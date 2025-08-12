Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bất ngờ bị rút ròng kỷ lục từ đầu năm
Thu Minh
12/08/2025, 13:56
Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua ghi nhận bị rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, mức rút ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2025.
Trong tuần từ ngày 4/8 - 8/8/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, ghi nhận tuần bị rút ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2025.
Trong đó, động thái rút ròng diễn ra ở 12/20 quỹ, tập trung ở quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF. Lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại với giá trị rút ròng hơn 844 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-771,9 tỷ đồng).
Với riêng Fubon ETF, tính từ đầu năm dến nay quỹ này rút ròng 5.700 tỷ đồng mặc dù hiệu suất của quỹ vượt trội so với còn lại của thị trường. Fubon ETF ghi nhận hiệu suất 21,6% trong 6 tháng đầu năm 2025.
Động thái rút ròng cũng diễn ở ra ở quỹ ETF nội với hơn 400 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF (-210 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (-182 tỷ đồng). Bên cạnh đó, quỹ MAFM VN30 ETF cũng bị rút ròng nhẹ hơn 4 tỷ đồng.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 3,15 triệu nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 114 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 4,1 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VEM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 121 tỷ đồng.
Tháng 8/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 ghi nhận hơn 9,6 nghìn tỷ đồng thấp hơn so với năm 2024 - 21,8 nghìn tỷ đồng.
Tại ngày 8/8/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, tăng +14% so với cuối năm 2024. Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 4/8 - 8/8/2025 là VHM, VIC, HPG, MSN, VCB.
Riêng trong ngày 11/8/2025, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNDiamond ETF tiếp tục bị rút ròng lần lượt hơn 101 tỷ đồng và 97 tỷ đồng.
Việc các ETF bất ngờ rút ròng mạnh được nhận định do sau một thời gian tăng dài định giá thị trường hiện không còn rẻ, được coi là về vùng hợp lý.
Từ tháng 4 đến nay, thị trường đã trải qua hai quãng sóng. Thứ nhất là từ đáy tháng 4 lên đến 1.350 điểm, tương đương mức tăng 25,48%. Thứ hai là giai đoạn tăng từ 1.310 điểm lên 1.600 điểm, tương ứng gần 23%. Từ đáy tháng 4 đến nay, thị trường đã tăng hơn 50%.
Về mặt định giá, theo ông Trần Hoàng Sơn, Chuyên gia của VPBankS, sau giai đoạn tăng 50% từ đáy, định giá của VN-Index theo P/E và P/B đã về gần sát trung bình 10 năm. VN-Index đã chuyển từ giai đoạn định giá rẻ sang định giá dần hợp lý. Khi thị trường về định giá hợp lý, thường sẽ có nhịp chững lại.
"Việc tăng mạnh từ nền giá, vùng đáy gần nhất lên quá cao so với một con sóng bình quân là một tín hiệu quá đà. Đến thời điểm hiện tại, tín hiệu rõ ràng nhất mà nhà đầu tư nên theo dõi là thanh khoản. Trong giai đoạn vừa rồi, thanh khoản đã lên mức kỷ lục trung bình là 56.000 tỷ đồng, thậm chí có phiên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường vào pha thanh khoản rất cao.
"Để có một nhịp điều chỉnh rõ ràng, mức tính lũy của thanh khoản kéo dài từ 2 – 3 tuần hoặc hơn. Trong giai đoạn tích lũy thanh khoản, sẽ xuất hiện những phiên phân phối – thanh khoản cao, chỉ số đang tăng mạnh thì quay đầu giảm.
Nếu những dấu hiệu này duy trì trong một khoảng thời gian dài, kết hợp với việc thanh khoản tạo đỉnh và chậm dần đều có thể là dấu hiệu cho thấy dòng tiền tham gia thị trường trở nên thận trọng. Điều này giống với hình ảnh một cú tuyết lăn cần có động năng đủ lớn. Khi có sự tích lũy đủ năng lượng, giá đủ lớn, khối lượng đủ cao thì chỉ cần có tín hiệu kích hoạt sẽ có phiên điều chỉnh rất nhanh", ông Sơn cảnh báo.
Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng
Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.
Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025
Ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.
Lợi nhuận giảm, quỹ ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại VTO xuống 6%
Trong hai phiên ngày 13 và 14/08, các quỹ thuộc Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đã bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu VTO.
Xả hàng trọn phiên, thanh khoản hơn 65,5 ngàn tỷ, khối ngoại rút tiền kỷ lục
Thói quen “sáng giảm chiều tăng” đã bị phá vỡ trong phiên cuối tuần khi sức ép bán ra đã tăng liên tục và đẩy thị trường càng về cuối càng kém. VN-Index tuy chỉ mất 0,65% nhưng chỉ riêng số cổ phiếu giảm quá 2% đã tới 130 mã. Điều này cho thấy thiệt hại rất lớn ở cổ phiếu mà chỉ số không phản ánh hết.
BCG Energy 2025: Đẩy mạnh tái cấu trúc, mục tiêu lợi nhuận 211 tỷ đồng
Ngày 14/8/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần BCG Energy (UPCoM: BGE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ cổ đông tham dự hơn 80%, thể hiện sự quan tâm sát sao của cổ đông trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn biến động...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: