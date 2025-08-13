Chủ Nhật, 17/08/2025

Trang chủ Kinh tế số

FPT bắt tay công ty hàng đầu về bán dẫn tại Hàn Quốc để phát triển chip thế hệ mới

Hạ Chi

13/08/2025, 07:21

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2025, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Tập đoàn FPT đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với ABOV Semiconductor và Đại học Gachon...

Hàn Quốc hiện là một thị trường bán dẫn trọng điểm với quy mô khoảng 87 tỷ USD (2023), tiếp tục tăng trưởng nhờ đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn lớn.
Hàn Quốc hiện là một thị trường bán dẫn trọng điểm với quy mô khoảng 87 tỷ USD (2023), tiếp tục tăng trưởng nhờ đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn lớn.

Cụ thể, Tập đoàn FPT và ABOV Semiconductor - công ty hàng đầu về bán dẫn tại Hàn Quốc, chuyên thiết kế và sản xuất chip vi điều khiển (microcontrollers) và chip nhớ, sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, thiết kế và phát triển chip bán dẫn, đồng thời mở rộng thị trường và tăng cường ứng dụng các sản phẩm bán dẫn tại Hàn Quốc.

Hai bên sẽ sử dụng các con chip do FPT thiết kế, đặc biệt tại thị trường Hàn Quốc; triển khai dự án hợp tác nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng chip thế hệ mới, đồng thời phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh và các hợp tác khác linh hoạt theo từng dự án và nhu cầu thực tế. 

Các thỏa thuận hợp tác này nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai quốc gia, trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong kế hoạch phát triển bán dẫn tại Hàn Quốc, Tập đoàn FPT mong muốn tham gia xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, từ nhân lực đến dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững và lâu dài. 

Hiện FPT sở hữu thế mạnh về dịch vụ thiết kế chip vi mạch tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng và trong tương lai sẽ mở rộng sang dịch vụ đóng gói tiên tiến và kiểm thử bán dẫn. 

Hàn Quốc hiện là một thị trường bán dẫn trọng điểm với quy mô khoảng 87 tỷ USD (2023), tiếp tục tăng trưởng nhờ đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn lớn.

Trong lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học FPT ký kết hợp tác với Đại học Gachon - một trong các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc - nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác như: trao đổi và đào tạo sinh viên (bao gồm bậc đại học và sau đại học); tổ chức các chương trình đào tạo chung; trao đổi giảng viên, học giả và chuyên gia; chia sẻ tài liệu, ấn phẩm học thuật và thông tin nghiên cứu; các hoạt động trao đổi học thuật khác. 

Thỏa thuận này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ, thúc đẩy kết nối học thuật và trao đổi tri thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Đại học Gachon nổi tiếng với thế mạnh đào tạo công nghệ thông tin và công nghệ cao, đặc biệt trong các ngành bán dẫn, Khoa học dữ liệu,trí tuệ nhân tạo và đã hợp tác nghiên cứu cùng nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung, LG, SK Hynix.

Trường Đại học FPT là một trong những trường tiên phong tại Việt Nam trong đào tạo các lĩnh vực công nghệ thông tin, từ trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ thuật phần mềm, thiết kế vi mạch bán dẫn, với chương trình gắn kết chặt chẽ nhu cầu doanh nghiệp và chuẩn quốc tế.

Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm của FPT tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đặt nền móng tại Hàn Quốc từ năm 2016, FPT hiện có gần 2.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc và hỗ trợ từ xa ở Việt Nam, cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ đẳng cấp quốc tế đến các khách hàng hàng đầu xứ sở kim chi, trong đó có những công ty lớn tại Hàn Quốc như LG Electronics, LG CNS, Shinhan Bank, Daegu Bank, và Shinsegae I&C.

Tại Hàn Quốc, FPT từng lọt Top 200 công ty công nghệ hàng đầu ở Hàn Quốc theo thống kê của Gartner giai đoạn 2020-2021, là công ty Việt Nam hàng đầu về doanh số và quy mô nhân sự tại thị trường cạnh tranh này.

