Trang chủ Chứng khoán

Lãnh đạo BCG đăng ký thoái hết vốn

Nguyệt Ánh

11/08/2025, 16:44

Ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị BCG vừa đăng ký bán toàn bộ 1.155.000 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn tại BCG, từ ngày 13/08-10/09, với mục đích thu xếp tài chính cá nhân.

Sơ đồ giá cổ phiếu BCG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu BCG trên TradingView.

Ông Đặng Đình Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG-HOSE).

Theo đó, ông Đặng Đình Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị BCG vừa đăng ký bán toàn bộ 1.155.000 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn tại BCG, từ ngày 13/08-10/09, với mục đích thu xếp tài chính cá nhân.

Trên sàn chứng khoán, BCG bất ngờ tăng trần lên 3.900 đồng/cổ phiếu trong phiên 08/08. Với mức giá này, ước tính ông Tuấn có thể thu về hơn 4,5 tỷ đồng nếu giao dịch thành công.

Mới đây, HOSE cũng có công văn nhắc nhở công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2025 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trước đó, vào ngày 03/07/2025, BCG cho biết đã có nhận được Quyết định số 522/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu BCG vào diện cảnh báo với lý do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội dồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo đó, BCG cho biết ngày 19/03/2025, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT-BCG về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2025.

Tuy nhiên, do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đến nay vẫn chưa hoàn tất, công ty chưa có đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Trong khi đó, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của công ty dự kiến sẽ dược phát hành vào tháng 9/2025 như đã được công ty báo cáo trong công văn trước đó. Do vậy, công ty xin phép được hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho đến thời điểm phù hợp ngay sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được phát hành nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung trình Đại hội theo đúng quy định phát luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%

VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%

Ngày 12/08, VietinBank Capital đã bán thêm 15 triệu cổ pheieus VSC. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% xuống còn 25,525 triệu cổ phiếu, chiếm 6,82% vốn tại VSC.

VN-Index tiếp tục bay cao, khối ngoại xả ròng đột biến 2.400 tỷ

VN-Index tiếp tục bay cao, khối ngoại xả ròng đột biến 2.400 tỷ

Dòng tiền trong nước vẫn đang chống đỡ hiệu quả đợt xả lớn từ khối ngoại. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng hơn 2.400 tỷ đồng toàn thị trường, trong đó riêng HoSE là 2.366 tỷ.

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 20.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 phiên gần nhất.

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Tính từ đầu năm, hiệu suất nhóm bất động sản tăng 81,67% gấp gần 3 lần so với mức tăng của Vn-Index 29,43%.

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Trong tháng 8/2025, sẽ có 36 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn—mức cao nhất trong năm. Trong số này, VISRating đánh giá có 1,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu gặp rủi ro cao bị chậm trả lần đầu.

