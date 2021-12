Kia Sonet bất ngờ tăng giá bán

Cụ thể, cả 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium của Kia Sonet đều tăng 5 triệu đồng, mức giá mới lần lượt 544 triệu đồng, 584 triệu đồng và 614 triệu đồng. Riêng phiên bản tiêu chuẩn Deluxe MT vẫn giữ nguyên giá 499 triệu đồng.

Động thái tăng giá bán của Kia Sonet khá bất ngờ khi mẫu xe này vừa ra mắt chưa lâu và đang cạnh tranh với Toyota Raize. Như vậy, so với Toyota Raize, giá bán của Kia Sonet đã có phần cao hơn, chênh tới 87 triệu đồng so với đối thủ Toyota Raize, bản thấp nhất cũng đắt hơn 17 triệu đồng. Toyota Raize hiện được bán ra với giá 527 - 535 triệu đồng. Kia Việt Nam không cho biết vì sao lại có quyết định tăng giá bán Kia Sonet vào thời điểm này.

So với đối thủ Toyota Raize, Kia Sonet có lợi thế là mẫu xe lắp ráp trong nước, vì vậy khách mua Sonet đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Tuy vậy, với mức giá cao hơn Toyota Raize, số tiền mà người tiêu dùng phải bỏ ra để lăn bánh Kia Sonet vẫn nhiều hơn khoảng 50-60 triệu đồng so với Toyota Raize. Có điều, khách hàng mua Kia Sonet sẽ không phải chờ đợi lâu mà có thể nhận xe sớm do nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, khách hàng mua Toyota Raize sẽ phải chờ đợi khá lâu mới được nhận xe, đồng thời có thể mất thêm một số “phụ phí kèm lạc” khác khoảng 20-30 triệu đồng. Tuy nhiên, Toyota Raize cũng được ưa chuộng nhờ nguồn gốc nhập khẩu từ Indonesia và mức giá khá phải chăng.

Trước đây, mẫu xe đàn anh của Sonet là Kia Seltos cũng liên tục được điều chỉnh giá bán theo hướng tăng lên sau khi ra mắt.

Kia Sonet và Toyota Raize là hai mẫu xe “nhân tố mới” - xe gầm cao đô thị cỡ nhỏ - trên thị trường ô tô Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Cả hai xe đều được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, như đèn LED, màn hình giải trí kích thước lớn và nhiều tính năng an toàn. Như vậy, Xét về mức giá, Kia Sonet đang cao hơn Toyota Raize từ 17-87 triệu đồng. Là mẫu xe lắp ráp, Sonet khá dồi dào nguồn cung và khách hàng không phải chờ đợi lâu, đồng thời được ưu đãi 50% phí trước bạ. Tuy vậy, phí lăn bánh của Kia Sonet vẫn cao hơn đối thủ Toyota Raize nhập khẩu với giá "mềm" hơn nhiều là 527 triệu đồng.

Kia Sonet sở hữu kích thước tổng thể (DxRxC) lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 mm; khoảng sáng gầm xe 205mm. Mẫu xe được trang bị động cơ Smartstream 1.5G thế hệ mới của tập đoàn KIA, kết hợp với hộp số vô cấp Smartstream IVT được thiết kế riêng giúp tiết kiệm 4.2% so với thế hệ hộp số 6AT thế hệ trước. Mức độ tiêu hao nhiên liệu từ 5,7l/100km cho đường hỗn hợp.

Về các tính năng an toàn, Kia Sonet được trang bị dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi; trang bị móc khóa trẻ em ISOFIX; túi khí người lái và hành khách; túi khí bên hông và túi khí rèm. Mẫu xe còn được trang bị bộ cảm biến va chạm phía trước – phía sau và camera lùi hỗ trợ cảnh báo va chạm và quan sát tầm nhìn phía sau giúp người lái thao tác dễ dàng và thuận tiện hơn khi vận hành xe.

Ngoài ra, Kia Sonet còn được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn tiêu biểu như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống ổn định thân xe (VSM), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), và tính năng cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ giám sát áp suất ở từng lốp xe; kịp thời phát hiện và nhanh chóng nhắc nhở người dùng khi có các bất thường trong quá trình di chuyển.

Trong khi đó, Toyota Raize có kích thước (DxRxC) 4.030x1.710x1.605mm và chiều dài cơ sở 2.525mm, cấu trúc khung gầm mới và hệ thống treo cùng khoảng sáng gầm 200mm. Động cơ 1.0L Turbo sản sinh mô-men xoắn cực đại 140Nm tại vòng tua 2400 - 4000 vòng/phút, công suất cực đại 98Hp tại vòng tua 6000 vòng/phút, Hộp số biến thiên vô cấp kép (D-CVT). Ở dải tốc độ thấp, động cơ tăng áp cho ra lực kéo tốt hơn động cơ 1.5L thường, giúp xe tăng tốc nhanh nhạy đồng thời vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Raize sở hữu các công nghệ an toàn trong đô thị như Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như Camera lùi, hệ thống cảm biến trước & sau, 6 túi khí, VSC, HAC, TRC, EBD …