Lựa chọn kịch bản phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất
Thanh Thủy
12/08/2025, 14:19
Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác, việc phân chia hoạt động với sân bay Tân Sơn Nhất cần được nghiên cứu, đánh giá tác động và xây dựng lộ trình chuyển đổi để bảo đảm hiệu quả và tối ưu nguồn lực…
Trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác năm 2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo và xin ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước cùng các hãng hàng không trong và ngoài nước về phương án phân chia khai thác giữa Sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.
ĐỀ XUẤT HAI PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
Theo ACV, Liên danh Incheon Airport (IAC) hiện đang là đơn vị tư vấn công tác quản lý, khai thác sân bay Long Thành đã thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất các phương án phân chia khai thác giữa Sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.
Phương án 1, chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Dự kiến, từ thời điểm Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đưa vào khai thác giai đoạn 1 (năm 2026), phương án tổ chức khai thác được xác định theo hướng: sân bay Tân Sơn Nhất tập trung phục vụ hoàn toàn hoạt động bay nội địa, với sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 29,5 triệu lượt/năm; trong khi toàn bộ hoạt động bay quốc tế sẽ được chuyển giao và khai thác tập trung tại sân bay Long Thành, với sản lượng ước đạt 19,1 triệu lượt hành khách quốc tế/năm.
Đồng thời, sân bay Long Thành cũng sẽ tiếp nhận một phần nhỏ sản lượng nội địa, dự kiến khoảng 1,5 triệu lượt hành khách/năm để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.
Theo phương án này, tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai cảng là Tân Sơn Nhất giữ 95% tổng lưu lượng nội địa, trong khi Long Thành đảm nhận 100% lưu lượng quốc tế, qua đó tạo nền tảng hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại khu vực phía Nam.
Về ưu điểm, phương án này là tập trung hóa hoạt động khai thác quốc tế, tăng hiệu quả vận hành hệ thống và giảm chi phí. Hình thành rõ ràng vị thế của sân bay Long Thành là cảng trung chuyển quốc tế chính. Đồng thời, hạn chế tối đa tình trạng hành khách phải di chuyển giữa hai sân bay, vốn mất thêm tối thiểu 4,5 giờ và tiềm ẩn rủi ro nối chuyến, tránh gây nhầm lẫn cho hành khách về địa điểm bay.
Tuy nhiên, hạn chế của phương án này sẽ khiến hành khách tại TP.HCM đi chuyến bay quốc tế chặng ngắn có thể gặp bất tiện do sân bay Long Thành cách xa trung tâm thành phố hơn so với Tân Sơn Nhất.
Phương án 2, phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.
Theo phương án này, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 3,8 triệu lượt/năm, tập trung chủ yếu vào các đường bay khu vực trong bán kính dưới 1.000 km.
Sân bay Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, cùng với một phần lưu lượng nội địa phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 15,3 triệu lượt/năm (tổng sản lượng 16,8 triệu lượt hành khách/năm).
Tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai cảng là Tân Sơn Nhất khai thác 20% tổng lưu lượng quốc tế, còn lại 80% là sân bay Long Thành.
Phương án này có ưu điểm sẽ thuận tiện cho hành khách tại trung tâm TP.HCM di chuyển trong khu vực (Thái Lan, Lào, Campuchia) với khả năng tiếp cận sân bay tốt hơn; tận dụng cơ sở vật chất hiện hữu của Sân bay Tân Sơn Nhất, giảm chi phí đầu tư, áp lực về công suất khai thác cho Long Thành trong ngắn hạn.
Dù vậy, phương án này có hạn chế là chi phí vận hành tăng mạnh do phải duy trì song song các nguồn lực để tổ chức khai thác quốc tế tại hai sân bay. Hành khách chuyển tiếp (quốc tế ngắn - quốc tế dài, nội địa - quốc tế) phải mất thời gian dài hơn và chi phí cao hơn cho di chuyển giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Đồng thời, phương án cũng sẽ làm phân mảnh mạng bay quốc tế, gây gián đoạn luồng khách trung chuyển, làm suy yếu khả năng cạnh tranh của sân bay Long Thành trong vai trò cảng hàng không trung chuyển khu vực.
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀO THÁNG 9/2025
Cục Hàng không Việt Nam nhất trí cao phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay quốc tế Long Thành nhằm bảo đảm thuận tiện trong tổ chức quản lý, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực.
Các hãng hàng không quốc tế cũng đồng thuận với phương án chuyển 100% chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành để đảm bảo hiệu quả trong quản lý khai thác và tối ưu hóa nguồn lực.
Với các hãng bay trong nước, Vietnam Airlines có ý kiến đối với Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Đối với sân bay Long Thành, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay quốc tế ngoài khu vực Đông Nam Á, các chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng. Với các hãng hàng không nước ngoài sẽ khai thác toàn bộ chuyến bay tại sân bay Long Thành.
Trong dài hạn, tùy thuộc vào tình hình sản lượng khách, khả năng tiếp nhận tại mỗi sân bay cũng như kết nối sân bay Long Thành và TP.HCM để xem xét điều chỉnh việc phân chia khai thác giữa hai sân bay.
Bamboo Airways cũng đồng thuận về việc sớm đưa vào khai thác và chuyển đổi sang sân bay Long Thành các chuyến bay quốc tế và ưu tiên các hãng hàng không Việt Nam khai thác nội địa tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hãng này cũng cho rằng phương án triển khai nên có lộ trình chuyển đổi.
Dựa theo những số liệu dự báo tăng trưởng cùng kinh nghiệm từ các nước, theo ACV, việc phân tán hoạt động bay quốc tế giữa nhiều địa điểm có thể làm giảm năng lực trung chuyển và khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không khác trong khu vực.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác và xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành để sớm báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9/2025.
UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định
về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn
ngân sách trung ương năm 2025. Theo đó, Đồng Nai được phân bổ 1.200 tỷ đồng để
triển khai dự án tuyến thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành.
Để đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước, chống ngập cho sân bay
Long Thành, Trung ương giao Đồng Nai triển khai Dự án tuyến thoát nước ngoài
ranh sân bay này. Đây là dự án cấp bách, cần triển khai sớm để đảm bảo tính đồng
bộ khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.
Thời gian qua, Đồng Nai đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án,
tuy nhiên tỉnh không bố trí được vốn để thực hiện nên đã kiến nghị Trung ương hỗ
trợ. Sau khi được phân bổ vốn, Đồng Nai sẽ lấy ý kiến các đơn vị liên quan, đẩy
nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu khởi công dự án ngay trong năm 2025,
cơ bản hoàn thành dự án trước tháng 9/2026.
Dự án sẽ thực hiện nạo vét, gia cố kè và kiên cố hóa gần 20
km suối Bưng Môn và suối Đá Vàng; xây dựng các tuyến ống dẫn từ 5 hồ điều hòa
trong sân bay Long Thành ra 2 con suối này; xây dựng 5 cầu và gần 17 km đường
giao thông nông thôn dọc hai bên suối Bưng Môn và Đá Vàng.
Đồng Nai đặt mục tiêu cuối tháng 8 giải ngân 55% vốn đầu tư công
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai đến ngày 12/8 mới đạt hơn 24,3% kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, khắc phục vướng mắc về giá đất, phấn đấu đạt 55% vào cuối tháng 8/2025…
TP.HCM đề xuất thành lập 4 khu thương mại tự do
TP.HCM đang xúc tiến đề án nghiên cứu, thành lập 4 khu thương mại tự do gắn với những đầu mối hạ tầng chiến lược như cảng biển, đường sắt và cửa khẩu quốc tế…
Nghệ An ban hành lệnh khẩn cấp khôi phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ
Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại hơn 3.800 tỷ đồng tại Nghệ An, trong đó hệ thống hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc và bảo đảm giao thông thông suốt.
Thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư giữa Canada - Việt Nam
Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu Canada và VinaCapital đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam…
Tài khoản giao thông – Bước chuyển quan trọng trong thanh toán điện tử lĩnh vực vận tải
Từ ngày 1/10 tới đây, toàn bộ chủ phương tiện phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, theo lộ trình thực hiện Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Quy định mới được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái thanh toán điện tử giao thông đồng bộ, minh bạch và tiện lợi...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: