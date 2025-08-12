Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển khỏi Mỹ, chảy sang các thị trường mới nổi gồm Việt Nam?

Các dữ liệu cho thấy, các nhà đầu tư toàn cầu hiện đang có xu hướng tái cơ cấu lại danh mục, đặc biệt xu hướng mua ròng ở các thị trường châu Á bắt đầu quay trở lại.

Dòng tiền toàn cầu có sự dịch chuyển sau một thời gian dài dồn về thị trường Mỹ. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cũng bắt đầu mua ròng trở lại nhiều hơn từ tháng 7 và được kỳ vọng cải thiện trong thời gian tới.

Các động thái cơ cấu lại dòng tiền của các nhà đầu tư toàn cầu có phải là một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc dòng tiền toàn cầu chuyển hướng, đổ về các thị trường mới nổi trong tương lai?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính mới đây, bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu hiện nay được thúc đẩy bởi 3 yếu tố chính.

Thứ nhất, các Ngân hàng Trung ương cắt giảm lãi suất điều hành. Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nửa cuối năm nay và tiếp tục cắt giảm thêm 2-3 lần trong 2026. Rủi ro lớn nhất vẫn là tác động của thuế quan lên lạm phát, khiến lộ trình giảm lãi suất kéo dài hơn dự kiến. Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương lớn khác, bao gồm ECB và Anh đã tiếp tục cắt giảm lãi suất hỗ trợ kinh tế.

Thứ hai, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đang dần ổn định sau hàng loạt các tin tức bất ngờ từ thuế quan và phong thái điều hành khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuối cùng và quan trọng nhất là mức định giá. Sau thời gian tăng trưởng nóng, thị trường Mỹ đang có mức định giá cao. Điều này khiến các nhà đầu tư có xu hướng đa dạng hóa danh mục, phân bổ vốn sang các thị trường mới nổi có mức định giá hấp dẫn hơn. Dòng tiền hiện đang tập trung có chọn lọc vào những thị trường có câu chuyện tăng trưởng riêng, được hỗ trợ bởi các chính sách tiền tệ và tài khóa để ứng phó với thách thức bên ngoài.

Xu hướng dịch chuyển sang các thị trường mới nổi sẽ tiếp tục khi sức hấp dẫn của thị trường Mỹ đang giảm dần. Dòng tiền sẽ không phân tán rộng, mà tập trung mạnh vào những thị trường có triển vọng tăng trưởng rõ ràng.

Theo đó, khu vực đồng tiền chung châu Âu, các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FII.

Với Việt Nam, có ba yếu tố chính giúp thu hút dòng vốn ngoại trở lại gần đây trên thị trường chứng khoán. Thứ nhất, Mỹ áp mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam được xem là thành công ban đầu. Đây là điểm kích hoạt để Việt Nam đưa ra các chính sách hỗ trợ sản xuất nội địa hơn nữa bên cạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhằm giảm thiểu tác động lên sản xuất và xuất khẩu.

Về thu hút FDI, Việt Nam đang thể hiện lợi thế tương đối trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng. Dù vốn đăng ký mới giảm do tâm lý thận trọng, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng vọt cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư hiện hữu.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS).

Một yếu tố khác chính là câu chuyện nâng hạng đang được thị trường chú ý trở lại, đặc biệt là vào kỳ đánh giá tháng 9 sắp tới của FTSE.

Trong khi đó, các báo cáo kinh tế nửa đầu năm được công bố đầu tháng 7 cũng có nhiều số liệu tích cực. Cụ thể là tăng trưởng GDP quý 1 được điều chỉnh tăng lên 7,05% (từ mức ước tính ban đầu là 6,9%), quý 2 ước tính gần 8%. Nhờ đó, tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức cao nhất kể từ 2011 là 7,5%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,3-8,5%, Chính phủ đặt ra mục tiêu mới là tăng tốc giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công 826 nghìn tỷ đồng trước ngày 31/12/2025 (ước tính tăng đến 56% so với cùng kỳ). Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng theo sát mục tiêu tối thiểu 16% cho cả năm, với mức ước tính tăng trưởng nửa đầu năm đạt 9,9% so với cuối năm 2024.

Theo thống kê, thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch ở mức định giá P/E 15 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 10 năm gần nhất là 16,6 lần. Mức định giá này cũng thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình của các thị trường mới nổi là 16,1 lần. Do đó, xu hướng mua ròng của khối ngoại được dự báo sẽ tiếp tục, đặc biệt khi triển vọng nâng hạng thị trường trở nên rõ ràng hơn.

Sau dòng vốn đón đầu sự kiện nâng hạng là dòng vốn sau khi được nâng hạng từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động theo dõi rổ chỉ số FTSE. Theo mô phỏng của chính FTSE, việc nâng hạng có thể thu hút gần 1 tỷ USD từ các quỹ thụ động và hơn 5 tỷ USD từ các quỹ chủ động.

Sau FTSE sẽ là mục tiêu nâng hạng bởi MSCI. Lộ trình các cải cách tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu này sẽ là cơ sở để tiếp tục thu hút dòng vốn quốc tế trong dài hạn.

Nhận định về các nhóm ngành tiềm năng trong thời gian tới, theo bà Trân, ngoài ngành chứng khoán đang được kỳ vọng lớn nhờ khả năng nâng hạng đang đến gần và thanh khoản thị trường gia tăng mạnh kể từ tháng 7, xu hướng dòng tiền sẽ tập trung vào những ngành đang có câu chuyện tăng trưởng nổi bật, cụ thể đến từ 2 bối cảnh vĩ mô.

Thứ nhất là Việt Nam đang thể hiện quyết tâm để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay và cao hơn cho giai đoạn 5 năm tới, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thông qua một loạt thay đổi từ hệ thống đến chính sách.

Từ tháng 7, Việt Nam đã thực hiện sáp nhập tỉnh thành, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn. Đây là tiền đề quan trọng giúp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thúc đẩy đô thị hóa. Các luật và chính sách mới đang định hình lại nền kinh tế Việt Nam.

Một loạt các Luật/Nghị quyết đã được thông qua ở Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV trong tháng 5, tháng 6 vừa qua có ý nghĩa quan trọng đặc biệt với triển vọng của các ngành ngân hàng, bất động sản, công nghệ và tiêu dùng.