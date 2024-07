6 tháng, FPT báo lãi trước thuế 5.198 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, FPT ghi nhận doanh thu đạt 29.338 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.198 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,4% và 19,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) cũng tăng 22,3% lên 3.672 tỷ đồng, tương ứng EPS ở mức 2.514 đồng/cổ phiếu.

Năm 2024, FPT lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với doanh thu 61.850 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, đều tăng khoảng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023.



Như vậy, với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, tập đoàn đã thực hiện 47% kế hoạch doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ Công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 47% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 18.077 tỷ dồng và 2.452 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 27,3% và 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo FPT, tiếp tục đà tăng từ quý 1, doanh thu mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài tăng trưởng 29,8%, đạt 14.573 tỷ dồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.294 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 35,2% so với cùng kỳ (tăng trưởng theo Yên Nhật đạt 41,1%). Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Đáng chú ý, FPT liên tục thắng thầu 27 dự án lớn (trên 5 triệu USD mỗi dự án) ngay trong 6 tháng đầu năm 2024, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật Bản và Châu Á - Thái Bình Dương.

Doanh thu chuyển dổi số từ thị trường nước ngoài trong nửa dầu năm 2024 đạt 6.704 tỷ đồng, tăng trường 37% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics,...

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh Diện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước, mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin trong nước ghi nhận doanh thu đạt 3.504 tỷ dồng (+17,8% svck) và lợi nhuận trước thuế dạt 157 tỷ đồng (-7,8% svck). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục dà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 942 tỷ dồng (+47,5%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin thị trường nước ngoài tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao 29,8% về doanh thu, đạt 14.573 tỷ đồng, nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ đến từ thị trường Nhật (+35.2%) và APAC (+31.9%), thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Riêng doanh thu chuyển đổi số trong nửa đầu năm 2024 đạt 6.704 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, Product Engineering ...

Doanh thu ký mới đạt 18.671 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ, chủ yếu do Tập đoàn đã đẩy sớm việc ký mới vào cuối năm 2023. Tính chung trong nửa đầu năm 2024, FPT tiếp tục ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 27 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD, bằng 2 lần so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật và Châu Á – Thái Bình Dương.

Mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin trong nước ghi nhận doanh thu đạt 3.504 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 17,8%, thúc đẩy bởi những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước.

Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 942 tỷ đồng (+47.5%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Mảng dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 7.966 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% và LNTT đạt 1.697 tỷ đồng, tăng 15,1%.

Mảng Giáo dịch, FPT cho biết tiếp tục mở rộng hiện diện tại các tinh thành trên cả nước, khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trường 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.425 tỷ đồng.