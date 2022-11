Giá vàng tăng bùng nổ gần 3% sau báo cáo lạm phát Mỹ, đồng USD rớt giá chóng mặt

Giá vàng thế giới tăng chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (10/11) sau khi số liệu thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát ở nước này giảm mạnh hơn dự báo. Đồng USD có phiên giảm mạnh nhất 13 năm vì giới đầu tư cho rằng sắp đến lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ.

Trong nước, giá vàng miếng sáng nay (11/11) tăng dè dặt, khiến chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới tiếp tục giảm mạnh.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 49 USD/oz, tương đương tăng gần 2,9%, chốt ở 1.756,7 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco. Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 7,7 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, còn 1.749 USD/oz.

Đây là vùng giá cao nhất của vàng thế giới kể từ trung tuần tháng 9. Lạm phát thấp hơn dự báo dẫn tới kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm tốc độ tăng hoặc thậm chí dừng tăng lãi suất. Kỳ vọng này khiến đồng USD tụt giá. Vàng là tài sản vừa không mang lãi suất, vừa được định giá bằng đồng USD, nên giá vàng đã hưởng lợi kép từ những diễn biến này.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy CPI tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cả năm thấp nhất của CPI kể từ đầu năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,2% ghi nhận trong tháng 9, đồng thời thấp hơn so với mức dự báo tăng 0,6% và 7,9% mà giới chuyên gia đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Nếu không tính hai mặt hàng có biến động lớn là thực phẩm và năng lượng, CPI lõi chỉ tăng 0,3% trong tháng và tăng 6,3% trong vòng 1 năm, cũng thấp hơn so với dự báo.

Đồng USD có phiên giảm hơn 2%, mạnh nhất kể từ năm 2009, so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác. Sáng nay, chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 108,4 điểm, thấp nhất gần 2 tháng, từ mức 110,3 điểm vào sáng hôm qua. Trong quý 3 vừa rồi, có lúc chỉ số này tăng lên vùng 115 điểm, cao nhất kể từ năm 2002.

Ngoài ra, giá vàng còn được tiếp sức bởi sự tụt dốc của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sau khi số liệu lạm phát được công bố. Thời gian qua, cùng với các đợt nâng lãi suất của Fed và xu hướng tăng giá mạnh của đồng USD, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vượt 4% từ mức 1,5% vào đầu năm cũng là một nguồn áp lực giảm giá lớn đối với vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lao dốc mạnh sau báo cáo CPI, với lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm sụt 30 điểm cơ bản, về 3,81%, thấp nhất 1 tháng, từ mức hơn 4,1% trước đó. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm 30 điểm cơ bản, còn 4,32%.

Diễn biến giá vàng thế giới 3 tháng qua. Đơn vị: USD/oz.

“Khi chứng kiến lạm phát bắt đầu giảm xuống, thị trường kỳ vọng rằng Fed sắp giảm bớt tốc độ tăng lãi suất. Áp lực mất giá đối với vàng tỏng mấy tháng qua đã được giải toả, và vàng có cơ hội để tăng lên cao hơn”, Giám đốc David Meger của High Ridge Futures nhận định với hãng tin CNBC.

Thị trường lãi suất tương lai ở Phố Wall hiện dự báo khả năng 72% Fed nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12. Trước khi báo cáo lạm phát được công bố, khả năng Fed nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm hoặc 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới là 50-50.

“Một báo cáo lạm phát dịu đi đã khiến thị trường tin tưởng rằng Fed giờ đây có thể chuyển sang bước nhảy lãi suất 0,5 điểm phần trăm, và thậm chí hoàn tất việc thắt chặt trong cuộc họp tháng 3”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định. “Giá vàng đang bứt phá và có thể tăng vững lên mức 1.800 USD/oz nếu đồng USD còn suy yếu”.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng vàng trong phiên ngày thứ Năm, bổ sung 3,2 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 911,6 tấn vàng.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng phổ biến 200.000 đồng/lượng.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 150.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá mua vào là 52,65 triệu đồng/lượng và bán ra là 53,55 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 400.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,6 triệu đồng/lượng và 67,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 24.720 đồng (mua vào) và 24.870 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Với tỷ giá USD bán ra như trên, giá vàng thế giới quy đổi hiện tương đương 52,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ 15,2 triệu đồng/lượng. Vào đầu tuần này, chênh giá vàng trong nước-thế giới còn ở mức hơn 18 triệu đồng/lượng.