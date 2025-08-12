Hợp tác song phương Việt Nam – Hàn Quốc: Tiền đề cho làn sóng văn hóa mới
Bùi Phương Thảo
12/08/2025, 08:43
Với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau: Việt Nam giàu tài nguyên văn hóa và con người, Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực quảng bá toàn cầu – tạo tiền đề cho các cơ hội hợp tác đột phá…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Hàn Quốc, ngày 11/8/2025
tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn
Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-Young đồng
chủ trì “Tọa đàm Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn
hóa”.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên
gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo của hai
nước cùng tham gia Tọa đàm.
Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, lịch sử phong
phú, nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và thị trường gần 100 triệu dân – nền tảng để
xây dựng một nền công nghiệp văn hóa hiện đại, có bản sắc và khả năng cạnh
tranh quốc tế.
Trong khi đó, Hàn Quốc được biết đến là quốc gia đã đạt được
những thành tựu nổi bật trong công nghiệp văn hóa, đưa "Làn sóng
Hallyu" trở thành hiện tượng toàn cầu. Thành công từ âm nhạc K-pop, điện ảnh,
thời trang đến ẩm thực đã chứng minh văn hóa có sức mạnh kinh tế và ngoại giao
to lớn.
Bộ trưởng khẳng định, tiếp nối những kết quả hợp tác thiết
thực từ Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc năm
2024, tọa đàm lần này hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chính sách và
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất các sản phẩm văn hóa chất lượng cao,
góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam đóng góp 7%
GDP vào năm 2030.
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae
Hwi-Young, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang ở giai đoạn gắn bó, là thời điểm
thuận lợi để nâng tầm hợp tác văn hóa lên một bước phát triển mới. Ông đánh giá
cao việc Việt Nam coi văn hóa – nghệ thuật là động lực then chốt cho tăng trưởng
kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chiến lược kinh tế số,
chuyển đổi xã hội số và phát triển công nghiệp nội dung lấy kỹ thuật số làm
trung tâm.
Về phía Hàn Quốc, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt
quy mô thị trường K-culture 300.000 tỷ won và xuất khẩu văn hóa 50.000 tỷ won,
thông qua tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy R&D công nghệ văn hóa, ứng
dụng AI vào toàn bộ quy trình sản xuất – sáng tạo – phân phối nội dung. Bộ trưởng
kỳ vọng Tọa đàm sẽ là cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm thành công, tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững, cùng hướng
tới thịnh vượng chung trong lĩnh vực văn hóa.
Để tạo tiền đề cho những thảo luận thiết thực hơn tại tọa
đàm, ông Kim Hyun Jun, Cục trưởng Cục Chính sách Văn hóa Quốc tế, đã có bài giới
thiệu về hiện tại, tương lai và định hướng phát triển của ngành công nghiệp nội
dung K-Content của Hàn Quốc.
Ông nhấn mạnh vai trò của công nghiệp nội dung như
một động lực kinh tế quan trọng với doanh thu năm 2023 đạt 154.200 tỷ won, xuất
khẩu 13,34 tỷ USD, cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành liên quan như
du lịch, ẩm thực, mỹ phẩm, thời trang và ô tô.
Trong phần báo cáo tổng quan của Việt Nam, ông Trần Hoàng, Cục
trưởng Cục Bản quyền tác giả, đã trình bày chính sách phát triển công nghiệp
văn hóa của Việt Nam, những kết quả nổi bật thời gian qua, thực trạng hợp tác
Việt Nam – Hàn Quốc trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang, game và bản
quyền.
Ông Trần Hoàng đề xuất 5 định hướng hợp tác chiến lược, gồm:
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách và pháp luật về công nghiệp văn hóa, đặc
biệt trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan; Thúc đẩy quảng bá sản phẩm
và thương hiệu sáng tạo chung Việt – Hàn; Hợp tác phát triển thị trường và sản
phẩm, nhất là trong điện ảnh, âm nhạc, du lịch văn hóa, thiết kế và game; Tăng
cường kết nối doanh nghiệp, đầu tư và liên doanh sản xuất; Đẩy mạnh đào tạo
chuyên sâu, trao đổi nhân lực và học bổng trong các lĩnh vực then chốt.
Tại tọa đàm, đại diện từ HYBE
trong lĩnh vực âm nhạc, Krafton trong lĩnh vực game và phần mềm, Carriesoft
trong lĩnh vực nội dung giải trí cho trẻ em và gia đình (Hàn Quốc) và BHD,
DatViet VAC Group Holdings, YeaH1… (Việt Nam) chia sẻ mô hình kết hợp đồng sản
xuất với đối tác Hàn Quốc để đào tạo, trình làng thế hệ nghệ sỹ mới toàn năng với
kỳ vọng đưa làn sóng Việt lan toả ra quốc tế.
Bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch YeaH1, cho rằng để tạo ra một làn
sóng văn hóa mạnh mẽ như “Hàn Lưu” (Hallyu) thì sự hỗ trợ từ Chính phủ và sự hợp
tác – liên minh giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia chắc chắn sẽ là những trợ
lực quan trọng.
Trên cơ sở đó, YeaH1 đề nghị, cần đào tạo nhân lực chất lượng
cao; Chuyển giao công nghệ sản xuất; Hợp tác sản xuất và phân phối nội
dung. "Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay này, ngành công nghiệp văn hóa
Việt Nam sẽ vươn mình mạnh mẽ, tạo ra những giá trị bền vững và trở thành động
lực phát triển kinh tế cho cả hai quốc gia," bà Lê Phương Thảo phát biểu.
Kết thúc Tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tin tưởng các thỏa thuận và định hướng hợp tác
đạt được sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án thiết thực, góp
phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa giá trị văn
hóa Việt Nam – Hàn Quốc ra khu vực và thế giới. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo
điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các sáng kiến, đồng thời khuyến
khích cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo tích cực tham gia, nhằm
đưa công nghiệp văn hóa trở thành cầu nối bền chặt giữa hai nước.
Trong khuôn khổ sự kiện, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, đã diễn ra lễ trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty VTC và T3 Entertainment, và Thỏa thuận hợp tác dự án phim "Saigon Oppa" giữa Công ty BHD, Film Line và Web TV Asia...
