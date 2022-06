Cảnh giác hệ lụy xấu từ các trang web tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; xử lý kịp thời hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, phạm vi liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia…

181 CHUYÊN ÁN LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC VÀ ĐÁNH BẠC TRÊN MẠNG

Điển hình như triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hệ thống Evol (evol.club), với số tiền khoảng 30.000 tỷ đồng; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang Nagaclubs.com, với số tiền khoảng 87.000 tỷ đồng; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang bong88.com, với số tiền khoảng 13.500 tỷ đồng…

Tính riêng năm 2021, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 694 vụ việc, triệt phá 181 chuyên án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng; trong đó, khởi tố vụ án 570 vụ, khởi tố 2.674 bị can, xử lý hành chính 154 vụ, xử phạt hành chính 1.426 đối tượng, thu giữ nhiều tiền, đồ vật, tài liệu liên quan… Phát hiện trên 20 cổng thanh toán trung gian chưa rõ nguồn gốc được sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

NHIỀU THỦ ĐOẠN MỚI, TINH VI

Bộ Công an dự báo thời gian tới, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ sử dụng không gian mạng làm môi trường hoạt động tương đối phổ biến, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn.

Thứ nhất là tổ chức đánh bạc tín chấp (trả tiền sau): Nhà cái tổ chức đánh bạc tín chấp dưới dạng các cược thể thao, lô đề, xóc đĩa mạng…, như: Bong88, Sbobet, 3in1bet… Các nhà cái ở nước ngoài thông qua hệ thống mạng Internet tổ chức đánh bạc cho người chơi ở Việt Nam tham gia. Chúng liên kết với một số người Việt Nam, phần lớn là nhóm lưu manh, giang hồ, xã hội đen để quản lý, tổ chức phân mạng nhỏ với những khoản tiền vay nhất định tùy và khả năng tài chính của con bạc để tham gia đánh bạc, khi có khoản tiền ứng trước trong tài khoản, con bạc có thể đánh bạc trên trang wed do đối tượng lập ra. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến “đại lý” để thanh toán số tiền thắng, thua.

Thứ hai là tổ chức đánh bạc thế chấp (trả tiền trước): Nhà cái tổ chức đánh bạc thế chấp với nhiều hình thức: Sòng bài (Casino), cá cược thể thao, trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, như: M88, Fun88.com, 12bet… Các nhà cái ở nước ngoài thông qua hệ thống Internet tổ chức cho người chơi ở Việt Nam tham gia. Phần quản trị ở nước ngoài (nhà cái) sẽ trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc của các tài khoản đánh bạc do người chơi lập ra. Người tham gia đánh bạc sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên mạng phải mở tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tổ chức hoặc có thể sử dụng hình thức nạp thẻ điện thoại và làm theo hướng dẫn trên trang wed tổ chức đánh bạc. Các trang web này cài phần mềm tự động, số tiền nạp vào tài khoản ngân hàng của đối tượng sẽ quy ra điểm ( loại tiền ảo để cá cược) và được chuyển vào tài khoản cá cược của người đánh bạc. Người đánh bạc dùng số điểm này để cá cược trực tiếp với nhà cái.

Thứ ba, thiết lập mạng lưới các website vệ tinh, mạng ẩn danh để hoạt động, xây dựng hàng trăm tên miền website khác nhau với cùng một giao diện tổ chức đánh bạc.

Thứ tư, xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý, quảng cáo dưới hình thức tuyển dụng nhân viên biết tiếng Việt sang các trụ sở đặt tại các trung tâm cờ bạc lớn trên thế giới để hoạt động; câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để xây dựng và mở rộng mạng lưới đại lý tổ chức đánh bạc tại Việt Nam.

Thứ năm, sử dụng các cổng thanh toán trung gian phục vụ hoạt động cờ bạc; sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền ảo trực tiếp trên website hoặc sử dụng qua các cổng dịch vụ thanh toán trung gian để chuyển đổi từ tiền ảo sang tiền đánh bạc.

Thứ sáu, lợi dụng các ứng dụng công nghệ số để quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc. Các đối tượng tổ chức đánh bạc quảng cáo qua các website viết bài hướng dẫn đánh bạc, giới thiệu đường dẫn truy cập của mạng lưới đại lý; đặt banner trên các website, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội… có nhiều lượt theo dõi.

Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói chung và Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng nói riêng đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự.

Do đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đề nghị người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nâng cao nhận thức, cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ giỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng.

Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.