7 tháng, FPT báo lãi trước thuế tăng hơn 20% so với cùng kỳ

Theo đó, 7 tháng năm 2021 với FPT ghi nhận doanh thu đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 3.428 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.233 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, kết quả kinh doanh tích cực này chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Dịch vụ IT, Dịch vụ viễn thông và Giáo dục.

Cụ thể: Xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 18% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế của mảng xuất khẩu phần mềm tăng thêm 25 điểm cơ bản so với cùng kỳ đạt 15,9% trong 7 tháng năm 2021 nhờ hiệu suất nhân viên cải thiện và thu nhập từ lãi gia tăng.

Trong khi đó, giá trị hợp đồng xuất khẩu phần mềm mới tăng 36% so với cùng kỳ đạt 9.600 tỷ đồng trong 7 tháng năm 2021. Tăng trưởng doanh thu Chuyển đổi số (DX) tăng tốc đạt 33% so với cùng kỳ trong 7 tháng năm 2021 từ mức 19% so với cùng kỳ trong 6 tháng năm 2021 nhờ đẩy nhanh việc bàn giao dự án.



Theo ước tính của VCSC, trong 7 tháng năm 2021, DX chiếm 35% doanh thu xuất khẩu phần mềm so với mức 31% trong cùng kỳ năm 2020.

Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 26% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng và Pay TV hai chữ số cùng với tiết kiệm chi phí.



Theo ban lãnh đạo FPT, mảng Dịch vụ viễn thông (không bao gồm Dịch vụ Trực tuyến) ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong khoảng 10%-12% và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hai chữ số cao trong 7 tháng năm 2021, trong đó tăng trưởng doanh thu từ Pay TV đạt mốc hai chữ số.



Lợi nhuận mảng Dịch vụ Viễn thông tiếp tục được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư bị trì hoãn vào băng thông quốc tế của FPT do các hạn chế đi lại liên quan đến dịch COVID-19, nỗ lực tiết kiệm chi phí của FPT - bao gồm giảm chi phí marketing - và đóng góp lợi nhuận lớn hơn từ Pay TV (so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái) nhờ lợi thế kinh tế về quy mô.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của mảng Dịch vụ viễn thông tăng trưởng chậm hơn trong 7 tháng năm 2021 so với mức 28% trong 6 tháng năm 2021, ban lãnh đạo cho rằng sự chững lại này chủ yếu do các gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19 đối với việc thâu tóm thuê bao băng thông rộng.

Mảng Giáo dục tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số trong 7 tháng năm 2021, theo ban lãnh đạo. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu tạm thời giảm tốc vào tháng 7/2021 do thời điểm ghi nhận doanh thu khi sinh viên không học kỳ hè vào tháng 7/2021 để bù lại thời gian nghỉ học do dịch COVID-19 như diễn biến vào năm 2020.





Dự báo đánh giá của VCSC về cổ phiếu FPT

Theo đánh giá của VCSC, nhìn chung kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2021 của FPT phù hợp với kỳ vọng của VCSC. Đồng thời, VCSC có khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 105.200 đồng/CP cho FPT, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 14,0%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,9%, dựa theo giá đóng cửa phiên hôm nay.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/8, giá cổ phiếu FPT giảm nhẹ 0,63% đạt 94.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết, ngày 1/9 tới đây, FPT sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).