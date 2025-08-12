Tổng thống Trump đề cử người thân tín đứng đầu cơ quan thống kê việc làm

Ông Trump đã sa thải cựu ủy viên Erika McEntarfer vài giờ sau khi BLS công bố dữ liệu việc làm ảm đạm trong tháng 7...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử nhà kinh tế trưởng của tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation, ông EJ Antoni, vào vị trí đứng đầu Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ. Động thái này diễn ra không lâu sau khi ông Trump bất ngờ sa thải ủy viên thống kê của BLS vì nghi ngờ tính chính xác của số liệu việc làm mà cơ quan này công bố.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/8, ông Trump cho biết ông đề cử ông Antoni - một “nhà kinh tế học rất được kính nể” vào vị trí ủy viên thống kê của BLS, tức người đứng đầu cơ quan này.

“Nền kinh tế của chúng ta đang bùng nổ, và ông EJ sẽ đảm bảo rằng các con số thống kê được công bố là trung thực và chính xác. Tôi biết ông EJ Antoni sẽ làm tốt ở vai trò mới này”, ông Trump viết.

BLS chịu trách nhiệm công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng - những dữ liệu kinh tế đặc biệt quan trọng của Mỹ, được coi là cơ sở để định giá các tài sản trên thị trường tài chính, xác định mức giá thuê nhà và mức tăng lương cho phù hợp.

Có trụ sở ở Washington, Heritage Foundation từ lâu đã chỉ trích BLS vì những lần điều chỉnh mạnh tay số liệu việc làm. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hồi tháng 5, ông Antoni nhận xét các báo cáo việc làm của BLS là thường mang lại cảm giác giống như cơ quan này là một “cỗ máy nhả số ngẫu nhiên”.

Ông cũng nói các báo cáo chỉ số CPI thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra những con số “giả tạo” và xuất phát từ “thế giới tưởng tượng kỳ diệu”, đánh giá thấp mức độ tăng giá thực sự trong nền kinh tế.

Ông Antoni là một người đóng góp vào Dự án 2025, một kế hoạch chính sách bảo thủ nhằm giúp chính quyền ông Trump đạt được một loạt mục tiêu trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai. Ở vị trí như vậy, ông được cho là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống.

Việc đề cử ông Antoni vào cương vị trên cần phải nhận được sự thông qua của Thượng viện Mỹ để ông chính thức nắm giữ cương vị này.

“Ông ấy là một nhà thống kê rất giỏi và là một nhà kinh tế học vững vàng, đáng tin cậy”, ông Stephen Moore, một cố vấn kinh tế của ông Trump và là thành viên cấp cao tại Heritage Foundation, nhận xét. “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ gặp nhiều khó khăn để được phê chuẩn. Ông ấy là một người khá thẳng thắn, không hề giấu giếm bất kỳ điều gì”.

Tổng thống Trump đã sa thải cựu ủy viên Erika McEntarfer vài giờ sau khi BLS công bố dữ liệu việc làm ảm đạm trong tháng 7 - một báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với dự báo trước đó. Ông chỉ trích dữ liệu này là một “trò bịp bợm” được tạo ra để mang lại lợi thế các ứng cử viên chính trị của Đảng Dân chủ.

Về phần mình, các nhà kinh tế và thống kê tin rằng số liệu của BLS không có sự thiên vị về mặt chính trị. Họ cũng cho rằng chính những sửa đổi lớn về số liệu việc làm của cơ quan này đã gây ra bất lợi cho các đối thủ của ông Trump trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024.

Các số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ thường có sự điều chỉnh lớn, và một nguyên nhân được cho là báo cáo này được công bố chỉ vài ngày sau khi kết thúc một tháng, dẫn tới việc các nhà thống kê không có đủ thời gian để tập hợp đủ dữ liệu.