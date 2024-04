Giá vàng thế giới vượt 2.300 USD/oz, vàng nhẫn trong nước vượt 72 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới khi vượt qua mốc then chốt 2.300 USD/oz, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và bất chấp áp lực giảm đến từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Trong nước sáng nay (4/4), giá vàng miếng chững ở vùng 81,5 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn lập đỉnh mới trên 72 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện không thay đổi.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 71 triệu đồng/lượng và 72,3 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 1,5 triệu đồng/lượng và 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn 999,9 Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 71,12 triệu đồng/lượng và 72,32 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 79,7 triệu đồng/lượng và 81,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 999,9 SJC có giá 70,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 72,05-72,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.300,7 USD/oz, không thay đổi so với giá đóng cửa phiên đêm qua tại New York - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương 69,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trong vòng hai ngày trở lại đây, giá vàng nhẫn đã tăng gần 2,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới quy đổi tăng 2 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Phiên ngày thứ Tư tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng gần 20 USD/oz, tương đương tăng gần 0,9%, chốt ở mức 2.300,7 USD/oz.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang vẫn đang là một yếu tố quan trọng thúc vàng tăng giá. Ukraine tiếp tục chiến dịch dùng thiết bị bay không người lái tấn công vào hạ tầng dầu khí của Nga. Tại Trung Đông, Iran đã thề sẽ trả đũa Israel sau khi cáo buộc tấn công nước này không kích lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria khiến 7 sỹ quan của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingEconomics.

Lực mua phòng ngừa rủi ro giúp vàng chống chọi với triển vọng bất lợi về lãi suất.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC ngày 3/4, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, nói ông nhận thấy Fed sẽ chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay và đợt giảm duy nhất đó sẽ diễn ra trong quý 4. Tiếp đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói Fed cần có thêm bằng chứng về sự giảm lạm phát trước khi bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cùng ngày, báo cáo hàng tháng của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm mới trong khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 3. Đây là một dữ liệu nữa cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế.

Phản ánh mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, mối lo về sự dai dẳng của lạm phát còn gia tăng khi giá dầu thô tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10.

Về cuộc họp tháng 5 của Fed, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 99% lãi suất không thay đổi - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME vào cuối ngày thứ Tư. Công cụ này cũng cho thấy khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6 đang ở mức hơn 62%, giảm nhiều từ mức trên 70% cách đây 1 tuần.

Theo nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York, các nhà đầu cơ vàng giá lên đã thành công trong việc đẩy vàng qua mốc 2.300 USD/oz và với đà tăng mạnh như vậy của giá vàng, nhiều nhà đầu tư mới sẽ nhảy vào thị trường. Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 11%.

Dữ liệu kinh tế Mỹ có thể ảnh hưởng nhiều đến giá vàng trong tuần này là báo cáo việc làm tháng 3 dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. Tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một dữ liệu lạm phát quan trọng - của tháng 3.

Hiện tại, một bộ phận các nhà đầu tư và nhà phân tích vẫn chưa từ bỏ kỳ vọng Fed giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. “Khả năng cắt giảm lãi suất như vậy vẫn còn, dù dữ liệu kinh tế đang mạnh. Năm nay là một năm bầu cử nên tôi không cho là Fed muốn phải chịu trách nhiệm vì sự sụt giảm của thị trường”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của công ty RJO Futures nhận định.

Đồng USD trên thị trường quốc tế giảm giá trong phiên ngày thứ Tư, với chỉ số Dollar Index hạ về mức 104,2 điểm, từ mức 104,8 điểm của phiên trước.

Trong nước, Vietcombank lúc gần 10h trưa nay báo giá USD ở mức 24.770 đồng (mua vào) và 25.140 đồng (bán ra), tăng 60 đồng ở mỗi đầu giá so với cùng thời điểm sáng qua.