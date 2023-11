Cầu bắt đáy xuất hiện, VN-Index “giật lại” mốc 1.100 điểm

Thị trường có thêm một nhịp rơi khá sâu nữa ngay đầu phiên sáng nay, nhưng dòng tiền chờ mua khá mạnh dần lấy lại thế cân bằng. VN-Index giảm sâu nhất tới gần 16 điểm (-1,44%) trước khi hồi lại còn giảm đúng 1 điểm. Nhóm blue-chips đang phục hồi nhanh hơn, thậm cả cặp đôi VIC và VHM, những mã “dìm” thị trường cuối tuần trước.

Tín hiệu tích cực nhất là thanh khoản sáng nay duy trì ổn định, hai sàn khớp 8.354 tỷ đồng, tăng 3% so với sáng phiên trước. So với phiên chiều thứ Sáu tuần trước, thanh khoản sáng nay giảm 52%. Thị trường chỉ có thêm nhịp giảm sâu nhất vài phút đầu tiên, cũng như đại đa số cổ phiếu tạo đáy thấp nhất ở thời điểm này.

Toàn thời gian còn lại là nhịp phục hồi. VN-Index lúc 9h30 chỉ có 44 mã tăng/378 mã giảm. Đến cuối phiên đã có 117 mã tăng/361 mã giảm. Mặc dù độ rông còn rất kém, nhưng tính theo biên độ phục hồi trong vùng giá đỏ, cổ phiếu cũng đã hồi lại tương đối.

Thống kê với HoSE, khoảng 66% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đạt mức phục hồi trên 1% so với giá đáy, với xấp xỉ 39% đạt mức phục hồi trên 2%. Trong bối cảnh thị trường đang chịu sức ép tâm lý lẫn lực cung mạnh mẽ từ cuối tuần trước, biên độ phục hồi giá thể hiện khả năng của cầu bắt đáy. Mặt khác, việc chỉ số VN-Index quay lại sát tham chiếu (chỉ còn giảm 1 điểm) cũng có thể nhờ kéo trụ, nhưng nếu cổ phiếu trên sàn đồng loạt hồi giá, đó là bằng chứng của lực cầu bắt đáy xuất hiện trên diện rộng.

VN30-Index chốt phiên sáng vẫn còn giảm 0,31%, mạnh hơn mức giảm 0,09% của VN-Index. Lý do là các trụ của hai chỉ số này khác nhau khá nhiều. TCB giảm 1,61% khiến VN30-Index mất 1,11 điểm nhưng chỉ lấy đi 0,44 điểm ở VN-Index. Hiện trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index đã có 5 mã tăng và chỉ còn 3 mã giảm. Số tăng bao gồm VCB tăng 058%, BID tăng 0,12%, VHM tăng 0,13%, VIC tăng 0,12%, VPB tăng 0,52%. Số giảm có HPG giảm 0,19%, VNM giảm 0,29% và CTG giảm 1,01%.

Hai cổ phiếu được quan tâm nhất sáng nay là VIC và VHM vì biến động mạnh cuối tuần qua xuất phát từ tin đồn liên quan đến hai mã này. VIC có một nhịp rơi -3,08% trước khi quay đầu đi lên. VHM cũng giảm sâu nhất khoảng 1,67%. Cả hai trụ này đều phục hồi tích cực, tạo sức mạnh lan tỏa tốt. Thậm chí rổ VN30 còn có 12 mã đảo chiều thành công từ giảm sang tăng, còn 16 mã đỏ nhưng tất cả đều thoát đáy với biên độ lớn. Thống kê cho thấy chỉ có BVH, SSB và TCB là phục hồi tương đối yếu dưới 1% so với giá đáy, còn lại đều phục hồi rất rõ nét. Những mã rất ấn tượng như GVR phục hồi 5,26% so với giá thấp nhất, chốt trên tham chiếu 2,83%; SSI phục hồi 3,1% so với đáy, chốt tăng 0,32%; TPB phục hồi 3%, chốt tăng 0,88%; VJC phục hồi 3%, chốt tăng 1,04%; VPB hồi 2,92%, chốt tăng 0,52%; MSN hồi 2,39% thành tăng 0,16%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng đã quay lại mốc 1.100 điểm sau khi phản ứng với ngưỡng trung bình 20 phiên. Đây có thể là một tín hiệu được diễn giải tích cực, khi ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật phổ biến đã phát huy tác dụng. Thanh khoản duy trì nhỏ ở nhịp giảm đầu phiên nhưng tăng dần lên sau đó do người mua nâng giá lên cũng là biểu hiện tích cực. Sau phiên bán tháo cực mạnh hôm qua, một lượng cổ phiếu đã được đổi chủ nên nhu cầu bán sẽ giảm đi. Điều cần chính là cầu bắt đáy nâng dần giá lên như vậy.

Toàn sàn HoSE sáng nay có 25 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 12 mã còn đỏ, 12 mã khác phục hồi vượt tham chiếu. Trong nhóm giảm cũng chỉ 3 mã giảm hơn 1% là GEX giảm 1,16% với 257 tỷ đồng; MWG giảm 1,09% với 146,1 tỷ; EIB giảm 1,61% với 126 tỷ… Trong 361 cổ phiếu còn đang đỏ ở HoSE, 96 mã giảm trên 1%, thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 14,6%.

Khối ngoại cũng đang ghi nhận mua ròng khoảng 283,6 tỷ đồng tại HoSE, nhưng chủ yếu là mua chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 176,9 tỷ. Vài mã khác được mua tốt là SSI +32,9 tỷ, VND +23,7 tỷ. Phía bán có VHM -17,9 tỷ, VNM -17,6 tỷ, HPG -16,1 tỷ.