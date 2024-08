Manulife ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong quý 2/2024

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2024 của Tập đoàn Manulife toàn cầu ghi nhận Doanh thu phí bảo hiểm quy năm (APE) đạt 1,9 tỷ đô Canada và Giá trị khai thác mới (NBV) đạt 723 triệu đô Canada với mức tăng trưởng lần lượt là 17% và 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận cốt lõi (Core Earnings) theo đó cũng tăng 6%, đạt mức 1,7 tỷ đô Canada; tổng tài sản quản lý và giám sát là hơn 993 tỷ đô la Canada.

Theo tập đoàn Manulife, kết quả kinh doanh ấn tượng này đạt được nhờ vào những đóng góp chủ yếu đến từ thị trường Canada và khu vực châu Á.

Tại châu Á nói riêng, Manulife ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với Giá trị khai thác mới (NBV) tăng 19%; Lợi nhuận biên từ hợp đồng mới (NB CSM) tăng 10%; Doanh thu phí bảo hiểm quy năm (APE) tăng 7% và Lợi nhuận cốt lõi với mức tăng trưởng 40%.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, Manulife Việt Nam ghi lợi nhuận sau thuế hơn 1.699 tỷ đồng nhờ vào kết quả đầu tư tài chính hiệu quả. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính nửa đầu năm 2024 đạt hơn 3.142 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2023. Doanh thu của hoạt động tài chính này đến chủ yếu từ đầu từ cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi ngân hàng. Cụ thể, lãi từ mua bán cổ phiếu đạt 1.359 tỷ, lãi từ đầu tư trái phiếu đạt 1.159 tỷ đồng, lãi từ tiền gửi ngân hàng đạt 819 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2024, Manulife Việt Nam chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho tổng các quyền lợi về sức khỏe, đáo hạn và những quyền lợi khác của hợp đồng. Công ty này xử lý trung bình 41.000 hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi mỗi tháng, với thời gian xử lý trung bình cũng được rút ngắn còn 1,1 ngày. Điều này đến từ việc Manulife Việt Nam đã nâng cấp quy trình thanh toán quyền lợi bảo hiểm trực tuyến lên phiên bản eClaims 3.0, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý các yêu cầu. Hiện, khoảng 99% khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến để yêu cầu giải quyết các quyền lợi bảo hiểm.

Manulife Việt Nam cũng đã có nhiều chính sách đặc biệt để hỗ trợ khách hàng, bao gồm ưu tiên chi trả nhanh cho những trường hợp có nguyên nhân tai nạn đã rõ. Đối với một số trường hợp bị từ chối bồi thường mà khách hàng có vấn đề về sức khỏe, công ty sẽ có bác sỹ liên hệ để giải thích lý do từ chối, nhằm giúp khách hàng có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Là công ty bảo hiểm nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất thị trường nhân thọ, Manulife Việt Nam đang phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng với mạng lưới văn phòng hiện đại, trải dài khắp cả nước. Mới đây, Manulife Việt Nam liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng nổi bật như: “Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm Uy tín 2024”, “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024 - Best Companies To Work For in Asia 2024”. Ngoài ra, quy trình xác thực và giám sát phát hành hợp đồng bảo hiểm M-Pro của Manulife Việt Nam cũng vừa được vinh danh “Giải pháp chuyển đổi số của năm - Digital Transformation Initiative of the Year” tại giải thưởng Insurance Asia Awards 2024.