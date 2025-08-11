Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Thị trường phái sinh tháng 7/2025: Tự doanh giao dịch tăng mạnh

Ánh Lương

11/08/2025, 16:48

Theo thông tin từ HNX, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,66% trong tháng 6/2025 lên 2,2% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 7/2025.

Tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN30 Index
Tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN30 Index

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 7/2025, cùng với sự sôi động trên thị trường cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh cũng được nhà đầu tư quan tâm, giao dịch rất tích cực.

Theo đó, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng mạnh với mức tăng 39,53% so với tháng 6, đạt 240.244 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 38.288 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng 56,18% - trong đó, phiên giao dịch ngày 31/7/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 375.594 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) cũng tăng 19,81% so với tháng trước, tại phiên giao dịch cuối tháng, OI đạt 58.042 hợp đồng, trong đó, OI cao nhất tháng đạt 66.823 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 08/07/2025 và đây cũng là phiên có khối lượng mở OI cao nhất từ đầu năm đến nay.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,66% trong tháng 6/2025 lên 2,2% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 7/2025.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh giao dịch hợp đồng tương lai VN30 với tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Từ khóa:

HNX Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thị trường phái sinh

