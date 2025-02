Du lịch Đà Nẵng bội thu dịp Tết Nguyên đán  Ất Tỵ

Theo ước tính của ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024, khách nội địa ước đạt hơn 241.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.

Nét mới của du lịch Đà Nẵng năm nay là lượng khách đến thành phố qua đường hàng không tăng đột biến. Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (tính từ ngày 25/01- 02/02/2025, tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 05 tháng Giêng), có 1.275 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 58% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 (trung bình đón khoảng 141 chuyến bay/01 ngày (trong đó có 64 chuyến bay quốc tế và 77 chuyến quốc nội).

Dịp Tết này có 577 chuyến bay quốc tế với 15 đường bay quốc tế thường kỳ đến Đà Nẵng bao gồm: Băng Cốc (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Đài Bắc, Cao Hùng (Đài Loan, Trumg Quốc), Macau, Hồng Công (Trung Quốc), Siêm Riệp (Campuchia), Incheon - Busan - Daegu – Cheongju (Hàn Quốc), Narita (Nhật Bản), Manila (Philippines), Ahmedabad (Ấn Độ), tăng 45% so với kỳ nghỉ năm 2024; 698 chuyến bay nội địa với 8 đường bay TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Hải Phòng, Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Lạt, tăng 71% so với kỳ nghỉ Tết năm 2024.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, có 02 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa (chuyến CRYSTAL SYMPHONY khách Mỹ vào ngày Mồng 1 Tết và 01 chuyến SILVER DAWN (khách Mỹ, Anh mồng 4 Tết) đưa tổng số 1.800 khách Mỹ, Anh đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Ngoài ra, số lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn Tết năm nay cũng khá cao, ước đạt 23.200 lượt, tăng 7% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Khách du lịch thích thú với vườn hoa Tuy Lip ở Đà Nẵng.

Theo số liệu thống kê của ngành Du lịch Đà Nẵng, công suất chung khai thác buồng phòng của các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 50%, trong đó khối 4-5 sao và tương đương đạt 60-65% (tăng khoảng gần 10% so với kỳ nghỉ năm 2024).

Một số khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn trong dịp này như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills; Danang Downtown; Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn; bán đảo Sơn Trà; Công viên nước Mikazuki; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài…

Để phục vụ chu đáo nhu cầu khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách như đường hoa xuân Bạch Đằng; Tổ chức bắn pháo hoa Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại 03 địa điểm (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng – Bình Minh 6); khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu; Khu tái định cư đường Vành đai phía Tây (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Vũ điệu sông Hàn”, Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”, Chương trình Hương sắc xuân, hoạt động Hô hát bài Chòi - Đón Xuân yêu thương, trình diễn EDM và nhạc Rock; Ngày hội dân gian đường phố - Chào xuân 2025; Chợ hoa Tết; Ngày hội gói bánh “Vui Tết cổ truyền”; Diễu hành Mascot và Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư lĩnh vực nông sản và đặc sản của các địa phương khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật hai bờ sông Hàn...