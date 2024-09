Hơn 50.000 iPhone 16 đến tay người dùng Việt, phần lớn chọn Pro Max Titan sa mạc

Rạng sáng 27/9, những sản phẩm thuộc iPhone 16 series chính hãng tại Việt Nam (VN/A) gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã chính thức được các nhà bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước giao tới tay người dùng Việt Nam.

Theo ghi nhận của VnEconomy, chuỗi hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Minh Tuấn Mobile, 24hStore hay Viettel Store, đa số khách hàng đến nhận máy đều là dòng sản phẩm iPhone 16 Pro Max và phiên bản Pro Max Titan sa mạc được lựa chọn nhiều nhất, rất ít khách hàng mua dòng iPhone 16, iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro.

Cụ thể, TopZone đã lập kỷ lục khi tiếp nhận 60.000 lượt đăng ký mua iPhone 16 và hơn 20.000 khách đã đặt cọc. Ngay trong đêm mở bán và những ngày tới, TopZone sẽ giao 30.000 máy gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đến tay người dùng Việt Nam. Chuỗi TopZone ghi nhận, lượng khách hàng đặt cọc mua iPhone 16 Pro Max bản 256GB và 512GB năm nay chiếm tới 85%.

Xấp xỉ với TopZone, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT cũng thống kê hơn 50.000 đăng ký, gồm cả thông tin có nhu cầu mua và đặt cọc iPhone 16. Trong đó phiên bản iPhone 16 Pro Max “ngự trị” top 1 bảng xếp hạng khi chiếm đến 70% tỉ lệ đơn đặt trước. Đặc biệt, màu Titan sa mạc thể hiện sức hút mạnh mẽ khi được đông đảo người hâm mộ “táo khuyết” chọn lựa.

Trong đêm mở bán, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT sẽ giao tới tay khách hàng 1.000 máy đã được đặt trước, đồng thời sẽ giao 20.000 máy còn lại trong 3 ngày mở bán tiếp theo.

Giám đốc thương mại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT ông Nguyễn Thế Kha cho biết, toàn hệ thống ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ khách hàng đối với các cải tiến về cấu hình và màu sắc mới trên iPhone 16 series. FPT Shop và F.Studio by FPT kỳ vọng đạt mức tăng trưởng hai con số cho dòng sản phẩm này trong năm nay.

Khác với mọi năm khi tổ chức giao hàng vào buổi sáng, năm nay CellphoneS cũng tiến hành mở bán iPhone 16 series vào lúc 0 giờ ngày 27/9. CellphoneS cho biết, sẽ giao 2.500 iPhone 16 series cho khách hàng trong đợt mở bán đầu tiên này. Hệ thống CellphoneS cũng cũng nhận cọc của hơn 7.000 chiếc iPhone 16 series. Trong đó phiên bản iPhone 16 Pro Max đạt 91% số hàng dự kiến, riêng màu Titan sa mạc “hết ngay sau khi mở cọc online 15 phút, chiếm hơn 50% tổng số lượng đặt hàng iPhone 16 tại CellphoneS”.

Còn tại chuỗi bán lẻ Hoàng Hà Mobile, tỉ lệ khách hàng đặt các phiên bản iPhone 16 như sau: iPhone 16 (1%), iPhone 16 Plus (1%), iPhone 16 Pro (7%) và iPhone 16 Pro Max (91%). Theo số lượng phân bổ trong đợt mở bán đầu tiên, tỉ lệ máy về hàng tại Hoàng Hà Mobile là iPhone 16 (20%), iPhone 16 Plus (10%), iPhone 16 Pro (25%) và iPhone 16 Pro Max (45%); Tỉ lệ máy bán ra đến thời điểm hiện tại là: iPhone 16 (1,5%), iPhone 16 Plus (1,5%), iPhone 16 Pro (12%) và iPhone 16 Pro Max (85%).

Tại 7 shop mở bán đêm, Hoàng Hà Mobile đã giao khoảng hơn 300 máy tới tay người dùng. Lượng đặt tại Hoàng Hà Mobile ghi nhận hơn 15.000 đơn, tuy nhiên, do sự thiếu hụt về nguồn cung nên iPhone 16 Pro và Pro Max sẽ chỉ trả một lượng hàng rất nhỏ so với lượng đặt, dự kiến tới tháng 11 mới đáp ứng đủ. Trong khi đó, iPhone 16 thường và 16 Plus có thể trả đủ cho khách đặt trước và đã sẵn hàng để bán lẻ trên toàn quốc.

“Không nằm ngoài dự đoán, các khách hàng đặt tập trung chủ yếu vào phiên bản iPhone 16 Pro Max màu Titan sa mạc mới, chiếm hơn 85%. Trong đó, bản 256GB chiếm 91%, bản 512GB chiếm 7,5% và bản 1TB là 1,5%”, đại diện Hoàng Hà Mobile chia sẻ.

Ngoài các hệ thống lớn nêu trên, các hệ thống bán lẻ còn lại đều không được công bố số lượng khách hàng đặt cọc mua iPhone 16 mà chỉ cung cấp lượng khách đăng ký thông tin có nhu cầu mua.

Hệ thống Di Động Việt thống kê số lượng đơn đặt mua lên đến 25.000 đơn, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hệ thống Minh Tuấn Mobile thông tin, khoảng 16.000 lượt đăng ký mua và hơn 70% người dùng chọn mua iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB màu Titan sa mạc.

Hệ thống 24hStore dù không công bố số lượng đặt hàng nhưng cho biết dòng iPhone 16 Pro Max 256GB vẫn giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt là phiên bản Titan sa mạc, với tổng tỉ lệ đặt mua chiếm hơn 50%.

Như vậy, ước tính sơ bộ từ các đại lý nêu trên, người dùng Việt đã đặt mua hơn 50.000 chiếc iPhone 16 ngay khi sản phẩm này bắt đầu chính thức bán tại thị trường Việt Nam.

Được biết, iPhone 16 có giá bán chính thức từ 22,49 triệu đồng, iPhone 16 Plus từ 25,99 triệu đồng, iPhone 16 Pro từ 28,99 triệu đồng và iPhone 16 Pro Max từ 34,99 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm các ưu đãi hiện có của hệ thống.