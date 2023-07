Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 28-2023

Triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn yếu và lạm phát kéo dài trong bối cảnh rủi ro gia tăng tiếp tục tạo áp lực lớn với nền kinh tế Việt Nam. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,72%, thấp hơn kế hoạch đề ra và chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020, mức đáy của giai đoạn 13 năm do đại dịch Covid-19.

Le lói những điểm sáng kỳ vọng nền kinh tế thoát đáy khi sản xuất công nghiệp, một trong những động lực tăng trưởng, đang dần hồi phục. Tháng 6/2023, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 2,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, sản xuất công nghiệp phục hồi 98,8% so với cùng kỳ. Dù nhiều nhân tố cải thiện nhẹ nhưng do khó khăn còn chồng chất, với mức tăng GDP gần chạm đáy suốt nhiều năm, tất cả các cấu thành của tổng cầu đều ghi nhận mức tăng trưởng chậm (đầu tư, tiêu dùng) hoặc giảm sâu (xuất khẩu).

Xuất phát từ sự sụt giảm của tổng cầu nền kinh tế Việt Nam do nhiều nhân tố, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm kinh tế vĩ mô giữa năm 2023 với chủ đề “Phục hồi tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới” vào ngày 11/7/2023 tại Hà Nội.

Trong số báo mới phát hành vào sáng thứ Hai, ngày 10-07-2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy sẽ dành phản ánh một bức tranh tổng cầu trong 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam và thế giới trong chuyên mục Tiêu điểm với những phân tích và góc nhìn từ các chuyên gia.

Bao gồm các bài viết:

- Phục hồi tổng cầu, xoay chuyển tình thế cuối năm 2023. (Anh Tú).

- Kích cầu tiêu dùng trong nước để phục hồi sản xuất kinh doanh. (Vũ Khuê).

- Tháo gỡ khó khăn, “khơi thông” thị trường xuất khẩu. (Mạnh Đức).

- CPI hạ nhiệt, giá bán giảm nhưng sức mua vẫn chưa cải thiện. (Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế).

- Nỗ lực vực dậy tổng cầu vượt khó 6 tháng cuối năm. (Nhóm phóng viên).

- Suy thoái kinh tế và sự thiếu hụt tổng cầu. (Ngọc Linh).

Cùng nhiều bài viết khác:

- Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Phan Thanh Hà).

- Áp lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm. (Anh Nhi).

- Bốn khuyến nghị kiểm soát lạm phát. (Tùng Thư).

- Dư địa kiểm soát lạm phát vẫn còn, ưu tiên mục tiêu phục hồi kinh tế. (Trâm Anh - Phan Linh).

- Giá hàng hóa cơ bản trượt dốc: Dấu hiệu u ám của kinh tế toàn cầu. (An Huy).

- Thị trường dầu thô: Quy mô lớn nhất toàn cầu. (Ngọc Trang).

- “Siêu sân bay” Long Thành: Kỳ vọng kéo kinh tế “cất cánh”. (Ánh Tuyết).

- Thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics: Cần tăng cường các mối liên kết trong ngành. (Song Hà).

- Ba điểm nghẽn “bóp nghẹt” xuất khẩu sắn. (Chu Khôi).

- Nền kinh tế quá dựa vào bất động sản sẽ rất rủi ro. (Huyền Ngân).

- Sang nước ngoài làm việc: Thu hút mạnh lao động có tay nghề. (Dũng Hiếu).

- “Cửa sáng”cho thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam. (Tường Bách).

