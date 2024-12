Giá vàng tăng tốc sau khi có tin Trung Quốc mua trở lại

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (9/12) trong trạng thái tăng khá mạnh, sau khi có tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã quay trở lại mua vàng sau một thời gian “án binh bất động”. Tuần này, giá vàng thế giới còn có thể bị chi phối bởi các báo cáo lạm phát của Mỹ.

Lúc gần 9h sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 12 USD/oz so với mức chốt tuần trước tại thị trường New York, tương đương tăng 0,46%, giao dịch ở mức 2.645,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 81,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng thứ Bảy.

Đầu giờ sáng, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.127 đồng (mua vào) và 25.460 đồng (bán ra).

Giới đầu tư vàng tại châu Á bước sang tuần mới với một thông tin khả quan. Hôm thứ Bảy, PBOC công bố dữ liệu cho thấy cơ quan này đã mua ròng vàng trở lại trong tháng 11 vừa qua, sau 6 tháng liên tiếp không mua ròng. Theo đó, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc tăng thêm 160.000 ounce trong tháng 11, đạt 72,96 triệu ounce.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc cũng bất ngờ tăng trong tháng 11, bất chấp đồng nhân dân tệ suy yếu so với đồng USD do mối lo về việc chính quyền Trump 2.0 sẽ mạnh tay áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Tăng 4,8 tỷ USD, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3.266 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 11.

Mùa hè năm nay, tin Trung Quốc tạm dừng mua ròng vàng sau 18 tháng mua ròng liên tiếp đã khiến giá vàng lao dốc chóng mặt. Bởi vậy, tin Trung Quốc quay trở lại mua vàng là một yếu tố hỗ trợ tích cực đối với giá kim loại quý này, trong bối cảnh giá vàng đang loay hoay tìm xu hướng giữa những yếu tố tác động trái chiều.

Nhu cầu tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa dự trữ khỏi USD là một động lực cho xu hướng tăng giá của vàng trong năm nay.

Giá vàng gần đây giằng co trong phạm vi 2.600-2.700 USD/oz do không có yếu tố tác động nào đủ mạnh để xác định một xu hướng rõ rệt. Giới phân tích cho rằng vàng đang chờ đợi một chất xúc tác khác mới để xác định bước đi tiếp theo, và chất xúc tác đó có thể là các báo cáo lạm phát của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ vào hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy thị trường việc làm của nước này vẫn đứng vững dù tốc độ tăng trưởng chậm lại. Giới chuyên gia cho rằng dữ liệu việc làm này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng. Tuy nhiên, với nền kinh tế Mỹ duy trì nhịp tăng trưởng và lạm phát còn cao hơn mục tiêu, nhiều khả năng Fed sẽ giảm lãi suất chậm lại trong năm 2025 và điều này có thể không có lợi cho giá vàng.

“Fed có thể sẽ giảm bớt tốc độ hạ lãi suất trong năm 2025. Sau quyết định hạ lãi suất tháng 12, ngân hàng trung ương này có thể sẽ chuyển sang cắt giảm lãi suất theo quý, với các đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 3 và tháng 6. Nếu chính quyền mới của Mỹ ban hành các chính sách gây hiệu ứng lạm phát tăng, Fed có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm sau”, ông Bill Adams - nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Comerica - nhận định với trang Kitco News.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần này, hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng nhất đối với thị trường vàng là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 11, dự kiến công bố lần lượt vào các ngày thứ Tư và thứ Năm. Nếu các số liệu được đưa ra “nóng” hơn dự báo, giá vàng có thể sẽ gặp bất lợi vì lạm phát cao dai dẳng sẽ cản trở tiến trình giảm lãi suất của Fed, và ngược lại.

Giám đốc phụ trách mảng hợp đồng tương lai và ngoại hối tại công ty Tastylive, ông Christopher Vecchio, lưu ý rằng rủi ro giảm giá vàng ngày càng tăng trong thời gian tới do vị thế đầu cơ vẫn ở mức cao. “Giá vàng càng duy trì lâu trạng thái tích lũy thì các nhà giao dịch đầu cơ càng có khả năng tiến hành hiện thực hóa lợi nhuận. Giá vàng đã tăng nhiều nên lợi nhuận khá hấp dẫn”, ông nói.

Ông Vecchio cũng cho rằng để có một đợt tăng mới, giá vàng cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức 2.725 USD/oz.

Lạc quan hơn, nhà phân tích kim loại quý độc lập Jesse Colombo cho rằng vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng giá đã được thiết lập. Theo ông Colombo, việc giá vàng bùng nổ chỉ là vấn đề thời gian và giá vàng phải giảm dưới 2.500 USD/oz thì đợt tăng giá mạnh từ đầu năm tới nay mới có nguy cơ bị đảo ngược.

“Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức đồng nghĩa sự hỗ trợ vững chắc cho giá vàng, vì vậy tôi không kỳ vọng giá vàng sẽ không trượt dài mãi. Một điều chỉnh của giá vàng không phải là tín hiệu xấu, vì giá điều chỉnh sẽ cho phép các nhà đầu tư mua thêm vàng”, ông nói.