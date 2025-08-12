Chuyên gia cảnh báo: Sau khi thị trường tăng quá đà, thường điều chỉnh sẽ xuất hiện?

Từ đáy tháng 4 đến nay, thị trường đã tăng hơn 50%. Mức tăng điểm này, kết hợp với yếu tố vùng điểm số tròn kháng cự mạnh, là những điểm mà nhà đầu tư nên chú ý.

VN-Index chính thức vượt ngưỡng 1.600 điểm trong phiên giao dịch sáng nay - con số mà thị trường đã mơ ước từ lâu. Trong tuần trước, thanh khoản trung bình của thị trường đạt kỷ lục mới là 56.000 tỷ đồng/phiên. Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận phiên kỷ lục hơn 80.300 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD).

SÓNG TĂNG KÉO DÀI TỚI CUỐI NĂM?

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng trong ngắn hạn, thị trường vẫn rất mạnh, được ủng hộ bởi dòng tiền cực kỳ mạnh mẽ.

"Tôi kỳ vọng trong giai đoạn này, thị trường vẫn đi lên ổn định", ông Sơn nói. Có nhiều lý do từ cả yếu tố trong nước và quốc tế giải thích cho đà tăng của thị trường.

Yếu tố quốc tế đầu tiên là chính sách nới lỏng của ngân hàng trung ương sau giai đoạn lạm phát được kiểm soát. Nhiều ngân hàng trung ương thậm chí còn cố gắng hạ lãi suất nhanh hơn để đổi lấy tăng trưởng, nhất là Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm 8 lần. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã hạ lãi suất khoảng 100 điểm cơ bản (bps) trong năm 2024, nhưng vì lạm phát còn hơi dai dẳng nên đã chững lại trong nửa đầu 2025. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ nối lại việc hạ lãi suất vào cuối năm nay.

Chính sách nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu là một yếu tố rất quan trọng, hỗ trợ cho thị trường tài sản và chứng khoán tăng điểm trong nửa đầu 2025.

Thứ hai, tâm lý thị trường đã tích cực trở lại sau cú sốc thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các vòng đàm phán đã mang lại mức thuế quan thấp hơn, giúp tâm lý ổn định trở lại và thị trường lấy lại đà tăng sau cú sập mạnh vào tháng 4. Cú sập tháng 4/2025 tương đương với giai đoạn thị trường giảm mạnh do đại dịch COVID. Thường cứ sau một giai đoạn điều chỉnh mạnh, thị trường lại bật lên mạnh mẽ hơn.

Thứ ba, sự suy yếu của đồng USD đã giúp cho dòng vốn dịch chuyển, giảm nắm giữ tài sản bằng USD và trở lại mua vào ở các thị trường mới nổi và cận biên. Việc dòng tiền chuyển sang nắm giữ tài sản nóng hơn như chứng khoán, tiền mã hóa là tín hiệu rất tích cực… Đây là lý do khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá tốt trong giai đoạn vừa qua, đồng thời, thị trường tiền mã hóa tiếp tục vượt lên đỉnh cao mới.

Trong nước, kinh tế Việt Nam phục hồi rất tốt nhờ chính sách mạnh tay nới lỏng tiền tệ và tài khóa. Kinh tế phục hồi vững chắc ở hầu hết chỉ số, đặc biệt là GDP quý II/2025 tăng trưởng 7,96%, cao nhất trong các quý II kể từ sau đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng đây là tín hiệu cho thấy kinh tế trên đà phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn biến động của năm 2023.

Tín dụng toàn hệ thống đến tháng 7 tăng khoảng 9,64% - cao nhất trong giai đoạn hậu Covid. Dòng tiền lỏng khiến cho thanh khoản toàn thị trường lên vùng cao mới.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS)

Ngoài ra, giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đã tăng 25% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 40% kế hoạch. Các chính sách hỗ trợ nâng hạng thị trường cũng là một động lực.

Đồng thời, sau khi áp dụng KRX thành công, khối lượng lệnh tăng vọt, cấu trúc thị trường cũng có sự thay đổi. Trong giai đoạn nóng như hiện nay, thị trường không còn tình trạng đơ, nghẽn lệnh.

