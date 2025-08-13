Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới sau báo cáo CPI, giá dầu giảm

Số liệu lạm phát mới nhất đã mang lại cho nhà đầu tư sự trấn an nhất định sau một thời gian dài lo lắng...

Thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (12/8), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, khi báo cáo lạm phát yếu hơn kỳ vọng làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng tới. Giá dầu thô giảm trong lúc thị trường chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 1,13%, đạt 6.445,76 điểm. Nasdaq tăng 1,39%, đạt 21.681,9 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 483,52 điểm, tương đương tăng 1,1%, đạt 44.458,61 điểm.

Số liệu lạm phát mới nhất đã mang lại cho nhà đầu tư sự trấn an nhất định sau một thời gian dài bất an rằng chính sách thuế quan của ông Trump sẽ đẩy giá cả hàng hóa ở nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang mạnh. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này ghi nhận mức tăng hàng năm 2,7% trong tháng 7 vừa qua, thấp hơn dự báo tăng 2,8% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

So với tháng trước, CPI toàn phần tháng 7 tăng 0,2%.

Chỉ số CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 3,1%, cao hơn một chút so với dự báo tăng 3%.

Dù lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu 2% của Fed, kỳ vọng vào việc Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tới tăng mạnh sau khi báo cáo CPI được công bố. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 94% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, từ mức đặt cược 85% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng tăng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

“Điều kiện bây giờ có vẻ như vừa đủ thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Ngày càng có nhiều người kỳ vọng lãi suất giảm vào tháng 9. Bởi vậy, lãi suất đang có khuynh hướng giảm, mà lợi nhuận doanh nghiệp vẫn trong xu hướng tăng. Đó là một môi trường tương đối tốt cho thị trường chứng khoán nói chung”, chiến lược gia Tom Hainlin của công ty US Bank Asset Management Group nhận định với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến thận trọng. “Đây mới chỉ là phần đầu của câu chuyện. Rất có thể khi Fed bắt đầu hạ lãi suất vào mùa thu, dữ liệu lạm phát mới bắt đầu phản ánh tác động của thuế quan. Và đó mới là lúc quyết định giảm lãi suất trở nên phức tạp hơn”, chiến lược gia John Velis của ngân hàng BNY nói với hãng tin Reuters.

Tâm lý nhà đầu tư phiên này cũng thêm phần lạc quan khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia hạn thỏa thuận “đình chiến” thương mại đến giữa tháng 11.

Sau báo cáo CPI, thị trường tiếp tục chờ báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Năm tuần này. Đây là những điểm dữ liệu quan trọng trước thềm hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole vào cuối tháng 8 và cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,51 USD/thùng, tương đương giảm 0,77%, đóng cửa ở mức 66,12 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,79 USD/thùng, tương đương giảm 1,24%, còn 63,17 USD/thùng.

Giá dầu đương đầu áp lực giảm trước thềm cuộc gặp của ông Trump và ông Putin ở Alaska vào ngày thứ Sáu tuần này để bàn giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine.

“Nếu cuộc gặp ngày thứ Sáu mở đường tiến gần hơn tới một thỏa thuận ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình, ông Trump có thể hoãn việc áp thuế quan thứ cấp lên Ấn Độ liên quan tới việc nước này mua dầu Nga. Nếu không, Mỹ có thể áp các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt lên những nước mua dầu Nga khác, chẳng hạn như Trung Quốc”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% lên Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga, ngoài mức thuế đối ứng 25%. Tuy nhiên, thuế quan trừng phạt việc mua dầu Nga dự kiến có hiệu lực sau 3 tuần kể từ ngày được công bố - một sự trì hoãn được coi là để ngỏ cánh cửa cho đàm phán.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm tới và cắt giảm dự báo về tăng trưởng nguồn cung dầu ở Mỹ và các nước sản xuất dầu khác ngoài nhóm OPEC+. Dự báo này phản ánh kỳ vọng về một thị trường dầu thắt chặt hơn.

Theo báo cáo, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong năm 2026, cao hơn 100.000 thùng/ngày so với lần dự báo trước.