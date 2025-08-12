Hưng Yên lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân đầu tư công

Ngày 12/8/2025, thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên cho biết tỉnh này đã có quyết định thành lập 5 tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại 104 phường xã trực thuộc tỉnh.

5 TỔ CÔNG TÁC KIỂM TRA TOÀN BỘ CÁC XÃ PHƯỜNG VÀ CÁC DỰ ÁN

Theo đó, 5 tổ công tác này đều có 10 thành viên, trong đó, mỗi tổ có một tổ trưởng do một phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đảm nhiệm, một tổ phó do một giám đốc sở đảm nhiệm, còn lại 8 thành viên đều là phó giám đốc các sở và giám đốc hoặc phó giám đốc Kho bạc khu vực IV.

Các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng tổ công tác lựa chọn hình thức làm việc phù hợp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các tổ trưởng tổ công tác sử dụng con dấu của UBND tỉnh Hưng Yên, tổ phó và các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác số 1 Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên làm Tổ trưởng, ông Trần Quang Triển - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó. Tổ công tác số 1 phụ trách kiểm tra 20 xã phường cùng các dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình (cũ), Đường cao tốc CT.08, Tuyến đường bộ ven biển, Tuyến đường Thái Bình – Đồng Tu.

Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Đức Kiền - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó. Tổ công tác số 2 kiểm tra, đôn đốc 24 xã phường và các dự án gồm dự án Đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 2), Đường bên tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổ công tác số 3 do ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Tổ trưởng, ông Trần Hữu Nam - Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ phó. Tổ công tác số 3 kiểm tra, đôn đốc tại 25 xã phường cùng các dự án Đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua Hưng yên), Đường Tân Phúc - Võng Phan, Tuyến đường sắt kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Tổ công tác số 4 do ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Đức Tải - Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ phó. Tổ công tác số 4 phụ trách kiểm tra, đôn đốc tại 22 xã phường cùng các dự án như dự án Nhà ở tại phường Phố Hiến và 3 dự án theo đề xuất của Sở Xây dựng (Đường tỉnh 468 đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến cảng Diêm Điền, Tuyến đường Phố Hiến - Thái Bình đoạn từ phố Hiến đến nút giao Đồng Tu, Dự án cầu Hưng Thái).

Tổ công tác số 5 do ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Tổ trưởng, bà Thái Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Tổ phó. Tổ công tác số 5 chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tại 13 xã phường dự án Bệnh viện đa khoa 1.200 giường, dự án Khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao cùng các dự án do các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án Đại học phố Hiến làm chủ đầu tư.

GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC, ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN

Đối với nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, các tổ công tác có nhiệm theo dõi tiến độ giải ngân các dự, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công. Đồng thời, đánh giá phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc liên quan như giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư.

Các tổ công tác sẽ kiến nghị điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm tiến độ bố trí cho các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt trên địa bàn hoặc dừng đối với các dự án không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch đề ra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải pháp đảm bảo hoàn thành 100% tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.

Các tổ công tác cũng có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn công tác vận hành chính quyền 2 cấp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương (tổ chức bộ máy, biên chế, phân công nhiệm vụ, thực hiện phân cấp, phân quyền), làm rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế, tổng hợp khó khăn vướng mắc. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải pháp giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Các tổ công tác còn có nhiệm vụ xem xét trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong vận hành chính quyền 2 cấp và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tại các cơ quan đơn vị, địa phương, trong đó, có trách nhiệm của người đứng đầu. Về quyền hạn, các tổ công tác có quyền yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, phân công cán bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên được giao là cơ quan thường trực của các tổ công tác, có trách nhiệm giúp tổ trưởng xây dựng báo cáo của tổ công tác tại buổi làm việc và tổng hợp chung báo cáo kết quả làm việc, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để báo cáo UBND tỉnh. Sở này cũng phối hợp với Kho bạc nhà nước khu vực IV công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên và thông báo tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư.