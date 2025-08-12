Nút giao thông 1.570 tỷ đồng: Khai thông “huyết mạch” bất động sản Đông Nam Đà Nẵng

Dự án cụm nút giao thông CMT8 - Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân với tổng mức đầu tư 1.570 tỷ đồng không chỉ giúp giải tỏa áp lực giao thông phía Nam Đà Nẵng, mà còn mở ra cơ hội thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường bất động sản khu Đông Nam, nơi có vị trí kết nối thuận lợi, quy hoạch bài bản và những dải đất ven sông được nhà đầu tư khao khát.

HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG NAM

Là một trong những công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2025–2030, cụm nút giao CMT8 – Thăng Long – Lê Thanh Nghị – cầu Hòa Xuân được quy hoạch nhằm giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và tăng khả năng kết nối đến khu vực Đông Nam Đà Nẵng. Dự án giữ nguyên cầu Hòa Xuân cũ, đồng thời xây dựng thêm một cầu mới ở phía hạ lưu để tách dòng xe, kết hợp với hầm chui và hệ thống đường gom nhằm đảm bảo lưu thông xuyên suốt, hạn chế xung đột giao thông và ùn tắc vào giờ cao điểm.

Loạt dự án hạ tầng mới thúc đẩy kết nối, tạo đà bứt phá cho phía Nam Đà Nẵng.

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh tại các khu vực Hòa Xuân, Hòa Quý cũ (nay là phường Hòa Xuân, phường Ngũ Hành Sơn) cùng sự gia tăng phương tiện đã khiến nhiều tuyến đường như Thăng Long, Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Phước Lan, 2 Tháng 9 thường xuyên diễn ra tình trạng quá tải. Việc triển khai cụm nút giao mới được kỳ vọng sẽ giúp phân luồng hiệu quả, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm và các khu đô thị phía Nam, đồng thời kết nối thuận tiện hơn với các vùng lân cận.

Bên cạnh đó, thành phố cũng hình thành Cụm Đổi mới sáng tạo tại phía Nam gắn liền với Khu đô thị đại học Đà Nẵng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công viên phần mềm. Nhờ vậy, dự án hạ tầng này không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ của khu vực.

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN CÁC KHU ĐÔ THỊ LÂN CẬN

Trong số các khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ nút giao mới, khu đô thị Nam Hòa Xuân với các “phân khu” nổi bật nhờ vị trí liền kề và hệ thống hạ tầng nội khu đã hoàn thiện tới 95%. Khác với nhiều khu đô thị còn đang trong giai đoạn quy hoạch, nơi đây đã có đầy đủ đường nhựa, điện nước, cây xanh, cống thoát.

Bên cạnh đó là loạt tiện ích vùng sẵn có như công viên ven sông, hệ thống trường học, Aeon Mall, sân vận động Hòa Xuân, chợ đầu mối và Mega Mall. Đặc biệt, toàn bộ đất nền đều có sổ đỏ từng lô theo quy hoạch 1/500 đất ở đô thị, giúp nhà đầu tư hoặc người mua ở lâu dài yên tâm về pháp lý và khả năng đưa vào khai thác thực tế ngay khi hạ tầng kết nối được nâng cấp.

Khu vực Hòa Xuân hưởng lợi nhờ hạ tầng hoàn thiện và loạt tiện ích sẵn có.

Các Khu đô thị phía Đông Nam, Cụm Đổi mới sáng tạo tại phía Nam gắn liền với Khu đô thị đại học Đà Nẵng,… cũng sẽ hưởng lợi khi thời gian di chuyển đến trung tâm và sân bay được rút ngắn đáng kể. Việc tăng cường kết nối hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, sinh viên tại đây, đồng thời thúc đẩy hoạt động của các tiện ích thương mại, dịch vụ trong khuôn viên dự án.

TÁI ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG NAM ĐÀ NẴNG

Theo DKRA Consulting, sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông và đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch đang tạo lực đẩy rõ rệt cho thị trường bất động sản Đà Nẵng. Các chuyên gia nhận định, với loạt tín hiệu tích cực, bất động sản Đà Nẵng đang dần bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới – bền vững và ổn định hơn, đặc biệt tại các khu vực có quy hoạch rõ ràng, vị trí kết nối thuận tiện và dư địa phát triển rộng mở.

Điển hình là khu vực Đông Nam thành phố - nơi đang ghi nhận sự chuyển động rõ nét trên cả thị trường lẫn mặt bằng giá. Tại các trục đường chính thuộc khu vực Cồn Dầu hay một số vị trí ven sông thuộc đô thị Hòa Xuân, giá đất hiện dao động quanh mức 55–60 triệu đồng/m², vẫn thấp hơn đáng kể so với các khu vực có mức độ hoàn thiện tương đương ở phía Tây. Đồng thời, mức giá này cũng chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng đô thị hóa và nâng cấp hạ tầng đang diễn ra nhanh chóng tại khu vực.

Hòa Xuân tái định vị mạnh mẽ nhờ quỹ đất sạch, pháp lý rõ, vị trí sát trung tâm.

Ở góc độ đầu tư trung - dài hạn, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển đến các khu vực còn dư địa tăng giá, pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín. Việc triển khai cụm nút giao 1.570 tỷ đồng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh hạ tầng Đông Nam. Khi trục giao thông từ sân bay quốc tế - trung tâm thành phố - đến các khu vực như Cồn Dầu, Hòa Xuân, được nối liền mạch, khả năng khai thác, vận hành và sinh lời của các sản phẩm bất động sản tại đây sẽ mở ra dư địa tăng giá rõ nét.

Không dừng lại ở kết nối, cụm hạ tầng còn đóng vai trò hoàn thiện cấu trúc đô thị, góp phần hình thành trục phát triển song song với dòng sông Cổ Cò – hướng mở tự nhiên về phía biển và kết nối Đà Nẵng - Hội An.

Với sự cộng hưởng của nhiều yếu tố - từ quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng, vị trí liền kề trung tâm đến cú hích đầu tư công đúng thời điểm - bất động sản Đông Nam Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tái định vị mạnh mẽ. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô dần thu hẹp và nhu cầu về không gian sống chất lượng ngày càng gia tăng, những khu vực như Cồn Dầu – Hòa Xuân không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là điểm đến chiến lược cho dòng vốn đầu tư dài hạn.