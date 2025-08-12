Thứ Bảy, 16/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump đề cử người thân tín đứng đầu cơ quan thống kê việc làm

Bình Minh

12/08/2025, 17:52

Ông Trump đã sa thải cựu ủy viên Erika McEntarfer vài giờ sau khi BLS công bố dữ liệu việc làm ảm đạm trong tháng 7...

Ông EJ Antoni và Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng - Ảnh: Donald Trump/Truth Social.
Ông EJ Antoni và Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng - Ảnh: Donald Trump/Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử nhà kinh tế trưởng của tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation, ông EJ Antoni, vào vị trí đứng đầu Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ. Động thái này diễn ra không lâu sau khi ông Trump bất ngờ sa thải ủy viên thống kê của BLS vì nghi ngờ tính chính xác của số liệu việc làm mà cơ quan này công bố.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/8, ông Trump cho biết ông đề cử ông Antoni - một “nhà kinh tế học rất được kính nể” vào vị trí ủy viên thống kê của BLS, tức người đứng đầu cơ quan này.

“Nền kinh tế của chúng ta đang bùng nổ, và ông EJ sẽ đảm bảo rằng các con số thống kê được công bố là trung thực và chính xác. Tôi biết ông EJ Antoni sẽ làm tốt ở vai trò mới này”, ông Trump viết.

BLS chịu trách nhiệm công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng - những dữ liệu kinh tế đặc biệt quan trọng của Mỹ, được coi là cơ sở để định giá các tài sản trên thị trường tài chính, xác định mức giá thuê nhà và mức tăng lương cho phù hợp.

Có trụ sở ở Washington, Heritage Foundation từ lâu đã chỉ trích BLS vì những lần điều chỉnh mạnh tay số liệu việc làm. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hồi tháng 5, ông Antoni nhận xét các báo cáo việc làm của BLS là thường mang lại cảm giác giống như cơ quan này là một “cỗ máy nhả số ngẫu nhiên”.

Ông cũng nói các báo cáo chỉ số CPI thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra những con số “giả tạo” và xuất phát từ “thế giới tưởng tượng kỳ diệu”, đánh giá thấp mức độ tăng giá thực sự trong nền kinh tế.

Ông Antoni là một người đóng góp vào Dự án 2025, một kế hoạch chính sách bảo thủ nhằm giúp chính quyền ông Trump đạt được một loạt mục tiêu trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai. Ở vị trí như vậy, ông được cho là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống.

Việc đề cử ông Antoni vào cương vị trên cần phải nhận được sự thông qua của Thượng viện Mỹ để ông chính thức nắm giữ cương vị này.

“Ông ấy là một nhà thống kê rất giỏi và là một nhà kinh tế học vững vàng, đáng tin cậy”, ông Stephen Moore, một cố vấn kinh tế của ông Trump và là thành viên cấp cao tại Heritage Foundation, nhận xét. “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ gặp nhiều khó khăn để được phê chuẩn. Ông ấy là một người khá thẳng thắn, không hề giấu giếm bất kỳ điều gì”.

Tổng thống Trump đã sa thải cựu ủy viên Erika McEntarfer vài giờ sau khi BLS công bố dữ liệu việc làm ảm đạm trong tháng 7 - một báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với dự báo trước đó. Ông chỉ trích dữ liệu này là một “trò bịp bợm” được tạo ra để mang lại lợi thế các ứng cử viên chính trị của Đảng Dân chủ.

Về phần mình, các nhà kinh tế và thống kê tin rằng số liệu của BLS không có sự thiên vị về mặt chính trị. Họ cũng cho rằng chính những sửa đổi lớn về số liệu việc làm của cơ quan này đã gây ra bất lợi cho các đối thủ của ông Trump trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024.

Các số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ thường có sự điều chỉnh lớn, và một nguyên nhân được cho là báo cáo này được công bố chỉ vài ngày sau khi kết thúc một tháng, dẫn tới việc các nhà thống kê không có đủ thời gian để tập hợp đủ dữ liệu.

Đọc thêm

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine...

Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần

Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 8/2025, tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son đã “bỏ túi” 9 tỷ USD, khi các vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giá cổ phiếu tăng ông tăng lên mức kỷ lục...

Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ

Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ

Tuần tới, cách nhìn nhận của thị trường tài chính toàn cầu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng...

Thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore

Thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore

Danh tiếng của Singapore về sự cẩn trọng tài chính và mức tiết kiệm cao của người dân đang có dấu hiệu lung lay...

Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga

Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

Kinh tế

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

Thế giới

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: