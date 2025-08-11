Chậm thanh toán trái phiếu, NVL lên kế hoạch vay 880 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án vay vốn từ Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Novaland vừa phê duyệt phương án vay tối đa 880 tỷ đồng từ Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận, thời hạn 12 tháng, lãi suất 9,5%/năm. Đồng thời giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan và tiến hành các thủ tục cần theo theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc vay vốn.

Được biết, Delta – Valley Bình Thuận là chủ đầu tư dự án NovaWorld Phan Thiết (quy mô gần 1.000ha, tổng vốn 5 tỷ USD) và là công ty con do Novaland sở hữu 99,85% vốn.

Mới đây, NVL vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn từ 1/1 đến 30/6/2025 trên HNX.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/6, trong kỳ, Novaland mới thanh toán hơn 33,26 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu đúng hạn và 11 tỷ đồng tiền gốc (trễ so với kế hoạch). Các khoản thanh toán này được thực hiện vào tháng 3 và tháng 6/2025.

Đáng chú ý, số tiền gốc và lãi trái phiếu còn phải thanh toán theo kế hoạch lên tới hơn 2.523 tỷ đồng - trong đó, đáng chú ý có ba lô trái phiếu đến hạn trả gốc gồm: NOVALAND.BOND2019 trị giá 649,5 tỷ đồng, NVLH2123010 trị giá 864 tỷ đồng và NVLH2124002 trị giá 225 tỷ đồng.

Novaland cho biết hiện chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, NVL đạt được một số tiến triển pháp lý quan trọng cho dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết, đồng thời tiếp tục cấp sổ hồng cho các dự án đã hoàn thiện tại TP. HCM.

Cụ thể: vào tháng 6/2025: Aqua City (Đồng Nai) đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, trong khi NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận) được chấp thuận chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần và đang chờ xác định giá đất.

Gần 1.300 sổ hồng đã được cấp tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue và Kingston Residence – hoàn thành hơn 18% kế hoạch cấp gần 7.000 sổ hồng trong năm 2025.

VCSC cho rằng các tiến triển về mặt pháp lý này sẽ giúp từng bước khôi phục niềm tin của khách mua nhà, từ đó khách tiếp tục thanh toán tiền mua nhà, đồng thời là cơ sở để các ngân hàng giải ngân cho hoạt động xây dựng và bàn giao của các dự án đang triển khai (như Aqua City và NovaWorld Phan Thiết).

Trong quý 2/2025, NVL ghi nhận 1,9 nghìn tỷ đồng doanh thu (+9% cùng kỳ quý trước và +22% cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 222 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức dương trong 4 quý liên tiếp. Lỗ ròng (sau lợi ích cổ đông thiểu số) giảm xuống 161 tỷ đồng, từ mức lỗ ròng 443 tỷ đồng trong quý 1/2025 và 6,67 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2024.

Trong nửa đầu năm 2025, NVL ghi nhận 3,7 nghìn tỷ đồng doanh thu (+63% cùng kỳ năm trước), nhờ bàn giao 522 sản phẩm – tương đương 34% mục tiêu bàn giao cả năm theo kế hoạch cao hơn (và đạt 43% theo kế hoạch còn lại). Trong khi đó, lỗ ròng chưa soát xét nửa đầu năm 2025 là 604 tỷ đồng, so với lỗ ròng nửa cuối năm 2024 là 770 tỷ đồng và lỗ ròng sau soát xét nửa đầu năm 2024 là 7,2 nghìn tỷ đồng (do trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế theo yêu cầu của kiểm toán dựa trên quan điểm thận trọng trong nửa đầu năm 2024).

Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của NVL đạt 110,6% trong cuối quý 2/2025, so với 109% vào cuối quý 1/2025 và 120% vào cuối năm 2024.

Tính đến cuối quý 2/2025, tổng dư nợ vay của NVL duy trì ổn định kể từ đầu năm, ở mức 61,8 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị trái phiếu doanh nghiệp giảm 19% kể từ đầu năm, xuống mức 30,1 nghìn tỷ đồng, trong khi khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 30% kể từ đầu năm, lên 31,7 nghìn tỷ đồng (1,2 tỷ USD).



Tổng nợ vay sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới là 32,3 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp chiếm 17,2 nghìn tỷ đồng.