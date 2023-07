Xu thế dòng tiền: Chốt lời xong, tiền để làm gì?

Dòng tiền mạnh mẽ đang hấp thụ các đợt chốt lời và giá tăng tiếp sau nhịp nghỉ ngắn khiến không ít nhà đầu tư đã bán ra phải đối diện với lựa chọn khó khăn. Các chuyên gia cho rằng đây là lúc cầu có kỹ năng quản trị danh mục tốt và quan điểm chủ đạo là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao nhưng vẫn nên tái cơ cấu phù hợp.

Thị trường đã có nhịp tăng mạnh kéo dài 3 tháng và rất nhiều cổ phiếu đã tăng tích cực. Các chuyên gia mặc dù đánh giá rất cao triển vọng đi tiếp của xu hướng hiện tại, nhưng cũng thực hiện mua bán tái cơ cấu lại danh mục. Việc hạ margin, chốt lời các cổ phiếu đã tăng dài và tìm kiếm những mã chưa phản ứng với sự thay đổi trong lợi nhuận doanh nghiệp được khuyến nghị.

Trong ngắn hạn, tuần tới sẽ có đợt tăng lãi suất của FED như thị trường chờ đợi và các chuyên gia không cho rằng yếu tố này sẽ ảnh hưởng, có chăng chỉ là rung lắc bình thường. Tuy nhiên thị trường đang đi đến giai đoạn cuối của kỳ báo cáo tài chính quý 2, đánh giá ngắn hạn của các chuyên gia bắt đầu khác biệt. Quan điểm thận trọng cho rằng thị trường tuần tới có khả năng điều chỉnh quanh mốc VN-Index 1200 +/-10 điểm.

Trong tầm nhìn xa hơn, thị trường vẫn đang hội tụ các yếu tố ủng hộ xu hướng tăng, như mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, các chính sách kích thích tăng trưởng, chu kỳ thắt chặt tín dụng trên thế giới đi đến hồi kết. Do vậy nhà đầu tư được khuyến nghị vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao

Thị trường đã phản ứng không đồng đều về kết quả kinh doanh quý 2/2023. Nhiều mã tăng bùng nổ nhưng cũng nhiều cổ phiếu xuất hiện kết quả kinh doanh tốt tuần qua chỉ tăng rất hạn chế, thậm chí là một phiên. Theo anh chị liệu có nên chốt lời?

Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy việc chốt lời nếu có chỉ nên nằm trong kết hoạch tái cơ cấu danh mục thay vì hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi để trả lời câu chốt lời hay không tùy thuộc vào vị thế, giá vốn, cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ cũng như khẩu vị chấp nhận rủi ro. Nhưng nhìn chung tôi thấy có 2 kịch bản:

Thứ nhất, nếu cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ có kết quả kinh doanh tốt, trước đó đã có nhịp tăng mạnh, dài và tiến sát vùng kháng cự mạnh thì chúng ta nên chốt lợi nhuận, nhất là nhà đầu tư nào đang căng margin nên bán mạnh tay chút để thực hiện hóa lợi nhuận.

Thứ hai, nếu cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ có kết quả kinh doanh tốt, trước đó chỉ có giai đoạn tăng nhẹ khỏi vùng tích lũy dài kèm theo giá cách xa vùng kháng cự mạnh thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ cổ phiếu.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, nhà đầu tư đang nhìn về tương lai và giao dịch theo sự kỳ vọng hơn là những con số vốn chỉ thể hiện bức tranh của quá khứ. Sau một giai đoạn thị trường tăng trưởng tích cực trong ba tháng liên tiếp kể từ cuối tháng 4 tới nay, với những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực từ quý 1, thường có mức tăng giá lớn hơn nhiều so với thị trường chung là nhờ vào kỳ vọng kết quả tích cực của quý 1 sẽ còn tiếp diễn trong kỳ báo cáo quý 2. Do vậy, khi số liệu kết quả kinh doanh quý 2 được công bố, thì đối với những cổ phiếu dù kết quả vẫn tăng trưởng nhưng lại ở mức thấp hơn so với quý 1, sẽ làm cho nhà đầu tư thất vọng và thúc đẩy hành động chốt lời ngắn hạn.

Tuy nhiên, với những cổ phiếu có báo cáo kém tích cực thì lại khác, bởi số liệu thống kê vĩ mô kém tích cực trước đó đã cho nhà đầu tư một cái nhìn thận trọng với nhóm này. Và khi số liệu kinh doanh chính thức được công bố, thì cũng là lúc cái nhìn thận trọng được cởi bỏ, và tâm lý kỳ vọng vào tương lai với sự kỳ vọng rằng cái xấu nhất có thể đã đã qua rồi, là động lực chính thu hút dòng tiền hướng tới.

