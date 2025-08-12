Quỹ lương hưu khổng lồ của Nhật Bản thiếu nhân sự nghiêm trọng

Quỹ Đầu tư Lương hưu Chính phủ Nhật Bản (GPIF), một trong những quỹ hưu trí lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị tăng thêm nhân sự trong bối cảnh lượng tài sản mà quỹ quản lý ngày càng lớn.

Theo hãng tin Bloomberg, dù quản lý số tài sản 260 nghìn tỷ yên, tương đương 1,8 nghìn tỷ USD, ở thời điểm cuối tháng 6/2025, GPIF chỉ có 187 nhân viên - một lực lượng mỏng bất thường. Trong khi đó, Quỹ Toàn cầu Lương hưu Chính phủ Na Uy - một quỹ hưu trí khác với lượng tài sản 1,92 nghìn tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2024 - có 676 nhân viên. Tương tự, các quỹ lương hưu lớn ở Canada và bang California của Mỹ chỉ quản lý lượng tài sản bằng 1/3 so với GPIF nhưng mỗi quỹ đều có hơn 2.000 nhân viên.

Lực lượng nhân sự mỏng của GPIF bắt nguồn từ những ngày đầu thành lập quỹ vào năm 2006, khi quỹ chọn cách thuê ngoài việc triển khai phần lớn các khoản đầu tư và chủ yếu rót vốn vào trái phiếu trong nước. Trong xu hướng toàn cầu mà ở đó các quỹ lương hưu đầu tư nhiều hơn vào các tài sản có độ rủi ro cao hơn nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận, GPIF - quỹ có trụ sở ở Tokyo - hiện phân một khoảng một nửa nguồn quỹ vào cổ phiếu Nhật và nước ngoài. Bên cạnh đó, quỹ cũng rót tiền vào những tài sản mà trước đây là quỹ coi là xa lạ như cổ phần tư nhân.

“Quỹ cần phải có thêm nhân sự chuyên sâu ở cấp cao”, ông Kazuto Uchida - người đã được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch GPIF và sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 4/2026 - nói với Bloomberg. “Khi quy mô hoạt động của chúng tôi tăng lên, công tác quản lý rủi ro cũng sẽ cực kỳ quan trọng”.

GPIF dự kiến tổng chi phí nhân sự sẽ tăng lên mức 18,2 tỷ yên trong kế hoạch kinh doanh 5 năm bắt đầu từ tháng 4/2026, tăng 80% so với kỳ 5 năm trước đó. Tuy nhiên, ông Uchida không tiết lộ chi phí này sẽ được phân bổ ra sao và quỹ dự định tuyển dụng thêm bao nhiêu nhân sự mới.

Kế hoạch bổ sung nhân sự cho thấy áp lực đối với GPIF trong việc tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn để trả lương hưu tại một trong những quốc gia có dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Quỹ cũng đang xem xét các phương án quản lý rủi ro khi thị trường tài sản của Nhật Bản, bao gồm cả trái phiếu, trở nên biến động hơn do các yếu tố như lãi suất cao hơn và sự thay đổi chính sách của Mỹ.

Việc giữ chân nhân lực có trình độ có thể đặt ra những thách thức cho quỹ. Mức lương tại GPIF thường thấp hơn so với các công ty tài chính trong nước và nước ngoài tại Nhật Bản, và so với các vị trí tương đương tại các quỹ hưu trí lớn ở nước ngoài.

Theo dữ liệu của các quỹ được Bloomberg phân tích, mức lương tại GPIF đạt cao nhất khoảng 16 triệu yên, tương đương khoảng 108.000 USD cho các giám đốc điều hành. Con số này thấp hơn so với mức lương trung bình khoảng 140.000 USD cho các vị trí không điều hành cấp cao tương tự tại các tổ chức tài chính Nhật Bản, và hơn 300.000 USD cho những người làm việc tại các công ty ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia này.

Hội đồng Đầu tư Kế hoạch hưu trí Canada (CPP Investments), đơn vị quản lý khoảng 714 tỷ đôla Canada (518 tỷ USD) tài sản tính đến tháng 3/2025, và Hệ thống Hưu trí công chức California (CalPERS), đơn vị quản lý khoảng 565 tỷ USD, đều vượt qua GPIF về mức thù lao. Theo dữ liệu từ trang web tìm kiếm việc làm Glassdoor, tổng lương của các nhà quản lý đầu tư ở CalPERS khởi điểm trên 200.000 USD/năm và các giám đốc điều hành tại CPP Investments được trả tối thiểu 300.000 USD.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đơn vị giám sát GPIF, đã tổ chức một cuộc họp hội đồng chuyên gia vào cuối năm ngoái về quỹ này. Các thành viên hội đồng nhất trí rằng về lâu dài, điều quan trọng là tránh để nhân viên chuyển sang các công ty khác, trong khi một quan chức của bộ cho biết cần phải xem xét liệu mức lương của GPIF có phù hợp với mức lương chung của toàn ngành hay không.

Sau đó, GPIF đã triển khai một số biện pháp để giữ chân nhân viên và tăng cường chuyên môn, bằng cách kéo dài tuổi nghỉ hưu của nhân viên chính thức từ 60 lên 65 vào tháng 4 năm nay. Ngoài ra, quỹ cũng lần bắt đầu tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp làm chuyên gia đầu tư - vốn là những vị trí chỉ dành cho ứng viên có kinh nghiệm ở giữa sự nghiệp. Quỹ cho biết họ đang tìm kiếm sinh viên đại học chuyên ngành toán, khoa học hoặc kinh tế.