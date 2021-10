Hoian d’Or: Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa

Giờ đây, du khách đến với Hội An không chỉ được trải nghiệm những sắc màu văn hóa đa dạng mà còn có thể biến những kỳ nghỉ của mình thành dịp để nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần. Hoian d’Or chính là nơi viết tiếp huyền sử ngọc ngà của miền đất di sản.

VỊ TRÍ VÀNG - KHỞI NGÀN TÀI LỘC

Nằm trọn vẹn trên không gian rộng gần 25ha của đảo Cồn Bắp, giữa dòng sông Thu Bồn - biểu tượng bình yên giữa lòng thành phố Hội An, Hoian d’Or chỉ cách phố cổ 800m.

Hoian d’Or được quy hoạch trên tổng diện tích 24,5ha, với phía Bắc giáp lạch nước tự nhiên và khu dân cư hiện trạng, các mặt còn lại được bao quanh bởi dòng sông Thu Bồn. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.330 tỉ đồng. Dự án có mật độ xây dựng 19,12% gồm: 202 căn shophouse, 52 căn villa, 2 tòa hotel 5 sao, 230 phòng condotel, 192 phòng Boutique 3 sao.

Với lợi thế nằm giữa thành phố Hội An, từ Hoian d’Or, bạn có thể dễ dàng đến với phố cổ Hội An cũng như các điểm du lịch nổi tiếng khác như đảo Ký ức Hội An, làng rau Trà Quế, bãi biển Cửa Đại, bãi biển An Bàng, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu… Không những thế, Hoian d’Or còn là vùng đất lợi thuỷ, lợi bộ, dễ phát triển đa dạng các loại hình du lịch nhờ vào vị thế của một hòn đảo lớn đất phù sa màu mỡ, bốn bề là sông nước của dòng Thu Bồn bồi đắp quanh năm.

KHÔNG GIAN VĂN HÓA HOIAN d’Or

Xác định rõ sứ mệnh trở thành một điểm đến văn hoá mới tại vùng đất di sản, Hoian d’Or được đầu tư bài bản và tâm huyết để trở thành một không gian đậm giá trị văn hoá, góp phần tôn tạo và bồi đắp nền văn hoá truyền thống hàng chục thế kỷ của Hội An. Chính vì điều đó, bạn sẽ thấy một Hội An quen mà lạ trong từng chi tiết kiến trúc của Hoian d’Or với những mái ngói nâu vừa truyền thống, vừa hiện đại và sang trọng. Những dãy nhà phố Maison de ville cũng được kế thừa cấu trúc đô thị Hội An, phân khu shophouse hình thành ba trục không gian chính, với mỗi trục mang một tính chất đặc trưng: trục Văn hóa, trục Thương mại, trục Sinh thái.

Điểm nổi bật của Hoian d’Or chính là khu vực không gian văn hoá rộng hơn 11.000m2 do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế. Công trình bao gồm các không gian văn hóa đa dạng, nổi bật là không gian văn hóa Trịnh Công Sơn trưng bày những tác phẩm âm nhạc, hình ảnh, bản thảo gốc của cố nhạc sỹ lần đầu tiên được đến với công chúng Việt Nam; không gian trưng bày gốm Chu Đậu với hàng nghìn hiện vật gốm Chu Đậu nổi tiếng được khai thác từ biển Cửa Đại. Ngoài ra, còn có không gian nhạc cụ của 54 dân tộc Việt Nam, trưng bày ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long - người có gần 30 năm gắn bó với Hội An, nhà sách, café tranh ảnh lịch sử, sân khấu biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc ngoài trời...

Đến với Hoian d’Or, du khách còn có thể thưởng thức những hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như múa rối nước, các lễ hội truyền thống cũng sẽ được tái hiện tại sân khấu thương cảng Hoian d’Or và khu vực Quảng trường Cộng hưởng.

