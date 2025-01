Doanh nghiệp viễn thông đặt mục tiêu “vươn mình” trong năm 2025

Theo báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông trong năm qua ước đạt 147 nghìn tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85%, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023 (79%); số thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt 94 thuê bao/100 dân, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (85,7 thuê bao/100 dân); thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone đạt 103,9 triệu thuê bao, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet của Việt Nam đạt 65,5% (vượt chỉ tiêu năm 2024), tăng 6,5% so với năm 2023, cao gấp 1,6 lần trung bình toàn cầu và gấp 1,6 lần trung bình khối ASEAN. Việt Nam đứng thứ hai khu vực ASEAN, thứ bảy trên toàn cầu (tăng hai bậc so với cuối năm 2023), xếp trên Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Theo số liệu của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 58.540 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 41.995 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 của VNPT đạt 6.086 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 4.565 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Nộp ngân sách nhà nước hợp nhất năm 2024 của VNPT đạt 5.484 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ dự kiến đạt 4.137 tỷ đồng, bằng 106,4% kế hoạch, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 8,35%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu công ty mẹ là 6,5%, tăng 29,5% so với kế hoạch.

CÁC "ÔNG LỚN" VẪN GIỮ MỨC TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Theo lãnh đạo VNPT, tăng trưởng doanh thu 7% tuy còn khiêm tốn nhưng đặc biệt đáng quý trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều thách thức với nhiều thay đổi về chính sách quản lý thị trường, chính sách ngừng phát triển sim mới qua đại lý, đầu tư chi tiêu công cho các dự án chuyển đổi số có dấu hiệu chậm lại...

Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết các chỉ tiêu quan trọng nhất trong năm qua của MobiFone là lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đều được Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, trong đó lợi nhuận trước thuế vượt 20,1% kế hoạch (2.006 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước vượt 56,7% kế hoạch được giao. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ số của MobiFone chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao của nhiều sản phẩm, dịch vụ như MobiFone Meet (tăng trưởng 1050%), Cloud (312%), mobiAgri (49%), MobiFone invoive (58%)...

Dự hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của MobiFone, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cho rằng lợi nhuận trước thuế của MobiFone ước đạt 2.006 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch là một thành tích ấn tượng, cho thấy sự điều hành hiệu quả và nỗ lực không ngừng của MobiFone.

Doanh nghiệp viễn thông lớn nhất là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Năm 2024, Viettel tiếp tục giữ vững vị thế là nhà mạng số 1 với 56,6% thị phần di động. Viettel cũng hoàn thành việc chuyển đổi thuê bao 2G lên 4G, nâng tỷ lệ thuê bao 4G đạt 95,4% tổng thuê bao toàn mạng, sẵn sàng cho việc tắt mạng 2G theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về kết quả sản xuất, kinh doanh, năm 2024 doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 189,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 102,7% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế ước đạt 50,4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với năm 2023. Năm 2024, nộp ngân sách của Viettel ước đạt 44,3 nghìn tỷ, hoàn thành 103,3% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2023; thu nhập bình quân 32,5 triệu đồng/người/tháng, hoàn thành 105,8% kế hoạch năm, tăng 4,4% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, đối với mảng viễn thông nước ngoài, Viettel cho biết hoạt động kinh doanh duy trì ổn định, giữ vững tăng trưởng cao (16%) trong điều kiện chính trị xã hội bất ổn tại một số quốc gia như Haiti, Myanmar. Tại Mozambique, Movitel đã vươn lên vị trí số 1, lũy kế 7 thị trường đứng vị trí số 1 (Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique).

MỤC TIÊU NĂM 2025

Số liệu của các doanh nghiệp viễn thông gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy năm 2025 các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu cho tăng trưởng. Cụ thể như Tập đoàn Viettel đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến 203,7 nghìn tỷ, tăng 7,3% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế dự kiến 51,6 nghìn tỷ, tăng 2,5% so với năm 2024.

Tập đoàn VNPT đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 62.344 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 44.072 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế phấn đấu đạt 6.565 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 4.638 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 5.993 tỷ đồng... Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu Tập đoàn và công ty mẹ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý Nhà nước giao.

Đối với MobiFone, doanh nghiệp này lên kế hoạch doanh thu công ty mẹ năm 2025 tăng 0,16% so với kế hoạch năm 2024, trong đó doanh thu hạ tầng số tăng 2,0% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu nền tảng số/giải pháp số tăng 21,7% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu nội dung số tăng 9,44% so với kế hoạch năm 2024. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2025 tăng 7% so với kế hoạch năm 2024.

Để có thể đạt được những mục tiêu kế hoạch trên, MobiFone đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như chính thức thương mại hóa 5G ngay từ quý đầu năm 2025, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số tổng thể, phát triển doanh nghiệp số, phát triển hạ tầng, quyết liệt triển khai tắt sóng 2G. Nhà mạng này cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác liên minh với các đối tác trong và ngoài nước, tiếp tục tinh gọn bộ máy, quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, nhấn mạnh: "Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, MobiFone đang đứng trước một cơ hội lớn để đóng góp công sức, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường”.

Chủ tịch MobiFone cũng khẳng định doanh nghiệp đã và đang xác định các đột phá trong giai đoạn sắp tới để triển khai nhanh hơn, mạnh hơn các chiến lược, tham gia chuyển đổi số toàn diện, đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. “Năm 2025, MobiFone sẽ quyết tâm chuyển khẩu hiệu “Giữ vững viễn thông tấn công không gian mới” sang “Tăng tốc - Đột phá - Vươn mình”, chuyển giữ vững viễn thông sang tấn công viễn thông, chuyển từ ứng phó 5G sang tấn công 5G. Tận dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị để tiến tới mục tiêu sớm trở thành doanh nghiệp công nghệ”, ông Nguyễn Hồng Hiển cho hay...

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2024 phát hành ngày 07/10/2024. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1017