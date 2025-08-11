Lãnh đạo BCG đăng ký thoái hết vốn

Ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị BCG vừa đăng ký bán toàn bộ 1.155.000 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn tại BCG, từ ngày 13/08-10/09, với mục đích thu xếp tài chính cá nhân.

Ông Đặng Đình Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG-HOSE).

Theo đó, ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị BCG vừa đăng ký bán toàn bộ 1.155.000 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn tại BCG, từ ngày 13/08-10/09, với mục đích thu xếp tài chính cá nhân.

Trên sàn chứng khoán, BCG bất ngờ tăng trần lên 3.900 đồng/cổ phiếu trong phiên 08/08. Với mức giá này, ước tính ông Tuấn có thể thu về hơn 4,5 tỷ đồng nếu giao dịch thành công.

Mới đây, HOSE cũng có công văn nhắc nhở công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2025 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trước đó, vào ngày 03/07/2025, BCG cho biết đã có nhận được Quyết định số 522/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu BCG vào diện cảnh báo với lý do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội dồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo đó, BCG cho biết ngày 19/03/2025, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT-BCG về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2025.

Tuy nhiên, do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đến nay vẫn chưa hoàn tất, công ty chưa có đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Trong khi đó, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của công ty dự kiến sẽ dược phát hành vào tháng 9/2025 như đã được công ty báo cáo trong công văn trước đó. Do vậy, công ty xin phép được hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho đến thời điểm phù hợp ngay sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được phát hành nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung trình Đại hội theo đúng quy định phát luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.