TRẢI NGHIỆM DU LỊCH SINH THÁI

Không chỉ là một điểm đến văn hoá, Hoian d’Or còn là hành trình trải nghiệm du lịch sinh thái mới lạ, kết hợp với du lịch nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ. Tại đây, sự kết hợp hoàn hảo giữa đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan sinh thái Eden và bậc thầy KTS Võ Trọng Nghĩa đem lại những giá trị thư giãn và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Dự án dành tới hơn 5ha diện tích để dành cho không gian du lịch sinh thái, nông nghiệp. Nếu đi cùng gia đình, bạn đừng quên khám phá Đảo Dế mèn phiêu lưu ký để tìm hiểu, khám phá hành trình đầy thú vị của chú Dế mèn bước ra từ câu chuyện của nhà văn Tô Hoài. Tản bộ trên cây cầu ngắm cảnh trên không, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ miền đảo giữa bốn bề sông nước và khung cảnh thiên nhiên trong lành chắc chắn sẽ là món quà đáng giá cho chuyến đi. Kết cấu “đảo trong lòng đảo” mang đến những hành trình trải nghiệm đầy thú vị.

Với cấu trúc “đảo trong lòng đảo”, không gian sinh thái và nông nghiệp của Hoian d’Or mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Đảo dịch vụ với những công trình xanh độc đáo như Trà Đạo (thương hiệu Đôi dép không thể thiếu nhau); Nhà hàng chay - Café do KTS Võ Trọng Nghĩa thiết kế chính là nơi lý tưởng để du khách và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn khi được cùng nhau thưởng thức những món ăn thượng hạng từ nguyên liệu organic tươi xanh được hái ngay tận vườn.

Đừng quên dành tặng bản thân những liệu trình thư giãn tại Đảo spa và chăm sóc sức khoẻ nằm kế cận hồ hoa súng độc đáo với những chòi spa riêng biệt, đặc quyền. Đây cũng là một công trình do KTS Võ Trọng Nghĩa - vị kiến trúc sư tài năng với những triết lý đưa “thiền” vào từng hơi thở kiến trúc của mình.

Bên cạnh đó, những khu vực bể bơi thuỷ sinh, bến du thuyền sang trọng, nhà hàng đặc sản ven sông, trung tâm thương mại và hội nghị, chòi ngắm cảnh trên cao hay các khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời… sẽ mang đến không gian trải nghiệm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng như gia đình, công ty, hội nhóm. Hoian d’Or chính là không gian tiếp nối những giá trị văn hoá của Hội An, vừa mở rộng, bồi đắp những trải nghiệm mới, làm phong phú thêm cho đời sống văn hoá, du lịch một cách bền vững trên miền di sản.

* Thông tin chi tiết:

Tổng quan dự án Hoian d’Or : Quy mô: 24.48ha; Mật độ xây dựng: 19.12%; Chiều cao tầng tối đa: 13.5m.

Cơ cấu sản phẩm: Shophouse; Villa; Hotel 5 star standard; Hotel 5 star Luxury; Condotel; Boutique hotel 3 star; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp; Đơn vị phát triển dự án: BCG Land & VNGroup.

Đơn vị phát triển dự án đơn vị thiết kế tổng thể: Huni Architects (Pháp).

Đơn vị thiết kế không gian văn hóa: 1+1>2 (KTS Hoàng Thúc Hào).

Đơn vị thiết kế công trình biểu tượng (Nhà hàng, Cafe, Spa): Võ Trọng Nghĩa (KTS Võ Trọng Nghĩa).

Đơn vị thiết kế cảnh quan: Eden Landscape.

Tổng thầu: Tracodi.

Tư vấn giám sát: Artelia.

Đơn vị phân phối chính thức:

DKRA Việt Nam; Hotline: 0919 790 088.

Gland; Hotline: 0963 106 969.

Đất Xanh Miền Bắc; Hotline: 094 66 18 008.

Tân Long Land; Hotline: 0987 745 745.

Vietnam Groove; Hotline: 0909 318 336.