Chính vì sự thay đổi kỳ vọng ở từng nhóm cổ phiếu như vậy mà nhà đầu tư đang có phản ứng không đồng đều với kết quả kinh doanh quý 2/2023, nhưng điều này không làm thay đổi xu hướng phục hồi của thị trường. Do vậy, ở thời điểm hiện tại, tôi thấy việc chốt lời nếu có chỉ nên nằm trong kết hoạch tái cơ cấu danh mục thay vì hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Ở thời điểm hiện tại cả về thanh khoản lẫn biên độ tăng của thị trường vẫn đang khá tích cực, cũng như việc chỉ số hiện vẫn đang bám rất sát dải trên của Bollinger Bands cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục kéo dài và rủi ro đảo chiều là chưa đáng kể.

Tuy nhiên việc chốt lời để bảo vệ thành quả đầu tư là hết sức cần thiết nếu như cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ đã (1) đạt đến vùng giá mục tiêu (2) định giá cổ phiếu không còn rẻ so với mặt chung của thị trường cũng như trong quá khứ.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng xu hướng thị trường vẫn đang ủng hộ - diễn biến nhiều cổ phiếu vẫn có dư địa tăng giá, nên có lẽ chiến lược là cơ cấu lại danh mục điều chỉnh lại tỷ trọng các cổ phiếu đang cầm. Dù vậy chốt lời luôn là chiến lược hợp lý với những cổ phiếu đạt mục tiêu giá hoặc bất ngờ tăng mạnh liên tục nhiều phiên.

Số liệu cho thấy nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng mạnh mẽ trong tuần qua và có tuần bán ròng đầu tiên sau 4 tuần mua ròng liên tiếp, nhưng khối tự doanh vẫn đang mua ròng, đặc biệt là khối ngoại cũng đã đảo chiều quay lại mua. Anh chị từng nhận định khối ngoại chốt lời do đã mua ròng lớn quanh vùng đáy. Có thể hiểu sự trái ngược giữa các nhóm nhà đầu tư như thế nào?

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Nguyên nhân dẫn đến sự đảo chiều vị thế trong thời gian gần đây của các nhà đầu tư một phần có thể đến từ việc công bố báo cáo tài chính bán niên của các doanh nghiệp niêm yết trong tháng 7. Theo đó, các nhà đầu tư có nhiều dữ liệu để đánh giá một cách rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính cũng như tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và đưa ra các quyết định đầu tư tương ứng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Dòng tiền lớn đang chảy vào thị trường và chuyển dịch từ các kênh đầu tư khác như bất động sản, tiết kiệm, vàng… sang kênh đầu tư cổ phiếu. Tôi vẫn nghĩ cả khối nội, tự doanh vẫn đang nắm giữ nhiều cổ phiếu và mua ròng với khối lượng gia tăng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Sau thời gian tăng 7 phiên tầm 50 điểm thị trường có dấu hiệu đà tăng suy yếu từ phiên đầu tuần, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã có lợi nhuận sẽ bán khi thấy dấu hiệu suy yếu của thị trường. Riêng khối ngoại và tự doanh đều có đội phân tích chuyên nghiệp và họ có thể dự báo sát kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tiềm năng. Xác suất cao tuần vừa rồi họ có động thái mua trước đón đầu kết quả kinh doanh và bán ra khi kết quả kinh doanh ra tốt cổ phiếu bật tăng vài phiên. Đây có lẽ là hoạt động trading ngắn hạn.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Như đã từng chia sẻ về đặc tính cũng như lợi thế của từng nhóm nhà đầu tư tham gia thị trường. Trong đó, nhóm nhà đầu tư cá nhân thường có lợi thế về tính linh hoạt, còn khối tự doanh cũng như khối ngoại thường đầu tư bài bản và có kế hoạch hơn. Thị trường vận động theo cách chuyển giao tiền và cổ giữa chính các nhà đầu tư trong nhóm, cũng như giữa các nhà đầu tư trong các nhóm với nhau.

Mặc dù tính chất và lợi thế của từng nhóm khác nhau, nhưng tất cả điều có một điểm chung là việc ra quyết định được dựa trên sự thay đổi về kỳ vọng đối với các cổ phiếu trong danh mục. Do đó, với diễn biến trên HSX trong tuần qua, khối ngoại đã mua ròng trở lại với giá trị hơn 1,15 nghìn tỷ nhưng xét về khối lượng vẫn là bán ròng hơn 2,5 triệu cổ phiếu. Chúng ta có thể hiểu diễn biến này là khối ngoại đang có sự kỳ vọng tích cực vào nhóm cổ phiếu có thị giá cao, thường là blue-chips, hơn là các cổ phiếu có thị giá nhỏ (penny). Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân thì đang làm ngược lại.

Tổng hợp lại, đứng dưới góc nhìn nào tôi cũng thấy thị trường đang có nhiều cơ hội để tiếp tục duy trì chuỗi tăng điểm hình thành trong ba tháng qua hơn là thay đổi xu hướng hiện tại.

Trên thị trường hiện vẫn còn rất nhiều cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt cùng định giá hấp dẫn, phù hợp cho việc đầu tư trong trung và dài hạn. Do đó, việc duy trì một tỷ trọng cổ phiếu nhất định sẽ giúp cho các nhà đầu tư có được một hiệu suất đầu tư tốt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế giảm.

Câu hỏi lớn nhất lúc này có lẽ là liệu thị trường sẽ còn duy trì được đà tăng kéo dài đã 3 tháng sau khi mạch thông tin kết quả kinh doanh quý 2/2023 kết thúc hay không. Số liệu bán niên thường quan trọng vì giúp tái định giá cổ phiếu, trong khi kết quả kinh doanh quý 2 không quá tích cực. FED được kỳ vọng sẽ quay lại nhịp tăng lãi suất ít nhất là trong kỳ họp tháng 7 này. Anh chị đánh giá triển vọng thị trường ngắn hạn sau mùa báo cáo tài chính quý 2 như thế nào?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Niềm tin, tâm lý và sự lạc quan của nhà đầu tư thế giới đã cải thiện nhiều bởi chu kỳ tăng lãi suất của FED, các ngân hàng trung ương đã có dấu hiệu đạt đỉnh. Xu hướng đảo chiều chính sách, triển vọng vĩ mô tích cực hơn trong tương lai gần đang thu hút dòng tiền tham gia và quay trở lại thị trường chứng khoán.

Có thể nói giai đoạn khó khăn đang bỏ lại đằng sau với nhiều công ty niêm yết. Lãi suất giảm, dòng tiền dịch chuyển sang kênh đầu tư hấp dẫn hơn, những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hoặc định giá thấp là hợp lý. Tôi đánh giá triển vọng của thị trường ngắn hạn sau mùa báo cáo quý 2 có lẽ không chỉ dừng ở mốc 1.200 và còn có thể tốt hơn thế với mốc mục tiêu 1.280 – 1.300 điểm ngay trong quý 3.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dưới góc nhìn dòng tiền chung, tôi thấy thị trường vẫn còn cơ hội duy trì chuỗi tăng điểm kéo dài 3 tháng gần đây. Xu hướng nới lỏng tiền tệ của SBV đang là động lực chính giúp cho thị trường chứng khoán đi lên, bởi mặt bằng lãi suất thấp cùng với môi trường thanh khoản dồi dào đang thúc đẩy dòng tiền mới tiếp tục gia nhập thị trường.

Thanh khoản giao dịch đã tăng lên trên mức bình quân của giai đoạn thị trường bùng nổ 2020 – 2021, cùng với sự xuất hiện của những phiên giao dịch trên HSX với giá trị trên 20 nghìn tỷ, cho thấy dòng tiền trong thị trường đang hoạt động tích cực. Và nếu dòng tiền tiếp tục duy trì như hiện tại, thì thị trường hoàn toàn có cơ hội đi lên sau kỳ báo cáo quý 2.

Còn đứng dưới góc nhìn định giá, tôi cho rằng khi Chính Phủ quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng GDP, và chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, sẽ giúp cho nền kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bớt xấu hơn và có cơ hội phục hồi kể từ quý 3 trở đi. Và điều này giúp cho định giá theo phương pháp chiết khấu tương lai về hiện tại tăng lên, do triển vọng kinh doanh bớt xấu hơn và tỷ lệ chiết khấu hạ nhờ lãi suất giảm.

Mặc dù, Fed sẽ họp vào tuần tới, nhưng với lộ trình được dự báo từ trước, việc tăng lãi suất của Fed đã gần tới hồi kết, thì việc Fed nếu có thêm một lần tăng lãi suất nữa, có khả năng cũng không ảnh hưởng nhiều tới thị trường Việt Nam. Theo tôi, nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ mang tính tâm lý và tạo ra một vài phiên rung lắc kỹ thuật, chứ khó có thể thay đổi được xu hướng phục hồi chính của thị trường lúc này.

Tổng hợp lại, đứng dưới góc nhìn nào, tôi cũng thấy thị trường đang có nhiều cơ hội để tiếp tục duy trì chuỗi tăng điểm hình thành trong ba tháng qua hơn là thay đổi xu hướng hiện tại.

Tôi đánh giá triển vọng của thị trường ngắn hạn sau mùa báo cáo quý 2 có lẽ không chỉ dừng ở mốc 1.200 và còn có thể tốt hơn thế với mốc mục tiêu 1.280 – 1.300 điểm ngay trong quý 3.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Ở thời điểm hiện tại mặc dù xu hướng giảm trong trung hạn đang đóng vai trò chủ đạo, xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang được hỗ trợ bởi dòng tiền tham gia vào thị trường hết sức tích cực. Việc tái định giá cổ phiếu chắc chắn sẽ khiến thị trường chung phải trải qua nhiều biến động trong thời gian tới. Tuy nhiên, cơ hội mở rộng nhịp tăng điểm của VN-Index vẫn được tôi đánh giá cao, với vùng đích kỳ vọng được đặt quanh 1.200 (+-10) điểm.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi có thống kê thì thường trong tháng ra báo cáo kết quả kinh doanh hoặc 15 ngày tháng sau đó thị trường có nhịp điều chỉnh. Hiện VN-Index đang tiến sát đến vùng kháng cự quanh 1.200 điểm cũng như tuần sau là tuần cuối tháng nên theo tôi có khả năng xác suất cao tuần sau thị trường sẽ tăng tiếp lên quanh 1.200 điểm sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh mạnh hay yếu sẽ tùy thuộc vào quá trình điều chỉnh giá.

Chốt lời chưa bao giờ là sai, đặc biệt khi có lãi tốt. Tuy nhiên chốt lời xong cầm tiền nghỉ ngơi hay quay lại thị trường lại là lựa chọn không dễ. Anh chị có tư vấn gì?

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Sau một năm 2022 đầy biến động, nhiều nhà đầu tư chắc chắn sẽ duy trì tâm thế thận trọng và ưu tiên việc bảo vệ thành quả đầu tư đã đạt được của mình. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh VN-Index đã tăng hơn 170 điểm tính từ thời điểm đầu năm, tương ứng với mức tăng 17% YTD.

Mặc dù vậy, đà tăng là không đồng đều giữa các nhóm ngành và giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành. Trên thị trường hiện vẫn còn rất nhiều cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt cùng định giá hấp dẫn, phù hợp cho việc đầu tư trong trung và dài hạn. Do đó, việc duy trì một tỷ trọng cổ phiếu nhất định sẽ giúp cho các nhà đầu tư có được một hiệu suất đầu tư tốt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế giảm.

Tôi có thống kê thì thường trong tháng ra báo cáo kết quả kinh doanh hoặc 15 ngày tháng sau đó thị trường có nhịp điều chỉnh. Hiện VN-Index đang tiến sát đến vùng kháng cự quanh 1.200 điểm cũng như tuần sau là tuần cuối tháng nên theo tôi có khả năng xác suất cao tuần sau thị trường sẽ tăng tiếp lên quanh 1.200 điểm sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dựa trên góc nhìn thị trường đang tiếp diễn xu hướng phục hồi, tôi cho rằng việc nắm giữ danh mục với tỷ trọng cổ phiếu cao nên được ưu tiên. Với những nhà đầu tư đã chốt lời theo hướng hạ thấp tỷ trọng cổ phiếu xuống thấp thì nên tận dụng các phiên điều chỉnh kỹ thuật của thị trường để gia tăng trở lại. Trong đó, nhà đầu tư nên hướng tới các nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ, cũng như kích cầu hoặc hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư của Chính phủ.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi thấy để tránh tình trạng này thì nhà đầu tư nên phân bổ vốn 3-5 cổ phiếu; khi chốt lời có thể bán hết 1-3 cổ phiếu trong danh mục hoặc giảm tỷ trọng toàn bộ cổ phiếu trong danh mục như vậy khi thị trường tăng nhà đầu tư vẫn còn cổ phiếu và dễ dàng mua gia tăng tỷ trọng thêm hoặc mua thêm 1-2 cổ phiếu mới.

Với nhà đầu tư hiện đã bán hết cổ phiếu nếu thấy có cổ phiếu tiềm năng có thể gia tăng tỷ trọng dần. Việc gia tăng tỷ trọng dần sẽ giúp giảm thiểu rất lớn rủi ro nếu phân tích sai còn nếu đúng (lệnh mua có lãi tốt) thì sẽ gia tăng thêm tỷ trọng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi vẫn có thể chốt lời và vẫn nắm giữ một tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. Câu chuyện chỉ là quản lý danh mục với việc phân bổ tiền thế nào với các mã đang nắm giữ. Nhà đầu tư vẫn nên lạc quan với thị trường trong giai đoạn cuối năm.