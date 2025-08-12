Easy Pay kết hợp Tài khoản Ưu tiên Dragon - Bài toán tài chính tối ưu cho chủ nhân Izumi Canaria

Giữa nhịp sống năng động, nhiều gia đình mong muốn nâng cấp không gian sống nhưng vẫn cần một bài toán tài chính nhẹ nhàng. Tại Izumi Canaria, sự kết hợp giữa Easy Pay và Tài khoản Ưu tiên Dragon mang đến giải pháp kép: Vừa giúp gia chủ sở hữu tổ ấm chất lượng, vừa đảm bảo tính an toàn và linh hoạt cho dòng tiền.

Đây không chỉ là cơ hội an cư, mà còn là bước đi đón đầu giá trị bền vững tại khu Đông TP.HCM.

Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TP.HCM, các nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển đến các đô thị vệ tinh lân cận – nơi có lợi thế về hạ tầng và không gian sống.

NÂNG CẤP TỔ ẤM, BỒI ĐẮP GIÁ TRỊ THỊNH VƯỢNG

Theo Batdongsan, chỉ 11% nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM có giá dưới 10 tỷ, trong khi hơn 70% nhu cầu lại tập trung ở phân khúc này. Ngược lại, nhà trên 30 tỷ đồng chiếm hơn 1/3 nguồn cung nhưng chỉ đáp ứng chưa tới 10% nhu cầu thực.

Anh Trần Minh Khoa, công tác trong lĩnh vực hàng không tại TP.HCM với hơn 15 năm kinh nghiệm, đang có kế hoạch chuyển về khu Đông để thuận tiện cho công việc khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.

“Tôi cần một nơi sống chất lượng để nghỉ ngơi sau mỗi chuyến bay dài, nhưng vẫn đủ gần sân bay để đảm bảo hiệu quả công việc. Và Izumi Canaria đáp ứng cả hai tiêu chí đó”, anh Khoa chia sẻ.

Izumi Canaria mở ra một chuẩn mực sống mới - nơi chất lượng sống hòa quyện cùng thiên nhiên, giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên tổ ấm.

Sở hữu doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, anh Nguyễn Nam Hùng cũng đã sớm nhận ra tiềm năng phát triển khi sân bay Long Thành dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay.

“Đối với các dự án, tôi luôn lựa chọn mua ở giai đoạn đầu tiên. Tôi đã sở hữu Izumi City – phân khu đầu tiên để tiện cho việc vận hành công ty và tận hưởng cuộc sống riêng. Với Izumi Canaria, tôi thấy vị trí, thiên nhiên, chính sách đều ưu đãi hơn rất nhiều”, anh Hùng chia sẻ.

Theo đó, Izumi Canaria có chương trình Easy Pay giúp người mua vừa sở hữu nhà, vừa có dòng tiền xoay vòng cho kinh doanh. Được ân hạn 2 năm lãi suất cũng là một lợi thế lớn. Hơn nữa, với chương trình Tài khoản Ưu tiên Dragon từ OCB Bank, chỉ cần tạo tài khoản tiết kiệm là vừa có thể hưởng lãi suất, vừa có thể giữ chỗ căn đẹp tại Izumi Canaria. Khi dự án mở bán, nếu không có nhu cầu nữa, người mua có thể rút tiền và hưởng lãi suất bất cứ lúc nào.

Gia đình chị Châu Thị Kim Hiền và anh Nguyễn Huy Hải từng sống tại trung tâm TP.HCM trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhu cầu về không gian rộng hơn cho gia đình và môi trường sống trong lành, đủ đầy tiện ích, gần gũi thiên nhiên đã khiến anh chị quyết định chuyển về đô thị tích hợp Izumi City.

“Chủ đầu tư Nam Long có nhiều chính sách để cho khách hàng sở hữu nhà cùng quy hoạch tích hợp đủ tiện ích cho cả gia đình cũng chính là lý do gia đình mình chọn về Izumi City an cư”, chị Kim Hiền cho biết.

Với Easy Pay, gia chủ có thể sở hữu một căn nhà phố vườn khu compound 9 tỷ đồng khi chỉ cần thanh toán 30% - tương đương 2,7 tỷ đồng trong vòng 24 tháng, nhận nhà trong vòng 12-18 tháng. Đặc biệt, từ năm thứ 3 trở đi, mỗi tháng chỉ thanh toán khoảng 49 triệu, sẽ không tạo áp lực về dòng tiền cho nhà đầu tư.

Izumi City là lựa chọn của nhiều gia đình lựa chọn để nâng cao chất lượng tổ ấm.

LINH HOẠT DÒNG TIỀN VÀ TỐI ĐA QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

Theo một số chuyên gia đầu ngành, thực tế hiện nay có nhiều dự án đang hỗ trợ khách hàng sở hữu nhà với đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên người mua nhà hiện cần lưu ý cần 3 điều kiện quan trọng khi chọn sở hữu: Chủ đầu tư uy tín, có cam kết rõ ràng về tiến độ và chất lượng; Pháp lý dự án đầy đủ, minh bạch từng bước và mức lãi suất ưu đãi cố định cũng như chính sách trả gốc của ngân hàng đồng hành để không bị áp lực về dòng tiền trong dài hạn.

Chia sẻ về bài toán tài chính dành tặng khách hàng mua nhà tại các dự án của Nam Long, ông Ng Joo Tong, Giám đốc điều hành Nam Long Land cho biết: “Nam Long đồng hành cùng các ngân hàng uy tín hàng đầu triển khai chương trình Easy Pay nhằm mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, dễ tiếp cận cho người có thu nhập ổn định, giúp khách hàng, đặc biệt là người mua có nhu cầu ở thực sớm hiện thực hóa tổ ấm an cư mà không áp lực quá lớn về tài chính”.

Chính sách thanh toán ưu việt luôn là yếu tối hàng đầu được người mua nhà quan tâm.

Đặc biệt, chủ nhân Izumi Canaria còn được tham gia chương trình “Tài khoản Ưu tiên Dragon” (Dragon Priority Account) do OCB đồng hành cùng Nam Long thiết kế. Theo đó, thay vì khách hàng phải chuẩn bị toàn bộ nguồn vốn trước khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng có thể gửi tiết kiệm từ sớm để sinh lời hấp dẫn, đồng thời vẫn được hưởng những quyền lợi ưu tiên tại thời điểm dự án mở bán chính thức. Linh hoạt và an toàn, khách hàng có thể rút toàn bộ tiền gốc và lãi bất cứ lúc nào nếu thay đổi kế hoạch và vẫn nhận được quyền lợi tài chính đã tích lũy.

Sự kết hợp giữa Easy Pay và Tài khoản Ưu tiên Dragon mang đến giải pháp tài chính kép, giúp người mua có thu nhập ổn định dễ dàng nâng cấp không gian sống, đồng thời mở ra cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại Izumi Canaria.

