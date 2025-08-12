Dự báo lãi suất huy động ngân hàng giảm nhẹ vào cuối năm 2025

Dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các Ngân hàng Thương mại tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 2 điểm cơ bản về mức 4,7% vào cuối năm 2025.

Mặc dù đồng USD được dự báo sẽ duy trì đà giảm về cuối năm khi Fed được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, các áp lực nội tại sẽ là yếu tố chính góp phần vào đà tăng của tỷ giá, theo nhận định của Chứng khoán MBS.

Các áp lực này bao gồm: Chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%. Nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp.

Dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.

Theo đó, MBS dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 – 26.750 VND/USD, phản ánh mức tăng 4,5% - 5% so với đầu năm.

Sau khi giảm nhẹ trong tháng 6, mặt bằng lãi suất huy động cho thấy xu hướng tăng nhẹ trở lại trong tháng 7. Cụ thể, trong số các ngân hàng chúng tôi theo dõi, có ba ngân hàng - TPB, VPB và EIB - tăng nhẹ lãi suất huy động từ 0,1% - 0,2%/năm đối với các kỳ hạn 1 - 36 tháng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bật tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,8% so với cuối năm 2024 và tăng 19,8% so với cùng kỳ. MBS ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Do đó, điều này đã phần nào gây áp lực tăng lên lãi suất huy động ở nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân nhằm thu hút tiền gửi.

Đến cuối tháng 7, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân tăng nhẹ 2 điểm cơ bản so với tháng trước lên mức 4,89% (-16 điểm cơ bản so với đầu năm), trong khi lãi suất của nhóm các Ngân hàng Thương mại quốc doanh vẫn giữ ổn định ở mức 4,7%.

Đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước trong tháng 7 cũng tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Điều này, cùng với kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2025, sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất VND-USD, qua đó tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước duy trì môi trường lãi suất thấp.

Dựa vào các yếu tố trên, MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các Ngân hàng Thương mại tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 2 điểm cơ bản về mức 4,7% vào cuối năm 2025.