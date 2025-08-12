Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bất ngờ bị rút ròng kỷ lục từ đầu năm

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua ghi nhận bị rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, mức rút ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2025.

Trong tuần từ ngày 4/8 - 8/8/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, ghi nhận tuần bị rút ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2025.

Trong đó, động thái rút ròng diễn ra ở 12/20 quỹ, tập trung ở quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF. Lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại với giá trị rút ròng hơn 844 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-771,9 tỷ đồng).

Với riêng Fubon ETF, tính từ đầu năm dến nay quỹ này rút ròng 5.700 tỷ đồng mặc dù hiệu suất của quỹ vượt trội so với còn lại của thị trường. Fubon ETF ghi nhận hiệu suất 21,6% trong 6 tháng đầu năm 2025.

Động thái rút ròng cũng diễn ở ra ở quỹ ETF nội với hơn 400 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF (-210 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (-182 tỷ đồng). Bên cạnh đó, quỹ MAFM VN30 ETF cũng bị rút ròng nhẹ hơn 4 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 3,15 triệu nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 114 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 4,1 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VEM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 121 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 ghi nhận hơn 9,6 nghìn tỷ đồng thấp hơn so với năm 2024 - 21,8 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 8/8/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, tăng +14% so với cuối năm 2024. Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 4/8 - 8/8/2025 là VHM, VIC, HPG, MSN, VCB.

Riêng trong ngày 11/8/2025, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNDiamond ETF tiếp tục bị rút ròng lần lượt hơn 101 tỷ đồng và 97 tỷ đồng.

Việc các ETF bất ngờ rút ròng mạnh được nhận định do sau một thời gian tăng dài định giá thị trường hiện không còn rẻ, được coi là về vùng hợp lý.

Từ tháng 4 đến nay, thị trường đã trải qua hai quãng sóng. Thứ nhất là từ đáy tháng 4 lên đến 1.350 điểm, tương đương mức tăng 25,48%. Thứ hai là giai đoạn tăng từ 1.310 điểm lên 1.600 điểm, tương ứng gần 23%. Từ đáy tháng 4 đến nay, thị trường đã tăng hơn 50%.

Về mặt định giá, theo ông Trần Hoàng Sơn, Chuyên gia của VPBankS, sau giai đoạn tăng 50% từ đáy, định giá của VN-Index theo P/E và P/B đã về gần sát trung bình 10 năm. VN-Index đã chuyển từ giai đoạn định giá rẻ sang định giá dần hợp lý. Khi thị trường về định giá hợp lý, thường sẽ có nhịp chững lại.

"Việc tăng mạnh từ nền giá, vùng đáy gần nhất lên quá cao so với một con sóng bình quân là một tín hiệu quá đà. Đến thời điểm hiện tại, tín hiệu rõ ràng nhất mà nhà đầu tư nên theo dõi là thanh khoản. Trong giai đoạn vừa rồi, thanh khoản đã lên mức kỷ lục trung bình là 56.000 tỷ đồng, thậm chí có phiên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường vào pha thanh khoản rất cao.

"Để có một nhịp điều chỉnh rõ ràng, mức tính lũy của thanh khoản kéo dài từ 2 – 3 tuần hoặc hơn. Trong giai đoạn tích lũy thanh khoản, sẽ xuất hiện những phiên phân phối – thanh khoản cao, chỉ số đang tăng mạnh thì quay đầu giảm.

Nếu những dấu hiệu này duy trì trong một khoảng thời gian dài, kết hợp với việc thanh khoản tạo đỉnh và chậm dần đều có thể là dấu hiệu cho thấy dòng tiền tham gia thị trường trở nên thận trọng. Điều này giống với hình ảnh một cú tuyết lăn cần có động năng đủ lớn. Khi có sự tích lũy đủ năng lượng, giá đủ lớn, khối lượng đủ cao thì chỉ cần có tín hiệu kích hoạt sẽ có phiên điều chỉnh rất nhanh", ông Sơn cảnh báo.