Kỳ vọng sự thay đổi về bản chất của hệ thống giao dịch trong thời gian tới sẽ giúp ích nhiều cho thị trường, nhất là khi có thể có những sản phẩm mới, hoặc rút gọn thời gian thanh toán về T+2 hoặc T+0. Năm 2021 – 2022, khi thị trường rất nóng, chỉ cần giao dịch đến đầu giờ chiều đã xuất hiện tình trạng nghẽn lệnh.

Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán đã gặp gỡ FTSE Russell để đàm phán, hội thảo về những yếu tố vướng mắc. Việc nâng hạng thành công sẽ tạo ra sức hút thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Đồng thời, lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng thực sự tích cực. Trong quý II vừa qua, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội, đạt khoảng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, dựa trên 90% doanh nghiệp công bố báo cáo. Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Trong ngắn hạn, những yếu tố trên vẫn được duy trì. Bởi vậy, nhà đầu tư có thể yên tâm rằng con sóng vẫn sẽ kéo dài trong năm nay.

THỊ TRƯỜNG TĂNG QUA ĐÀ, NGẮN HẠN SẼ ĐIỀU CHỈNH

Mặc dù vậy, cũng đã có những tín hiệu cần theo dõi trong tháng 8.

Từ tháng 4 đến nay, thị trường đã trải qua hai quãng sóng. Thứ nhất là từ đáy tháng 4 lên đến 1.350 điểm, tương đương mức tăng 25,48%. Quãng thứ hai là giai đoạn tăng từ 1.310 điểm lên 1.600 điểm, tương ứng gần 23%. Từ đáy tháng 4 đến nay, thị trường đã tăng hơn 50%. Vì vậy, mốc tăng điểm này, kết hợp với yếu tố vùng điểm tròn kháng cự mạnh, là những điểm mà nhà đầu tư nên chú ý.

Về mặt định giá, chỉ số RSI đã vượt trên 70 và có quãng lên 78 trong nhịp trước. Nhà đầu tư cũng có thể chú ý đến chỉ số RSI của rổ VN-Index (toàn bộ các mã cổ phiếu thuộc VN- Index). Khi RSI của rổ VN-Index chạm mốc từ 20 đến 30%, thường thị trường sẽ có những phiên biến động mạnh, điều chỉnh. Cách đây hơn một tuần, khi thị trường giảm 60 – 70 điểm thì RSI của rổ VN-Index cũng lên gần chạm ngưỡng 40% - tức 40% cổ phiếu thuộc rổ VN-Index có RSI chạm ngưỡng 70.

Nhìn lại lịch sử, khi RSI của rổ VN-Index vượt ngưỡng 30 – 40%, thị trường đã có những sóng chỉnh khá mạnh như năm 2020, 2022 hay gần đây nhất là sóng năm 2023 và 2024.

Đây là một tín hiệu có tác dụng cánh báo rất rõ.

Đến cuối tuần trước, số mã có RSI nằm trên 70 đã đạt 18,4%. Từ nay đến cuối tuần, nếu thị trường tiếp tục tăng mạnh, RSI rổ VN-Index có thể vượt 20% hoặc thậm chí tăng cao hơn.

Tiếp theo, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến khoảng cách của chỉ số VN-Index với đường MA50. Thống kê cho thấy khoảng cách càng xa, khả năng điều chỉnh lại càng lớn. Dữ liệu từ sóng tăng 2017 đến nay cho thấy, khoảng cách ở mức 1,06 lần cho đến 1,14 lần thì thị trường thường có pha điều chỉnh.

Đến nay, chỉ số VN-Index cũng đã cách MA50 khoảng 1,11 lần – đây là tín hiệu ngắn hạn mà nhà đầu tư nên tham khảo. Chúng ta đang bước vào một đợt tăng nóng và nhà đầu tư không nên vội vàng mà nên chờ những tín hiệu rõ ràng hơn.

Về mặt định giá, sau giai đoạn tăng 50% từ đáy, định giá của VN-Index theo P/E và P/B đã về gần sát trung bình 10 năm. VN-Index đã chuyển từ giai đoạn định giá rẻ sang định giá dần hợp lý. Khi thị trường về định giá hợp lý, thường sẽ có nhịp chững lại.

"Khi thị trường tăng hoặc giảm thường ở trạng thái quá đà: giảm quá mức rồi mới hồi, tăng thì tăng rất nóng. Kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng không thể đoán đâu là vùng đỉnh của VN-Index bởi thị trường thường có xu hướng quá đà. Khi có sự quá đà này, giai đoạn điều chỉnh mới xuất hiện", ông Sơn nhấn mạnh.