Trang chủ Chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua vào ở vùng 1.600 điểm

Thu Minh

11/08/2025, 21:33

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 621.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 684.1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vẫn là những lần vượt đỉnh một cách nhẹ nhàng của VN-Index. Chỉ số trong phiên đã có lúc công phá đỉnh mới 1.600 điểm dù ngay sau đó bị kéo quay trở lại, đóng cửa phiên ở vùng giá cao nhất lịch sử 1.596,86 tương ứng tăng gần 12 điểm so với phiên cuối tuần trước.

Chỉ còn 4 điểm nữa VN-Index sẽ vượt đỉnh 1.600 một cách thuyết phục. Độ rộng hôm nay đẹp với 228 mã tăng trên 97 mã giảm điểm. Chứng khoán bùng nổ vào hôm nay khi có thông tin SSI đang có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn nhằm mục đích đáp ứng nonprefunding cho hai quỹ lớn đón sóng nâng hạng. Cổ SSI tăng 5,63% hàng loạt mã khác tích cực theo như VND tăng 3,35%; SHS tăng 4,27%; VIX tăng 2,63%, BSI tăng 2,92%.

Ngân hàng có sự phân hóa hơn, VCB, BID, MBB là những cổ phiếu bật tăng khá tốt đặc biệt MBB tăng tới 4,09%; BID tăng 1,26% trong khi TCB, CTG quay đầu giảm dù mức giảm không đáng kể. Tương tự, nhóm bất động sản họ nhà Vin vẫn bị bán ra VIC giảm 1,28%; VHM giảm 1,37%; VRE giảm 2,17% ngược lại cổ phiếu nhà ở tăng cực cao như PDR tăng 6,57%; QCG kịch trần, NVL tăng 1,35%.

Nhìn chung tiền đang chảy vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Cổ đầu cơ ở nhóm bất động sản và chứng khoán bùng nổ. Hầu hết các nhóm ngành còn lại cũng hút dòng tiền cuồn cuộn như hóa chất, thực phẩm, kim loại, viễn thông, công nghệ thông tin.. Top cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số hôm nay gồm các mã MSN, GVR, MBB, VCB, SSI, BID với tổng cộng 9,5 điểm cho cả thị trường chung.

Thanh khoản ba sàn hôm nay vẫn duy trì ở vùng cao 51.000 tỷ đồng, trong đó khối ngoại bán ròng 619 tỷ đồng chủ yếu xả HPG, FPT, GEX và mua vào VPB, SHB MSN, SSI.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 646.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 626.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, SHB, MSN, SSI, VND, CII, HHV, KDH, VSC, OCB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, GEX, DGC, DPM, MWG, VRE, BSR, VCG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 621.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 684.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, HDB, FPT, BID, VCG, VHM, VPB, DPM, PC1, DGW.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: MSN, MBB, VND, GEX, VCI, GEE, LPB, VJC, HAG.

Tự doanh bán ròng 393.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 389.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, HPG, VNM, VPB, MWG, VIB, HDG, FPT, VIC, VRE. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, TCB, STB, GEE, GEX, TPB, ACB, DXG, NLG, FRT.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 393.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 331.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VPB, HDB, SSI, BID, ClI, SHB, DGW, PDR, DIG, PC1. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có GEX, MBB, GEE, VCI, VND, HCM, MSN, ACB, FTS, BSR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.788,8 tỷ đồng, tăng +35,0% so với phiên liền trước và đóng góp 3,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cố phiếu SHB, với hơn 5,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 109,7 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước. Ngoài ra còn có giao dịch các nhà đầu tư cá nhân giao dịch thỏa thuận gần 7,3 triệu đơn vị cổ phiếu EVF (trị giá 101,9 tỷ đồng).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi, Dệt may, Nhựa, cao su & sợi trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí, Sản xuất & phân phối điện.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóá lớn VN30 và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Cá nhân mua ròng

