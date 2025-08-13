Red Capital muốn thoái hết vốn tại SEA

Red Capital thông báo giao dịch của người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (mã SEA-UPCoM).

Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Đỏ (Red Capital) thông báo giao dịch của người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (mã SEA-UPCoM).

Theo đó, Red Capital muốn bán 18 triệu cổ phiếu, chiếm 14,4% vốn điều lệ SEA, vì mục đích thoái vốn từ ngày 14/8 đến ngày 5/9/2025 theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Về mối liên hệ, bà Đỗ Thị Phương Lan hiện là Ủy viên Hội đồng Quản trị SEA, đồng thời là Tổng Giám đốc Red Capital.

Chốt phiên ngày 12/08, giá cổ phiếu SEA giảm 7,73% dừng ở mốc mức 37.600 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá này, Red Capital có thể thu về gần 677 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, Red Capital đã nhận chuyển nhượng 18 triệu cổ phiếu SEA trong ngày 06/08/2024.

Cùng ngày 6/8, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD thông báo đã bán 18 triệu cổ phiếu SEA và không còn là cổ đông lớn của SEA.

Trước đó vào giữa tháng 12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex đã mua 5.898.200 cổ phiếu SEA và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 11.898.200 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của SEA với tỷ lệ 9,52%.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn đang nắm giữ 63,38%; Red Capital nắm giữ 14,40% và Tập đoàn Gelex nắm giữ 9,52%; các cổ đông khác nắm giữ 12,69% và cổ phiếu quỹ chiếm 0,01%.

Kết thúc quý 2/2025, SEA báo lãi giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt gần 62,63 tỷ, lũy kế đạt 108 tỷ (cùng kỳ lãi 102,4 tỷ đồng) và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên gần 1.109 tỷ đồng.