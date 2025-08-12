Giá mua vàng nhẫn sụt mạnh so với giá bán

Trong phiên 12/8, giá vàng nhẫn bán ra tại DOJI chỉ giảm nhẹ 300 nghìn đồng mỗi lượng trong khi giá vàng nhẫn mua vào sụt mạnh 700 nghìn đồng mỗi lượng...

Sau khi nhịp giảm mạnh nửa triệu đồng trong phiên hôm qua (11/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các doanh nghiệp đều không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay (12/8).

Tính đến 15 giờ ngày 12/8, các doanh nghiệp chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 122,7 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (9/8), giá mua, bán vàng miếng SJC không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận ghi nhận giá mua vào thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch 121,7 triệu – 123,9 triệu đồng/lượng (mua -bán) từ phiên sáng.

Trong khi đó, trong phiên 12/8, giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong khi giá bán ra ghi nhận 1 nhịp tăng và 1 nhịp giảm.

Tuy nhiên, tính đến 15 giờ, Mi Hồng vẫn giữ giá giao dịch ổn định ở mức 123 triệu – 123,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua vào vàng miếng cao nhất thị trường, kéo chênh lệch giá mua bán về mức thấp nhất là 900 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 12/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 12/8 ghi nhận mức độ giảm tương đối phân hoá, dao động từ 100 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và từ 100 nghìn – 300 nghìn đồng đối với chiều bán. Tuy nhiên, chỉ có hai đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với chốt hôm qua (11/8).

DOJI là thương hiệu duy nhất ghi nhận chiều mua vào giảm mạnh gấp hơn 2 lần chiều bán ra.

Cập nhật lúc 15 giờ ngày 12/8, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 116,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/8, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán nhưng chiều mua vào giảm 700 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên 12/8, Công ty SJC ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh giảm đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Tính đến 15 giờ ngày 12/8, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu và giá bán ra ở mức 119 triệu đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 12/8, hầu hết chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các thương hiệu kể từ phiên giao dịch đầu tháng 8. Trong khi đó, riêng tại DOJI, khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận ở mức 3,5 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ phiên giao dịch 21/4/2025.

So với giá chốt phiên hôm qua (11/8), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đây là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.

Cập nhật lúc 15 giờ, PNJ đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 116,8 triệu – 119,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (11/8), giá vàng nhẫn tại thương hiệu trên giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh giảm trong phiên 12/8. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 117,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 119,7 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm của giá vàn nhẫn trong phiên 12/8 so với phiên 11/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 117 triệu – 120 triệu đồng.

Tính đến 15 giờ ngày 12/8, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất niêm yết giá bán vàng nhẫn “ 4 số 9” quanh mốc 120 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý giữ nguyên giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng (116,5 triệu – 119,5 triệu đồng/lượng). Cập nhật lúc 15 giờ ngày 12/8, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá niêm yết trên. Chênh lệch giá mua – bán tại đây là 3 triệu đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng là thương hiệu không thay đổi giá vàng nhẫn “4 số 9” trong suốt phiên 12/8. Tính đến đến 15 giờ, giá mua, bán vẫn giữ nguyên ở mức 108,3 triệu – 110,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên ngày 11/8.