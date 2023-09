10 quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới

Trang US News and World Report mới đây đã công bố xếp hạng thường niên các quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới. Việt Nam thuộc nhóm ở giữa trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.

Để thực hiện xếp hạng gồm 87 quốc gia, US News and World Report, cùng với cùng với công ty quảng cáo và quan hệ công chúng WPP và Trường Wharton, Đại học Pennsylvania đã tiến hành khảo sát 17.000 người trên toàn cầu. Các quốc gia được đánh giá có chất lượng cuộc sống tốt nhất phải đáp ứng các tiêu chí bao gồm: giá cả phải chăng, thị trường việc làm tốt, nền kinh tế ổn định, thân thiện với gia đình, thu nhập bình đẳng, ổn định chính trị, an toàn, hệ thống y tế công cộng phát triển, và hệ thống giáo dục công phát triển.

Đứng đầu danh sách là Thuỵ Điển, quốc gia được đánh giá cao nhất ở các tiêu chí như giá cả phải chăng và an toàn.

Theo dữ liệu từ công ty Numbeo, chi phí sinh hoạt ở Thuỵ Điển thấp hơn khoảng 20,9% so với ở Mỹ, trong khi giá thuê nhà thấp hơn 57,5%. Thuỵ Điển còn nổi tiếng nhờ chăm sóc y tế và giáo dục đại học miễn phí. Người Thuỵ Điển là một trong những dân tộc có tuổi thọ cao nhất thế giới, bình quân 82,8 tuổi - theo dữ liệu từ CIA World Factbook.

Chính sách nghỉ thai sản của Thuỵ Điển cũng được đánh giá cao. Cha mẹ có con sơ sinh hoặc nhận con nuôi được nghỉ phép có lương trong tổng cộng 480 ngày. Như vậy, mỗi cặp vợ chồng sẽ được nghỉ phép 240 ngày mỗi người cho mỗi lần sinh hoặc nhận con nuôi.

10 quốc gia có chất lượng quốc sống tốt nhất thế giới theo xếp hạng của US News and World Report bao gồm: Thuỵ Điển, Na Uy, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Sỹ, Hà Lan, Australia, Đức, New Zealand.

Na Uy, quốc gia đứng thứ hai trong danh sách này, là một quốc gia đi đầu về bình đẳng giới. Chế độ nghỉ thai sản của Na Uy cho phép mỗi cặp đôi được thay nhau nghỉ tổng cộng thời gian 49 tuần để chăm sóc con sơ sinh mà vẫn hưởng đủ lương, hoặc nghỉ 59 tuần nhận 80% lương.

Ngoài ra, Na Uy còn có trợ cấp hàng tháng cho những gia đình có con nhỏ từ 1 tháng tuổi cho tới khi đứa trẻ tròn 18 tuổi, nhằm hỗ trợ chi phí nuôi dạy trẻ nhỏ. Tuổi thọ bình quân của người Na Uy là 82,75 tuổi, và từ năm 2013, nước này luôn có tên trong top 10 quốc gia hành phúc nhất thế giới.

Quốc gia còn lại trong top 3 là Canada - đất nước có giá cả phải chăng, hệ thống giáo dục rộng mở và hệ thống chăm sóc y tế chất lượng cao. Tuổi thọ bình quân của người Canada là 83,99 tuổi, cao hơn 3,24 tuổi so với tuổi thọ bình quân của người Mỹ. So với nhiều quốc gia, Canada vượt trội về thu nhập, việc làm, giáo dục, y tế, chất lượng môi trường, kết nối xã hội và mức độ hài lòng với cuộc sống - theo một chỉ số về chất lượng cuộc sống của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Trong xếp hạng gồm 87 quốc gia của US News and World Report, Việt Nam xếp thứ 44, tăng 3 bậc so với năm ngoái.

Singapore là quốc gia Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trong báo cáo này, đứng ở vị trí thứ 16, tiếp đó là Thái Lan xếp thứ 29, Malaysia xếp thứ 38, Indonesia vị trí 41, Philippines số 43, Campuchia đứng ở vị trí 64, và Myanmar vị trí 80.

Trung Quốc xếp thứ 20, trên Hàn Quốc 1 bậc trong xếp hạng này. Đứng cuối cùng trong xếp hạng là Iran, quốc gia đang chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân.