáng lưu ý được đặt quanh vùng 1.180-1.200 điểm. Trong kịch bản vùng hỗ trợ này được giữ vững, cơ hội mở rộng đà tăng điểm và hướng lên vùng đích kỳ vọng kế tiếp quanh 1.300 điểm vẫn đang được đánh giá cao.

Dựa trên các yếu tố cơ bản và kỹ thuật được phân tích ở trên, Agriseco Research lựa chọn các cổ phiếu cho danh mục khuyến dựa trên các tiêu chí là các mã đầu ngành, có tình hình tài chính lành mạnh và kết quả kinh doanh Q1 kỳ vọng tăng trưởng vượt trội và định giá vẫn đang ở vùng hợp lý.

Các cổ phiếu này bao gồm: FPT, HPG, MBB, MWG, PC1, PVS và SSI.

Trong đó, Agriseco nâng giá mục tiêu FPT 1 tháng tới lên 120.000đ/cp do tăng dự báo về tốc độ tăng trưởng mảng Xuất khẩu phần mềm nhờ các hợp đồng ký mới gia tăng ở Mỹ, Nhật, EU trong các tháng đầu năm 2024; mảng giáo dục dự kiến số lượng người học tăng cao hơn khi FPT đầu năm 2024 đã khởi công thêm trường học tại Hậu Giang, Thanh Hóa, Huế, nâng hệ thống trường 13 ở 11 tỉnh thành cả nước; mảng dịch vụ viễn thông biên lợi nhuận cải thiện hơn nhờ dự án Data center mới sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024; Giảm lãi suất chiết khẩu do mặt bằng lãi suất phi rủi ro giảm so với tháng trước.

Với MBB, hiện nay, cổ phiếu MBB giao dịch tại mức định giá P/B là 1,35x, thấp hơn so với định giá ngành ngân hàng là 1.66x. Trong khi đó, ngân hàng có hiệu suất sinh lời cao so với mặt bằng chung của ngành với tỷ lệ ROE năm 2023 là 25%.

Với SSI, các thông tin liên quan đến tờ trình tăng vốn được kỳ vọng hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu: SSI đang triển khai kế hoạch phát hành thêm 453,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ, tỷ lệ 100:20, dự kiến hoàn thành trong năm 2024) nhằm nâng Vốn điều lệ lên gần 19.645 tỷ VND. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng nhằm nâng cao hoạt động cho mảng vay ký quỹ và tự doanh cổ phiếu.

Mảng nikken và Khu công nghiệp sẽ mang lại doanh thu ổn định cho PC1 trong năm 2024: Kỳ vọng sản lượng xuất khẩu Niken sẽ tăng trưởng trong năm 2024 nhờ nhu cầu trên thế giới được dự báo tăng 8,4% YoY vào năm 2024 (Theo ISNG - Nhóm Nghiên cứu Niken quốc tế). Trong khi đó KCN Yên Phong II-A hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và dự kiến đến T6.2024 sẽ cơ bản bàn giao hạ tầng với mức giá cho thuê ước tính dao động từ 167-175 USD/m2/kỳ hạn thuê, dự kiến bổ sung 100 tỷ đồng lợi nhuận cho PC1. Ngoài ra Doanh thu từ việc bán điện cho KCN Nomura dự kiến đóng góp 650 tỷ doanh thu và 110-120 tỷ lợi nhuận sau thuế hàng năm...