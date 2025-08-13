Chủ tịch Qualcomm: Việt Nam sẽ là trung tâm về nghiên cứu và phát triển AI
Hạ Chi
13/08/2025, 07:22
Ngày 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm và đoàn công tác của tập đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Qualcomm là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ vô tuyến, thông tin di động tiên tiến 5G, có trụ sở tại San Diego, California (Hoa Kỳ) với giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Qualcomm bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những chính sách của Việt Nam liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm của khu vực về nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là về AI, ông khẳng định Qualcomm sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam.
Ông cũng chia sẻ về hoạt động và đề xuất kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại thị trường Việt Nam để phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo như AI, bán dẫn, sản xuất thiết bị IoT, điện tử, điện thoại thông minh; từ đó, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao Qualcomm với hơn 20 năm đồng hành cùng quá trình phát triển ngành viễn thông và công nghệ tại Việt Nam, trong các lĩnh vực then chốt như kết nối di động, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu AI, đào tạo STEM, hỗ trợ startup, và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhất là việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội.
Đặc biệt, Thủ tướng chúc mừng, đánh giá cao trong chuyến thăm này của Chủ tịch, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Qualcomm đã ký Thỏa thuận hợp tác hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm.
Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Qualcomm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt là trong các công nghệ lõi, các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị ngành bán dẫn; hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của Qualcomm và đối tác; hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đột phá để tạo thuận lợi, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này, như chính sách miễn thị thực có thời hạn với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.
Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm hợp tác của Qualcomm với Việt Nam thời gian qua, hai bên sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa; Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các nhà đầu tư hoạt động có lợi nhuận, hiệu quả; trên tinh thần cùng làm, cùng thắng, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc; lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.
Trong những năm qua, Qualcomm hoạt động theo mô hình sản xuất không sở hữu nhà máy (fabless), với mức đầu tư cho R&D khoảng 70 tỷ USD, sở hữu hơn 140.000 bằng sáng chế và dẫn đầu trong công nghệ 5G.
Hiện nay, Qualcomm đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại biên (EDge AI), được sử dụng trong các thiết bị như điện thoại, ô tô, kính thực tế mở rộng (XR) và máy tính xách tay.
Tại Việt Nam, Qualcomm đã hoạt động trên 20 năm với nhiều dấu mốc quan trọng. Năm 2020, Qualcomm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đầu tiên ở Đông Nam Á, đặt tại Hà Nội, tập trung vào phát triển công nghệ liên quan đến kết nối di động và thiết bị đầu cuối.
Tháng 4/2025, Qualcomm công bố mua lại MovianAI - công ty AI tạo sinh thuộc VinAI/Vingroup và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội - trung tâm AI lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.
Qualcomm triển khai nhiều chương trình hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tiêu biểu là Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC) đã hỗ trợ ươm tạo 29 startup công nghệ, giúp gọi vốn hơn 32 triệu USD, thương mại hóa 25 sản phẩm và đăng ký hơn 87 bằng sáng chế; phối hợp cùng Viettel, VNPT phát triển công nghệ, thiết bị về 5G và WiFi.
