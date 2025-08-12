Giá vàng gượng dậy sau phiên bán tháo vì xác nhận của Tổng thống Trump
Điệp Vũ
12/08/2025, 15:19
Vàng tụt giá sau khi Tổng thống Trump lên tiếng khẳng định vàng sẽ không bị áp thuế quan khi nhập khẩu vào Mỹ...
Giá vàng thế giới phục hồi yếu trong phiên sáng nay (11/8), sau phiên giảm mạnh vào đêm qua tại thị trường Mỹ do Tổng thống Donald Trump xác nhận không áp thuế quan lên vàng nhập khẩu như một số đồn đoán trước đó. Quỹ vàng SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh.
Lúc 10h55 trưa nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 7,4 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ, tương đương tăng 0,22%, giao dịch ở mức 3.351,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.040 đồng (mua vào) và 26.430 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.
Phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.343,7 USD/oz, giảm 55,9 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương giảm hơn 1,6%.
Vàng tụt giá sau khi Tổng thống Trump lên tiếng khẳng định vàng sẽ không bị áp thuế quan khi nhập khẩu vào Mỹ. Trước đó, trong tuần vừa rồi, tờ Financial Times đưa tin một phán quyết của cơ quan hải quan Mỹ nói rằng vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce nhập khẩu từ Thụy Sỹ vào Mỹ sẽ phải chịu thuế quan đối ứng 39% mà ông Trump áp lên hàng hóa từ nước này.
Thụy Sỹ là nguồn nhập khẩu vàng thỏi chính của Mỹ, nhưng bài báo của Financial Times nói rằng việc áp thuế quan đối ứng với vàng thỏi sẽ được thực thi với vàng từ bất kỳ quốc gia nào, và mức thuế sẽ tùy thuộc vào việc lô vàng cụ thể được nhập từ nước nào.
Trong tuần trước, giá vàng giao ngay đã có thời điểm vượt mốc 3.400 USD/oz và giá vàng giao sau trên sàn COMEX tiến sát mốc 3.500 USD/oz sau khi thông tin trên được đưa ra.
“Vàng sẽ không bị áp thuế quan”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Hai.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau đóng cửa với mức giảm gần 2,5%, còn 3.404,7 USD/oz sau khi ông chủ Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên.
Sau khi mối lo về thuế quan đối với vàng đã được giải tỏa, mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý giờ đây hướng tới các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Ba, và tiếp đó là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Năm đều giữ vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng lãi suất, nhất là quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones cho thấy các nhà kinh tế dự báo CPI tháng 7 của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các mức tăng tương ứng 0,2% và 2,9% của tháng 6.
Các dữ liệu lạm phát lần này được đưa ra trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole, bang Wyoming vào ngày 21-23/8. Những phát biểu của giới chức Fed tại hội nghị này có thể báo hiệu cho quan điểm của họ về cuộc họp chính sách tiền tệ trong tháng 9.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đang đặt cược khả năng 87% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tới.
Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên triển vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên sẽ có lợi cho giá vàng và ngược lại.
Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Hai, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 98,52 điểm, tăng 0,25% so với mức đóng cửa tuần trước. Sáng nay, chỉ số ít biến động, lình xình quanh ngưỡng 98,5 điểm.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,6 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 962,2 tấn vàng. Trong ba phiên trở lại đây, quỹ đã mua ròng 11,4 tấn vàng.
