Hàng nghìn m2 đất bị chuyển nhượng trái phép ở Hà Nội

Một số lãnh đạo huyện Sóc Sơn – cũ đã ký xác nhận, chứng thực vào hồ sơ cho các hộ dân mua bán, chuyển nhượng đất trái pháp luật, với tổng diện tích là 445.254,75m2…

Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1962), Dương Đức Vượng (SN 1965) - là cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn – cũ); Đỗ Văn Ba (SN 1984, cán bộ địa chính); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1956, phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí -cũ) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Năm 2019, Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3/2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Vụ việc được chuyển sang công an để xử lý theo pháp luật. Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 10 năm, từ năm 2008-2018, các hộ dân đã chuyển quyền sử dụng đất tại xã Minh Trí và xã Minh Phú khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn; không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

Các hành vi để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Hai ông này bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích đất là 445.254,75m2.

Cụ thể, sai phạm của ông An diễn ra từ ngày 20/6/2008 đến 22/3/2018. Ông An ký chứng thực, xác nhận đối với 75 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển nhượng là 246.782,75m2.

Trong đó có 40 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển nhượng 174.294,15m2 thuộc quy hoạch đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, người nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ; 35 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển nhượng 72.488,6m2 mà người sử dụng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tương tự, ông Vượng ký chứng thực, xác nhận đối với 39 hồ sơ, tổng diện tích đất chuyển nhượng là 198.472m2.

Cáo trạng thể hiện, cán bộ địa chính Đỗ Văn Ba ký xác nhận trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; tham mưu, trình lãnh đạo UBND xã ký chứng thực, xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 79 hồ sơ.

Còn Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí ký xác nhận vào Đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất ở + vườn liền kề và chuyển giao tài sản trên đất với 21 đơn.

Trong vụ án này, ông Tạ Văn Viễn (SN 1968) là Chủ tịch UBND xã Minh Trí nhiệm kỳ 2011 – 2016 có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chuyển quyền sử dụng 17.306,8 m2 đất trái quy định của pháp luật cho 11 hộ dân, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sai phạm của ông Viễn xảy ra từ năm 2013, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngoài ra, ông Viễn còn thiếu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý; song công an xác định, các thửa đất trên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được đăng ký biến động, chưa xác lập quyền sử hữu cho các hộ dân. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tương tự, một số lãnh đạo UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũng xác định có sai phạm trong việc xác nhận, chứng thực 21 hồ sơ, cho phép chuyển quyền sử dụng đất trái quy định. Nhưng do sai phạm xảy ra từ năm 2014, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc các cá nhân, hộ gia đình mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về đất, đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ là không đúng quy định tại Điều 12 Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội rà soát, thanh kiểm tra để xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng phòng hộ vi phạm pháp luật trong việc sử dụng đất tại địa bàn huyện.

Tại tòa, một số người mua đất Sóc Sơn cho hay, khi mua đất họ không mất chi phí gì cho xã và họ mong cơ quan chức năng bóc tách giữa đất rừng và đất ở để những người mua đất không bị ảnh hưởng quyền lợi.

Tòa án nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án vào ngày 16/8.