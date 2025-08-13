Chủ Nhật, 17/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Red Capital muốn thoái hết vốn tại SEA

Hà Anh

13/08/2025, 07:20

Red Capital thông báo giao dịch của người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (mã SEA-UPCoM).

Sơ đồ giá cổ phiếu SEA trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu SEA trên HNX.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Đỏ (Red Capital) thông báo giao dịch của người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (mã SEA-UPCoM).

Theo đó, Red Capital muốn bán 18 triệu cổ phiếu, chiếm 14,4% vốn điều lệ SEA, vì mục đích thoái vốn từ ngày 14/8 đến ngày 5/9/2025 theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Về mối liên hệ, bà Đỗ Thị Phương Lan hiện là Ủy viên Hội đồng Quản trị SEA, đồng thời là Tổng Giám đốc Red Capital.

Chốt phiên ngày 12/08, giá cổ phiếu SEA giảm 7,73% dừng ở mốc mức 37.600 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá này, Red Capital có thể thu về gần 677 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, Red Capital đã nhận chuyển nhượng 18 triệu cổ phiếu SEA trong ngày 06/08/2024.

Cùng ngày 6/8, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD thông báo đã bán 18 triệu cổ phiếu SEA và không còn là cổ đông lớn của SEA.

Trước đó vào giữa tháng 12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex đã mua 5.898.200 cổ phiếu SEA và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 11.898.200 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của SEA với tỷ lệ 9,52%.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn đang nắm giữ 63,38%; Red Capital nắm giữ 14,40% và Tập đoàn Gelex nắm giữ 9,52%; các cổ đông khác nắm giữ 12,69% và cổ phiếu quỹ chiếm 0,01%.

Kết thúc quý 2/2025, SEA báo lãi giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt gần 62,63 tỷ, lũy kế đạt 108 tỷ (cùng kỳ lãi 102,4 tỷ đồng) và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên gần 1.109 tỷ đồng.

Đọc thêm

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm mạnh mẽ hướng lên đỉnh cao mới và VN-Index vượt thành công mốc 1600 điểm để lên 1630 điểm. Biên độ tăng 2,8% tuần qua cũng đi kèm với mức thanh khoản trung bình cao nhất lịch sử, sàn HoSE đạt 51,6 ngàn tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên đà tăng có chút hụt hẫng trong phiên cuối tuần khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với mức giảm điểm số…

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/8/2025.

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA thông báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2023 là lãi hơn 7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là lỗ hơn 29 tỷ đồng

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

Ngày 22/8 tới đây, OIL sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).

Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm

Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm

Mặc dù được hỗ trợ bởi nhiều động lực, thị trường chứng khoán vẫn đối diện với một số rủi ro như tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng và neo ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát từ giá vật liệu xây dựng, y tế và điện nước tăng có thể gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: