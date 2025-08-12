Đặc khu Vân Đồn: Đường băng mới cho nhà đầu tư dài hạn

Trong làn sóng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, Vân Đồn nổi lên như một “tọa độ vàng” mới với tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Quy hoạch theo mô hình đặc khu kinh tế, nền tảng hạ tầng đồng bộ và chiến lược phát triển bài bản đang tạo nên một vùng đất lý tưởng cho các nhà đầu tư trung - dài hạn tìm kiếm giá trị thực và tính bền vững...

Không ồn ào như những cơn sốt đất ngắn hạn, Vân Đồn theo đuổi một lộ trình phát triển khác biệt - bền vững, có chiều sâu và được “thiết kế” từ sớm trên nền tảng quy hoạch đặc khu kinh tế. Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, vùng đất này đang bước vào giai đoạn hiện thực hóa tầm nhìn, với những công trình hạ tầng quy mô lớn lần lượt hoàn thiện và đi vào vận hành.

TỪ TẦM NHÌN ĐẶC KHU ĐẾN BƯỚC CHUYỂN CHIẾN LƯỢC

Sóng đầu tư tỷ đô đang dồn về Vân Đồn, tạo nên cú huých mang tính định hình cho tương lai của vùng đất này, với hàng loạt các chủ trương đầu tư chiến lược như: Tuyến đường ven biển Cái Rồng dài 5,32 km, vốn đầu tư 2.662 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành “trục sinh thái ven biển” kết nối toàn bộ các dự án nghỉ dưỡng, dịch vụ dọc theo tuyến bờ biển trung tâm; Mở rộng đường 334 từ sân golf Ao Tiên đến công viên khu phức hợp Vân Đồn, quy mô 6 làn xe và tổng vốn điều chỉnh lên đến 2.190 tỷ đồng - là mạch xương sống kết nối giao thông trọng yếu trong đặc khu.

Đặc biệt, siêu dự án phức hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, được Thủ tướng phê duyệt ngày 27/6/2025, là dự án lớn nhất đến nay tại Vân Đồn, với quy mô lên đến gần 2 tỷ USD - mở đường cho mô hình casino dành cho người Việt và trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế. Cùng với đó là hàng loạt dự án chiến lược như sân golf tỷ đô, bến du thuyền quốc tế... đang góp phần tái định vị Vân Đồn thành một điểm đến đa năng: du lịch - logistics - thương mại.

Quan trọng hơn, cơ chế đặc khu giúp Vân Đồn có thêm quyền tự chủ trong việc thu hút đầu tư, huy động vốn và triển khai các chính sách ưu đãi vượt trội: miễn giảm thuế, thủ tục hành chính tinh gọn, mô hình “một cửa” linh hoạt… Đây chính là nền móng thể chế giúp gia tăng tốc độ phát triển thực chất, thay vì dựa vào kỳ vọng ngắn hạn.

“Vân Đồn có lợi thế để trở thành nơi thử nghiệm các mô hình phát triển đột phá - giống như vai trò của Thâm Quyến đối với Trung Quốc hay Dubai trong vùng Trung Đông,” một chuyên gia kinh tế nhận định.

Một trong những lợi thế then chốt của Vân Đồn là quỹ đất ven biển còn rộng lớn, pháp lý rõ ràng và quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu – điều ngày càng trở nên khan hiếm tại nhiều điểm đến nghỉ dưỡng lâu đời. Trong khi một số thị trường truyền thống đang dần đối mặt với áp lực hạ tầng và giới hạn quỹ đất, thì Vân Đồn vẫn sở hữu dư địa phát triển lớn và khả năng quy hoạch bài bản theo định hướng dài hạn, kết hợp với sự chủ động cao từ chính quyền địa phương trong việc tạo hành lang đầu tư minh bạch, thông suốt. Những yếu tố này đang trở thành "bộ lọc" các nhà đầu tư – những người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn gắn với tiềm năng tăng trưởng bền vững.

ĐẶC KHU VÂN ĐỒN - NƠI BẮT ĐẦU CỦA GIẤC MƠ DÀI HẠN

Một điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ bất động sản Vân Đồn là Grand Oceania – phân khu biệt thự biển cao cấp thuộc Tổ hợp dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Tọa lạc bên bờ Vịnh Bái Tử Long – một trong những vịnh biển nguyên sơ và thơ mộng nhất Đông Nam Á, Grand Oceania được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp thể thao biển (sport – lifestyle) đang thịnh hành tại các điểm đến hàng đầu thế giới như Hawaii, Maldives, Queensland...

Không đơn thuần là nơi nghỉ dưỡng, Grand Oceania còn mang lại giá trị khai thác ổn định cho nhà đầu tư dài hạn. Theo tính toán, biệt thự biển tại đây có thể cho thuê với doanh thu lên tới 200 triệu đồng/ tháng trong mùa cao điểm – một con số hấp dẫn trong bối cảnh du lịch Vân Đồn đang hồi phục mạnh.

Với mức đầu tư chỉ từ 9 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu biệt thự biển chỉ vài bước chân là chạm sóng, tầm nhìn bao trọn Vịnh Bái Tử Long – điều vốn cực kỳ khan hiếm tại các thị trường nghỉ dưỡng đã phát triển.

Grand Oceania là một phần trong hệ sinh thái tích hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City gồm bến du thuyền cao cấp, khách sạn 5 sao, phố thương mại sôi động, công viên chủ đề và chuỗi tiện ích đa dạng phục vụ cả du lịch nghỉ dưỡng, giải trí lẫn đầu tư. Chính mô hình đô thị đa năng, vận hành bốn mùa này đang góp phần tạo ra cú hích tăng trưởng mới cho toàn khu vực Vân Đồn – từ sức hút du khách đến khả năng khai thác kinh tế quanh năm.

Sự xuất hiện của các “đại bàng” bất động sản như CEO Group, Sun Group, HDmon… cho thấy đặc khu Vân Đồn không còn là thị trường tiềm năng trong tương lai, mà đang là thực tế đang chuyển động. Những chủ đầu tư lớn mang theo không chỉ vốn đầu tư mà cả tư duy quy hoạch, thiết kế và vận hành theo chuẩn quốc tế – yếu tố tiên quyết để hình thành nên những điểm đến chất lượng, bền vững.

Trong khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cả nước đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, Vân Đồn – với quy hoạch đặc khu đã sẵn có, hệ thống hạ tầng hoàn thiện và chính sách thu hút đầu tư rõ ràng - chính là “đường băng” mới cho những nhà đầu tư kiên định, sở hữu tầm nhìn dài hạn.