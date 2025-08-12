Quỹ lương hưu khổng lồ của Nhật Bản thiếu nhân sự nghiêm trọng
Bình Minh
12/08/2025, 16:26
Dù quản lý số tài sản 260 nghìn tỷ yên, tương đương 1,8 nghìn tỷ USD, ở thời điểm cuối tháng 6/2025, GPIF chỉ có 187 nhân viên...
Quỹ Đầu tư Lương hưu Chính phủ Nhật Bản (GPIF), một trong những quỹ hưu trí lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị tăng thêm nhân sự trong bối cảnh lượng tài sản mà quỹ quản lý ngày càng lớn.
Theo hãng tin Bloomberg, dù quản lý số tài sản 260 nghìn tỷ yên, tương đương 1,8 nghìn tỷ USD, ở thời điểm cuối tháng 6/2025, GPIF chỉ có 187 nhân viên - một lực lượng mỏng bất thường. Trong khi đó, Quỹ Toàn cầu Lương hưu Chính phủ Na Uy - một quỹ hưu trí khác với lượng tài sản 1,92 nghìn tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2024 - có 676 nhân viên. Tương tự, các quỹ lương hưu lớn ở Canada và bang California của Mỹ chỉ quản lý lượng tài sản bằng 1/3 so với GPIF nhưng mỗi quỹ đều có hơn 2.000 nhân viên.
Lực lượng nhân sự mỏng của GPIF bắt nguồn từ những ngày đầu thành lập quỹ vào năm 2006, khi quỹ chọn cách thuê ngoài việc triển khai phần lớn các khoản đầu tư và chủ yếu rót vốn vào trái phiếu trong nước. Trong xu hướng toàn cầu mà ở đó các quỹ lương hưu đầu tư nhiều hơn vào các tài sản có độ rủi ro cao hơn nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận, GPIF - quỹ có trụ sở ở Tokyo - hiện phân một khoảng một nửa nguồn quỹ vào cổ phiếu Nhật và nước ngoài. Bên cạnh đó, quỹ cũng rót tiền vào những tài sản mà trước đây là quỹ coi là xa lạ như cổ phần tư nhân.
“Quỹ cần phải có thêm nhân sự chuyên sâu ở cấp cao”, ông Kazuto Uchida - người đã được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch GPIF và sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 4/2026 - nói với Bloomberg. “Khi quy mô hoạt động của chúng tôi tăng lên, công tác quản lý rủi ro cũng sẽ cực kỳ quan trọng”.
GPIF dự kiến tổng chi phí nhân sự sẽ tăng lên mức 18,2 tỷ yên trong kế hoạch kinh doanh 5 năm bắt đầu từ tháng 4/2026, tăng 80% so với kỳ 5 năm trước đó. Tuy nhiên, ông Uchida không tiết lộ chi phí này sẽ được phân bổ ra sao và quỹ dự định tuyển dụng thêm bao nhiêu nhân sự mới.
Kế hoạch bổ sung nhân sự cho thấy áp lực đối với GPIF trong việc tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn để trả lương hưu tại một trong những quốc gia có dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Quỹ cũng đang xem xét các phương án quản lý rủi ro khi thị trường tài sản của Nhật Bản, bao gồm cả trái phiếu, trở nên biến động hơn do các yếu tố như lãi suất cao hơn và sự thay đổi chính sách của Mỹ.
Việc giữ chân nhân lực có trình độ có thể đặt ra những thách thức cho quỹ. Mức lương tại GPIF thường thấp hơn so với các công ty tài chính trong nước và nước ngoài tại Nhật Bản, và so với các vị trí tương đương tại các quỹ hưu trí lớn ở nước ngoài.
Theo dữ liệu của các quỹ được Bloomberg phân tích, mức lương tại GPIF đạt cao nhất khoảng 16 triệu yên, tương đương khoảng 108.000 USD cho các giám đốc điều hành. Con số này thấp hơn so với mức lương trung bình khoảng 140.000 USD cho các vị trí không điều hành cấp cao tương tự tại các tổ chức tài chính Nhật Bản, và hơn 300.000 USD cho những người làm việc tại các công ty ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia này.
Hội đồng Đầu tư Kế hoạch hưu trí Canada (CPP Investments), đơn vị quản lý khoảng 714 tỷ đôla Canada (518 tỷ USD) tài sản tính đến tháng 3/2025, và Hệ thống Hưu trí công chức California (CalPERS), đơn vị quản lý khoảng 565 tỷ USD, đều vượt qua GPIF về mức thù lao. Theo dữ liệu từ trang web tìm kiếm việc làm Glassdoor, tổng lương của các nhà quản lý đầu tư ở CalPERS khởi điểm trên 200.000 USD/năm và các giám đốc điều hành tại CPP Investments được trả tối thiểu 300.000 USD.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đơn vị giám sát GPIF, đã tổ chức một cuộc họp hội đồng chuyên gia vào cuối năm ngoái về quỹ này. Các thành viên hội đồng nhất trí rằng về lâu dài, điều quan trọng là tránh để nhân viên chuyển sang các công ty khác, trong khi một quan chức của bộ cho biết cần phải xem xét liệu mức lương của GPIF có phù hợp với mức lương chung của toàn ngành hay không.
Sau đó, GPIF đã triển khai một số biện pháp để giữ chân nhân viên và tăng cường chuyên môn, bằng cách kéo dài tuổi nghỉ hưu của nhân viên chính thức từ 60 lên 65 vào tháng 4 năm nay. Ngoài ra, quỹ cũng lần bắt đầu tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp làm chuyên gia đầu tư - vốn là những vị trí chỉ dành cho ứng viên có kinh nghiệm ở giữa sự nghiệp. Quỹ cho biết họ đang tìm kiếm sinh viên đại học chuyên ngành toán, khoa học hoặc kinh tế.
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine...
Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần
Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 8/2025, tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son đã “bỏ túi” 9 tỷ USD, khi các vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giá cổ phiếu tăng ông tăng lên mức kỷ lục...
Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ
Tuần tới, cách nhìn nhận của thị trường tài chính toàn cầu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng...
Thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore
Danh tiếng của Singapore về sự cẩn trọng tài chính và mức tiết kiệm cao của người dân đang có dấu hiệu lung lay...
Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: