Kiên trì nắm giữ HVN trong sóng giảm, quỹ Pyn Elite báo cáo hiệu suất 0% tháng 7/2024

"Cá mập" Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 7 với kết quả "ấn tượng" 0%, không lỗ cũng không lãi. Đây là lần đầu tiên lịch sử của quỹ ghi nhận mức hiệu suất 0%, hiếm có quỹ nào trên thị trường có được hiệu suất như vậy . Từ đầu năm đến nay hiệu suất của quỹ vẫn tăng 13,14%.

Mức hiệu suất 0% trong tháng 7 chủ yếu do cổ phiếu nắm giữ lớn trong danh mục của Pyn Elite là HVN ghi nhận khoản lỗ 36%. Ngoài ra còn có DXS lỗ 17,4%; DNSE lỗ 14,7% tuy nhiên được bù đắp nhờ khoản đầu tư vào HDB với mức lãi 19,1%; PLX lãi 12,2%; MBB lãi 9,9%.

Trước đó đầu tháng 7 từng đánh giá cao HVN. Theo Pyn Elite Fund, Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia của Việt Nam, trong đó nhà nước sở hữu hơn 86%. Chính phủ vừa chấp nhận kế hoạch cho HVN được gia hạn thêm 3 năm với điều khoản vay ưu đãi 160 triệu đô la do nhà nước bảo lãnh.

Trong năm nay, HVN tin rằng kết quả kinh doanh sẽ quay trở lại lãi và doanh thu sẽ đạt mức kỷ lục mới. HVN là hãng hàng không lớn nhất Việt Nam và thị trường nội địa chỉ dành riêng cho các hãng hàng không Việt Nam. HVN có nhiều công ty con trong chuỗi giá trị của ngành, và họ sẵn sàng bán với giá tốt để giảm bớt các khoản lỗ tích lũy.

Danh mục hiện tại của quỹ vẫn chủ yếu là nhóm ngân hàng STB 16,6%; ACV 9,8%; MBB 9,8%; HDB 7,7%; TPB 7,2%; FPT 5,8%; CTG 5,6%; DNSE 4,3%; OCB 3,3% và VHC 3,2%.

Mới đây, Pyn Elite Fund vừa thông báo đã mua thêm 1,63 triệu cổ phiếu DBC của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Giao dịch mua qua sàn được thực hiện vào ngày 1/8 vừa qua. Tạm tính theo giá DBC đóng cửa phiên diễn ra giao dịch, quỹ ngoại đến từ Phần Lan đã bỏ ra khoảng 42,7 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này.

Sau giao dịch, Pyn Elite Fund đã nâng sở hữu tại Dabaco lên 22,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,45% vốn. Trước đó, quỹ ngoại này trở thành cổ đông lớn của Dabaco từ cuối tháng 5/2024. Sau khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, Pyn Elite Fund đã mua ròng 10,8 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp ngành chăn nuôi này.

Theo đánh giá của quỹ, DBC là một trong những công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Gần đây, công ty đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển vắc-xin cho dịch tả lợn Châu Phi (ASF). Công việc này bắt đầu từ năm 2021 hợp tác với các nhà nghiên cứu Mỹ.

Trong năm nay, 300.000 con lợn của DBC đã được tiêm vắc-xin với kết quả rất khả quan. Nhà máy sản xuất vắc-xin vừa hoàn thành có thể sản xuất 200 triệu liều vắc-xin mỗi năm. Nhà máy đã nhận được chứng nhận Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) theo khuyến nghị của WHO và vắc-xin này đang tiến gần hơn đến việc được cấp phép lưu hành thương mại. Quỹ tin rằng vắc-xin này sẽ mang lại khả năng bảo vệ chống lại ASF, gây thiệt hại cho sản xuất lợn của Việt Nam, đồng thời còn mang lại một nguồn thu nhập đáng kể mới cho DBC trong những năm tới.

Nhận định chung về tỷ giá và thị trường, theo Pyn Elite Fund, áp lực lên đồng Việt Nam được giảm bớt nhờ những thông tin tích cực từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, VNĐ đã tăng giá 0,76% so với USD. Kết quả kinh doanh quý 2 của nhiều công ty niêm yết cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp của năm ngoái.

Các con số của tháng 7 cho thấy tăng trưởng kinh tế đã tăng tốc từ đầu năm. Xuất khẩu và nhập khẩu đạt mức kỷ lục, tăng lần lượt 19,1% và 24,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng xuất khẩu được thúc đẩy đặc biệt bởi xuất khẩu điện tử. Chỉ số quản lý mua hàng công nghiệp vẫn ở mức cao 54,7 điểm, nghĩa là ở mức tháng 6. Sản xuất công nghiệp tăng 11,2% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2022, khi tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 vẫn ở mức 7,7%. Đầu tư công nghiệp trực tiếp đạt 8,4% so với cùng kỳ từ đầu năm. Lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức 4,4% mặc dù việc cải cách tiền lương khu vực công được thực hiện vào tháng 7.